蔡英文接見美國訪團 諾魯宣布與台灣斷交

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週一（1月15日）會見了由美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）等人組成的跨黨派非官方代表團。蔡英文強調台美夥伴關係緊密堅實、盼台美關係持續前進。美方強調美國對台的承諾仍「堅若磐石」。

台灣總統府在15日發表新聞稿指出，蔡英文感謝美方在台灣選後派遣重量級跨黨派代表團訪問台灣，這不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，這是台灣和美國自1979年以來，結構最完整的貿易協定，為雙方經貿關係創下重要的里程碑。

蔡英文還說，期待台美之間能早日解決雙重課稅問題，協助台商多元化海外佈局，也有助美國強化經濟韌性，為雙方人民創造更多經貿利基。她相信，隨著台美夥伴關係的提升，台灣與美國能在環境永續、科技發展以及教育文化等領域擴大合作。

美方代表：與台灣站在一起

海德利回應，他訪台是轉達美國人民對台灣選舉的祝賀。海德利表示，「台灣的民主為世界樹立了光輝榜樣」。他還補充說：「我們很榮幸今天有機會與你們會面，重申美國對台灣的承諾堅如磐石、有原則、兩黨一致，美國與朋友們站在一起。」

海德利也提到，很期待接下來與總統當選人及其他候選人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持，也期待在新政府的領導下延續台美關係，共同維護台海的和平及穩定。

史坦柏格則指出，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，台美是基於非正式但友好的關係。「我們堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。」

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 美国众议院议长金里奇率团访台（1997） 1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。

台北和美国的高层互动 美国国会众议院议长佩洛西访台（2022） 2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。” 作者: 乐然



選後不確定性降低

台灣總統當選人賴清德以大約40%得票率贏得選舉，但民進黨失去了立法院多數席位。台灣新一屆立法委員將於2月上任，賴清德的新內閣則將於5月20日就職。

路透社指出，這可能導致賴清德政府難以推動立法；不過，這項結果也讓投資人鬆了一口氣。原先他們擔心，鷹派的賴清德會推動台灣正式獨立而影響台灣經貿，但賴清德否認了這一點。投資者原先也擔心中國的敵對反應，以及制裁產生的連鎖式反應，可能會削弱全球半導體產業。

紐約梅隆銀行投資管理公司亞洲宏觀和投資策略主管米特拉（Aninda Mitra）說：「從現在開始，需要更多評估的是即將上任的台灣政府的戰略政策，及其內部凝聚力。」瑞穗銀行亞洲首席經濟學家瓦拉坦（Vishnu Varathan）則表示：「從宏觀和地緣政治角度來看，我認為從全球角度來看不會產生巨大的漣漪」。

諾魯宣布與台灣斷交

雖然國際金融市場沒有掀起太多浮動，但在選後第一個上班日，太平洋島國諾魯（Nauru）突然宣布與台灣斷交、與中國建交。諾魯此舉將使台灣只剩下最後12個邦交國。這也是台灣現任總統蔡英文上台後，第10個與台灣斷交的國家。

諾魯政府在15日發布的新聞稿中表示，為了共和國和諾魯人民的最大利益，「我們將轉向一個中國原則」，「這意味著諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，而是中國領土不可分割的一部分，並將自即日起斷絕與台灣的外交關係」。

台灣外交部15日發表聲明指出，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

台灣外交部表示，中國長期積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向。在台灣選舉剛剛結束之際，「北京當局選擇用這種方式，打壓台灣，衝擊國際社會的秩序與穩定。這即是對民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰」。

中國外交部發言人則表示，瑙魯宣布承認「一個中國原則」，同台灣當局斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，「中方對瑙魯政府決定表示讚賞和歡迎」。此外，中國稱願和瑙魯在一個中國原則基礎上，開啟兩國關係新篇章。

台灣安全官員在上週六（13日）的選舉前告訴路透社，中國可能會繼續削弱與台灣建立正式外交關係的少數國家。在與諾魯斷交後，台灣將只剩下12個邦交國，包括瓜地馬拉、巴拉圭、史瓦濟蘭、帛琉和馬紹爾群島等國。

諾魯於1980年首度與台灣建交，在民進黨籍前總統陳水扁任內的2002年曾與台灣斷交，但後來又在2005年與台灣恢復大使級關係，並且在2007年在台北設立大使館至今。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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