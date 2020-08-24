蔡英文:“捍卫中华民国台湾主权不靠卑躬屈膝”

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，台湾总统蔡英文今天（8月28日）在出席"F-16维修中心成立典礼"时表示，捍卫中华民国台湾的主权，维持区域和平稳定，不是靠卑躬屈膝，而是要有坚实的国防，确保国防前线的空优战力。

据报道，台湾空军耗资约新台币1100亿美元，将现有142架F-16A / B战机升级为F-16V（Block20 ）；此外同步向美国采购66架全新F-16V（Block70）战机，未来将部署台东志航基地。

蔡英文称，从潜艇国造的启动和顺利执行，加速F-16构改工程，完成"勇鹰号"高教机的首航，以及F-16维修中心揭牌等等，"证明我们走在正确的道路上。国防产业的推动，是台湾国防的基石，为国军提升战力。国防产业的推动，是台湾决心的象征，让世界看到我们守护国土的意志。"

蔡英文：北京“一个中国”即为一国两制

就在昨天（8月27日），蔡英文在澳洲战略政策研究所（ASPI）"印太领袖对话"活动上发表视讯演说，表示各方需审慎约束，才能避免两岸爆发冲突。她称，区域军事活动日益增加，"我们担心会擦枪走火"。同时她表示"期盼北京保持自制，克尽身为区域大国的义务"，此外，"各方保持开放的沟通管道很重要，以避免误解和误判"。

对于澳洲战略研究所有关如何解读一中政策的书面提问，蔡英文表示，北京的一个中国本质就是"一国两制"，这是台湾人民无法接受的，尤其是已经目睹了香港的情况。

对于有关台湾是否寻求独立以及统一可能性的提问，蔡英文表示，"台湾是台湾，我们的存在无庸置疑。我们有自己的政府，有自由的选举制度，人民可以选择自己的领导人，也有自己的军队和民主制度，不曾接受过北京管辖。＂

她还强调，"台湾的未来完全由台湾人民决定"，"我也要重申我们对台海和平稳定的承诺。只要有助双方互蒙其利，乐愿与中国协商"，"重要的是与中国的协商必须是基于'和平、对等、民主、对话'4项原则。如果能秉持这些原则，台湾愿意推动两岸互动。"

中国频繁军演

8月27日，中国国防部新闻发言人吴谦大校在记者会上表示，近期，解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台海地区连续组织实战化演练，针对的就是外部势力干涉，针对的就是一小撮"台独分裂势力"及其分裂行径。他称，"我们将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。" 他还说，"台湾是中国不可分割的一部分，坚决反对任何形式的'台独'分裂行径，坚决反对任何形式的美台官方往来和军事联系，这一立场清晰明确。"

7月中旬以来，中国在渤海、黄海、东海、台海和南海举行了约10次军事演习。8月13日，中国军方宣布"东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，进一步检验提升多军种联合作战能力。" 8月26日，中国军队在西沙群岛周围进行军事演习期间发射4枚弹道导弹。据美国之音报道，一位美国国防官员表示，中国是从中国大陆向海南岛和西沙群岛（美国称帕拉塞尔群岛））之间的南中国海区域发射的。五角大楼谴责说，该行动违反了中国2002年作出的"避免使争端复杂化或升级，并影响和平与稳定"的承诺。

随着中美关系全面恶化，今年以来，美国大幅度加强了美军在台湾海峡和南中国海的军事存在，美军和解放军的军事对峙时常发生，中国在多个水域针对台独的军演令台湾海峡紧张气氛进一步升级。

台湾前总统马英九最近指责蔡英文政府将台湾推到战争边缘。他说，如果中国解放军攻台，其战略将是"首战即终战"，让台湾没有机会等到美军的援助，"而且现在美军根本不可能来"。此言很快遭到蔡英文政府的强力反驳。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。