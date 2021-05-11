蔡英文执政5周年 国民党指责“缺水缺电缺疫苗”

（德国之声中文网）台湾总统府发表的新闻稿中称，5月20日，总统蔡英文第二任期就职一周年之际，蔡英文选择前往国防部视导国军疫情指挥中心，指示国军全力配合防疫。

她向国军在疫情期间的付出表达感谢，并强调防疫视同作战，能打赢整场战争的一定是准备充足、士气高昂的部队，请大家跟她一起打赢这一仗。

台湾本土疫情在过去一周内不断升温。今天台湾疫情指挥中心公布的新增本土确诊病例为286例。特别是一些医院爆出院内感染的消息，让台湾的防疫压力变得更大。 疫情指挥中心已宣布，至5月28日，全台疫情警戒调至第三级。

在野党国民党在脸书发文批评蔡英文执政5年有5大缺失，疫情肆虐之际还要面对“缺水缺电缺疫苗”与“黑道治国、食安破功”。国民党要求蔡英文在520这一天为自己的执政不力向全民道歉。

国民党主席江启臣也在脸书发文讽刺道，“如果没有缺水的困境，如果没有跳电的窘境，更如果没有疫情的肆虐，想必是民进党大内宣的绝佳时刻。然而，今天没有网路上夸张的造神，总统府平静地出乎意料。今天变成被消失的总统就职周年”。

台湾TVBS公布的最新民调显示， 对于蔡英文总统连任一年来的表现，有41%民众表示满意，44%不满意，14%没有表示意见。相较于去年蔡英文连任就职时61%的高点满意度，一年来下滑20个百分点。民调显示，台湾民众对蔡英文的满意度在连任就职的高点后持续下滑，去年9月宣布开放莱猪后下跌至48%，11月底调查再度下降至43%，本次调查持续下滑至41%。

另外，民众表示信任蔡英文总统的比例较去年调查下滑16个百分点至47%，表示不信任的比例则增加17个百分点，为45%。

这份调查还指出， 受到疫情影响，两岸交流受阻，而近期解放军军机频繁绕台，也让两岸关系越趋紧张，有43%民众对蔡英文总统处理两岸关系的表现表示满意，但满意度较去年调查减少9个百分点，而不满意比例由36%增加一成以上至47%，整体而言，民众对蔡英文总统处理两岸关系看法分歧。

台股520六年来首次下跌

2016年5月20日蔡英文就任台湾总统一职以来，连续5年，每年的5月20日台股都是大盘涨点。 2020年涨47点，2019年涨14点，2018年涨135点，2017年涨49点，2016年涨35点。有台湾股民在社交媒体上讨论，台股每逢“520”便有“隐形手”护盘，“历史上，小英在位期间520就职日就是没跌过”。

不过，今天台股持续受疫情影响，投资气氛趋于观望。台湾中央社报道称，520行情期待破灭，盘中一度下杀189点；终场在台积电逾5300张拉升5元下，指数惊险守住16000点整数关卡。 台股指数终场下跌90.30点，跌幅0.56%，收在16042.36点。

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