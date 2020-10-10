 蔡英文感谢印度声援台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2020

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时政风云

蔡英文感谢印度声援台湾

台湾“双十”国庆期间，印度首都新德里街头出现了不少声援台湾的海报，有人甚至还把中华民国国旗悬挂到了中国大使馆外。现在，台湾总统蔡英文在社交媒体上公开向印度民众致谢。

Indien Protest gegen China (picture-alliance/AP Photo/R. Maqbool)

印度: 敌人的敌人就是朋友?

(德国之声中文网) 蔡英文在其推特账号上向"我们亲爱的印度朋友发来的国庆祝福"表示了感谢。她说，双方携手，就能"自豪地捍卫自由、人权等共同价值观，并且保卫民主的生活方式"。

10月10日前后，印度社交媒体用户发送了大量声援台湾的信息，新德里街头也出现了声援台湾的海报，甚至中国驻印度大使馆外也被人悬挂了青天白日满地红旗帜。目前，印中关系正因边境摩擦而持续紧张，印度社会各界的反中情绪都十分高涨。而一直被中国视作分裂省份的台湾，近期也面临着北京方面越来越大的压力。

Satelliten-Aufnahme umstrittene Grenze China Indien (Reuters/Maxar Technologies )

围绕拉达克地区加勒万河谷边境冲突，印度和中国已经进行了6轮谈判，仍无法完全平息冲突。10月12日，印度和中国开始了第7轮军长级会谈。

此次印度网民声援台湾，还与中国大使馆试图对印度媒体下"指导棋"有关。大约一周前，中国驻印度大使馆向印度媒体致函，指示印度新闻从业者应该如何"正确地"报道台湾的"双十节"，这份信函在印度新闻界引发了强烈反弹，印度外交部也就此发表声明，强调印度媒体的新闻自由不容他人干涉。

不过，此轮对台湾的声援，仅限于非官方的层面。印度的官方代表并没有发表任何庆贺"双十节"的信息。和大多数国家一样，印度在与中华人民共和国建交时承诺奉行"一个中国政策"。

文山/叶宣/(印度时报等)

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