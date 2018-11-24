蔡英文惨败 中德媒体怎么看？

（德国之声中文网）对于中国当局来说，蔡英文领导的民进党在台湾刚刚结束的"九合一"选举中惨败，随后蔡英文辞去党主席的事实无疑是非常好的消息。中国官媒《环球时报》在选举结束后接连发文，劝诫蔡英文政府反思总结。

虽然仍然为"九合一"这三个字打上了引号，延续了中国官方不承认台湾一切政治名词的传统，但中国官媒环球时报在24日当天发表的评论文章还是承认了这一天台湾举行了选举这一事实。在题为"民进党上台刚2年就露败象，反思吧"的社评中，作者表示："'九合一'选举常被看成是对台湾执政当局的信任投票。之前的陈水扁和马英九执政时期，民进党和国民党都是在第二个任期才在'九合一'选举中大输，但蔡英文第一个任期刚过半就在'九合一'选举中输得溃不成军，这显示出，蔡英文是台湾开始竞争选举以来执政最差的一届行政当局。"

文章随后关注空降高雄，三个月内累积高人气的高雄地区选举获胜者韩国瑜，指出："现在原本是国民党最弱的时候，它被剥夺了党产，内部还不团结，是韩国瑜在高雄振臂一呼，重新拉起了国民党的士气。但很多分析认为，这次国民党大胜不是因为它已经恢复元气，而是蔡英文和民进党执政失利惹怒了台民众，很多人视民进党为'骗子'，宁投谁也不投民进党，才让国民党扩大了赢局。"

韩国瑜意外胜出 让高雄由“绿”变“蓝”

环球：“蔡英文无法连任的可能性已经严重存在”

在另一篇台湾大选结束一天后发表的社评中，《环球时报》通过文章标题"希望自己输给自己的民进党彻底醒来"表达了中国官方对此次台湾地方大选的态度。指出"蔡英文无法连任的可能性已经严重存在。"

文章指出：民进党是拼政治、搞对立的高手，而现在可谓正是它得心应手的时候。在岛内，它对国民党的清算一帆风顺，被冻结了党产的国民党被分析认为战斗力大减。在国际上，美国转向强硬对华政策，公然提升美台关系，威胁与台"断交"的国家，并在这次选举前与民进党当局一起指责大陆"干预台湾选举"。民进党是在它看重的助选环境最完备、有利的时候输掉这次选举的。

作者认为：民进党成功重挫了国民党，也成功撬动了美国的支持，但它就是丢掉了最重要的东西，那就是民心。蔡英文2016年上台后，拒绝承认"九二共识"，毁掉了两岸关系在之前八年一直维系的共同政治基础，从而将台海形势重新推向紧张和对抗。文章写道："台湾的经济社会发展根本脱离不开大陆，蔡英文当局却一个劲地要挣脱，结果就是酿成一系列政治冲突，台湾的原有节奏被打乱，冒险代替有序，未来充满不确定性，这不是台湾老百姓希望过的日子。"

24号台湾地方选举结束的当天，一张用蓝绿两色对此2014和2018年台湾地区两次地方选举情况的图片纷纷成为中国官媒热传的对象。但从网络舆论来看，除了以宣扬民粹主义、善于替中国官方发出鹰派强势声音的《环球时报》以外，中国其他官媒到目前为止还没有就台湾此次地方选举的结果大范围发表评论性文章。选举结果显示民进党惨败一日后，中国国台办发言人马晓光在举办新闻记者会时简短回应有关提问时表示："这一结果反映了广大台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展'红利'，希望改善经济民生的强烈愿望。"

德媒："许多台湾人还是希望缓和与北京的关系"

德国《商报》发表了文章关注民进党败选后，蔡英文辞去党主席一事。文章分析称："在与中国关系愈发紧张的背景下，台湾政府在地方选举中遭遇惨败……这次地方选举对于蔡英文来说是一次民意的考验。与其前任国民党不同，自从蔡英文两年前出任总统以来，她与北京的距离越来越远。北京最近则愈发在国际上孤立台湾。在仍然和台湾有外交往来的20几个小国中，北京成功的让其中5国站在自己这边。"

文章随后指出："台湾和它大邻居的紧张关系愈发分裂着这个岛屿。北京强硬的做法导致今年10月有数万名台湾民众举行抗议活动，要求宣布独立。但最新选举的结果表明，许多台湾人还是希望缓和与北京的关系。观察家们指出，许多地方性话题，比如与经济民生相关的担忧也在大选中扮演了角色。"

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ “九合一”+“十项公投” 周六，台湾举行“九合一”地方选举，同时合并举行十个议题的全民公投。图为台北的一所学校内，民众正在排队投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台北市长排队等候 无党籍的台北市长柯文哲在本次地方选举中谋求连任，他的对手则是国民党的丁守中以及民进党的姚文智。本次“九合一”地方选举，总共将选举出11047名各级政府长官以及民意代表。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 蔡英文受考验 此次选举，也被认为是对总统蔡英文的“期中考试”。她两年前上台后，改变了前总统马英九的“亲北京”路线，在迎合了部分民意的同时，也导致了台海关系的恶化。北京方面加大了对台湾的国际打压。图为蔡英文正在等待投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台独民意 就在大约一个月前，支持台湾独立的民众团体在台北市中心举行了游行，高举“拒绝霸凌”，“拒绝吞并”，“对中国说不，对台湾说是”等标语，抗议北京的打压，并支持东京奥运台湾正名运动。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台湾正名 此次“九合一”地方选举，也首次捆绑了十项议题的公投。其中一项重要公投案就是“东京奥运台湾正名”。公投发起方希望，台湾奥委会能够突破四十年前与国际奥委会的相关协议，不再以“中华台北”、而直接以“台湾”名义参加包括奥运会在内的体育赛事。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 公投太多煽动民粹？ 台湾不少运动员则反对台湾奥运正名运动，认为这有可能导致参赛机会被剥夺。事实上，此次地方选举捆绑十项公投，这种做法本身就引发了不小的争议：在过去的十四年间，总共只有6项公投案。此次捆绑公投，导致民众每人最多要投15票。批评人士担心，这会煽动民粹主义。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 同性婚姻问题 十项公投案中，有5项与同性婚姻争议有关，其中2条有支持同性婚姻的团体提出，还有3项则由“反同”派别提出。图为台北的晶晶书库，该书店被认为是支持同性恋的“堡垒”。此外，今年公投还包含核电、空气污染等环境相关议题。 作者: 文山



"北京的胜利"

《新苏黎世报》也关注了台湾版的"中期选举"，并在文章中着重关注了有关同性恋婚姻平权的公投失败的结果。在小标题"同性恋者的失望"之下，该报介绍了此次与台湾地方选举同期进行的大量公投的背景。指出"从今年年初开始，台湾最新推出的公投法降低了全民公投的门槛，导致公投案例如潮。在相关问题上，台湾民众显现出了远比现任政府更加保守的态度。总结来说，公投的结果是对蔡英文政策路线的彻底否定。"

另外，《新苏黎世报》还在文章中关注了台湾奥运更名的公投结果，写道："有关要求台湾在奥运会中以'台湾'，而不是'中华台北'的名义参与的公投在大选前期激起波澜无数。相对微弱的多数最后反对了这一动议，使其流产。知名的运动员对此表示反对，因为他们害怕被排除在奥运会之外。"

《新苏黎世报》认为，此次台湾地方选举的结果是"北京的胜利"。作者指出："北京认为台湾是其领土的一部分，拒绝一切承认其自主独立的事物。国民党此次成绩斐然也完全符合大陆共产党政权的心意。由马英九领导的国民党在2008至2016年执政之前奉行了向中国靠拢的政策线路，而蔡英文总统中止了这一切。"