蔡英文将再过境美国　中国严正交涉

(德国之声中文网) 蔡英文将于8月12至20日访问台湾邦交国巴拉圭和贝里斯，去程和回程分别会过境美国洛杉矶和休士顿。

过境城市无惊喜？

被问到台方有否向美方提出过境东岸城市，台湾外交部指过境原则是「尊严、安全、便利、舒适」。至于蔡英文在美国会见谁或有何行程，當局仅称细节仍在安排当中。

蔡英文2016年上任以来四次出访，其中三次都有过境美国，也踏足過洛杉矶和休士顿。除此以外，蔡英文亦曾经在出访途中，过境美国的迈阿密、旧金山、檀香山和关岛。

中国提出严正交涉

中国外交部发言人耿爽指，中国已经向美国提出严正交涉。「我们一贯坚决反对美国或其他与中国建交的国家，作出这种过境安排。」

他表示，中国敦促华府以实际行动维护中美关係大局和台海和平稳定。「我们促请美方不允许台湾地区领导人过境，不向台独势力发出错误信号。」他呼吁台湾当局尽快回到九二共识，「不要再做逆潮流而动、不得人心的事」。

五月断交潮后首度出访

蔡英文这次南美和加勒比海之行一共九天，將会到巴拉圭出席新任总统阿布铎 (Mario Abdo Benitez) 就职典礼，并与现任及新任总统会面。而在加勒比海邦交国贝里斯，蔡英文将会晤当地总督和总理，接受赠勋以及到国会演讲。

这次是台湾5月接连失去布基纳法索和多明尼加两个邦交国后，蔡英文再度出访。目前台湾剩下18个邦交国，她此行也被视为巩固盟友之旅。