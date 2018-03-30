 蔡英文将再过境美国　中国严正交涉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2018

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时政风云

蔡英文将再过境美国　中国严正交涉

台湾总统蔡英文本月出访巴拉圭和贝里斯，将会过境美国两个城市。外界关注在中美台关係紧绷下，此行会否有意外收镬？

Der taiwanesische Präsident Tsai Ing Wen trifft Eswatini-König Mswati III (Taiwan Presidential Office)

蔡英文6月在台湾接待到访的邦交国史瓦帝尼国王——恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）

(德国之声中文网) 蔡英文将于8月12至20日访问台湾邦交国巴拉圭和贝里斯，去程和回程分别会过境美国洛杉矶和休士顿。

过境城市无惊喜？

被问到台方有否向美方提出过境东岸城市，台湾外交部指过境原则是「尊严、安全、便利、舒适」。至于蔡英文在美国会见谁或有何行程，當局仅称细节仍在安排当中。

蔡英文2016年上任以来四次出访，其中三次都有过境美国，也踏足過洛杉矶和休士顿。除此以外，蔡英文亦曾经在出访途中，过境美国的迈阿密、旧金山、檀香山和关岛。

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在与台湾断交两天后，布基纳法索正式与北京恢复外交关系。鉴于北京加强对台湾的外交孤立，有专家建议台北，不要单纯依赖美国支持，而要建立“更广泛的朋友联盟”。 (26.05.2018)

这个五月对台湾外交来说可谓多事之秋，连失盟国之际，台湾主教团的梵蒂冈述职之行备受瞩目。台湾总主教洪山川接受《德国之声》专访，进一步详述教宗给台湾的讯息，以及亲自回应中梵任命主教问题的立场，或许为梵蒂冈与两岸的关係带来启示。 (30.05.2018)

本周四，位于西非的布基纳法索外交部宣布，中止与台湾的外交关系，并暗示这是因为中国方面强烈施压。这意味着，台湾在非洲的邦交国只剩下了最后一个。 (24.05.2018)

在外交争夺战中，中国大陆再次出手，令台湾又失去一个邦交国。多米尼加共和国宣布与台湾断绝保持了77年的外交关系，并与中国大陆建交。 (01.05.2018)

中国提出严正交涉

中国外交部发言人耿爽指，中国已经向美国提出严正交涉。「我们一贯坚决反对美国或其他与中国建交的国家，作出这种过境安排。」

他表示，中国敦促华府以实际行动维护中美关係大局和台海和平稳定。「我们促请美方不允许台湾地区领导人过境，不向台独势力发出错误信号。」他呼吁台湾当局尽快回到九二共识，「不要再做逆潮流而动、不得人心的事」。

五月断交潮后首度出访

蔡英文这次南美和加勒比海之行一共九天，將会到巴拉圭出席新任总统阿布铎 (Mario Abdo Benitez) 就职典礼，并与现任及新任总统会面。而在加勒比海邦交国贝里斯，蔡英文将会晤当地总督和总理，接受赠勋以及到国会演讲。

这次是台湾5月接连失去布基纳法索多明尼加两个邦交国后，蔡英文再度出访。目前台湾剩下18个邦交国，她此行也被视为巩固盟友之旅。

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Bildergalerie Ontong Java (Displacement Solutions /Beni Knight)

    台湾还有哪些邦交国？

    所罗门群岛

    所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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台湾还有哪些邦交国？

西非国家布基纳法索宣布与台湾断交，台湾的邦交国又少了一个。目前台湾与18个国家仍维持外交关系，他们都是谁？ (24.05.2018)  

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