蔡英文将再过境美国　中国严正交涉

(德国之声中文网) 蔡英文将于8月12至20日访问台湾邦交国巴拉圭和贝里斯，去程和回程分别会过境美国洛杉矶和休士顿。
过境城市无惊喜？
被问到台方有否向美方提出过境东岸城市，台湾外交部指过境原则是「尊严、安全、便利、舒适」。至于蔡英文在美国会见谁或有何行程，當局仅称细节仍在安排当中。
蔡英文2016年上任以来四次出访，其中三次都有过境美国，也踏足過洛杉矶和休士顿。除此以外，蔡英文亦曾经在出访途中，过境美国的迈阿密、旧金山、檀香山和关岛。
中国提出严正交涉
中国外交部发言人耿爽指，中国已经向美国提出严正交涉。「我们一贯坚决反对美国或其他与中国建交的国家，作出这种过境安排。」
他表示，中国敦促华府以实际行动维护中美关係大局和台海和平稳定。「我们促请美方不允许台湾地区领导人过境，不向台独势力发出错误信号。」他呼吁台湾当局尽快回到九二共识，「不要再做逆潮流而动、不得人心的事」。
五月断交潮后首度出访
蔡英文这次南美和加勒比海之行一共九天，將会到巴拉圭出席新任总统阿布铎 (Mario Abdo Benitez) 就职典礼，并与现任及新任总统会面。而在加勒比海邦交国贝里斯，蔡英文将会晤当地总督和总理，接受赠勋以及到国会演讲。
这次是台湾5月接连失去布基纳法索和多明尼加两个邦交国后，蔡英文再度出访。目前台湾剩下18个邦交国，她此行也被视为巩固盟友之旅。
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
所罗门群岛
所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣