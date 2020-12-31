 蔡英文：对等尊严原则下愿与北京对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2021

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时政风云

蔡英文：对等尊严原则下愿与北京对话

中共军机过去一年在台湾周遭频繁活动，蔡英文元旦表示愿意在对等尊严原则下与北京对话，又期望在疫情受控後恢复两岸正常交流。

Taiwan Präsident Tsai Ing-wen

蔡英文担任台湾总统将满5年

DW.COM

台湾国防部统计，今年中共军机扰台次数超过380架次。美国海军军舰12月31日则再次执行例行任务通过台湾海峡，引发中国的强烈不满。

有中国学者表示，中国统一台湾有三条路可走，其中“智统”为上策。一名日本政治学家则分析，中国可能借由攻占目前由台湾控制的东沙群岛，达到“一举数得”之效。

最新一期《亚洲周刊》的封面是身穿“龙袍”的台湾总统蔡英文。该媒体指责蔡英文“行政专断”，变成新威权主义的领袖，是“民选皇帝”。民进党发言人颜若芳回应称，《亚洲周刊》“立场亲共、专为北京政府喉舌”。

历经朝野论战，台湾执政党于24日挟多数优势通过攸关美猪牛进口的9项行政命令，正式让美猪牛从明年元旦起开放进口。国民党为未能挡住表决向民众鞠躬道歉。

北京一家法院周四对29名由西班牙押解到中国的台湾电信诈骗犯一审宣判有罪，分别判处4年半至14年有期徒刑。台湾陆委会呼吁北京，保障台湾民众各项司法权益，依照两岸司法互助协议，提供家属探视的便利。

（德国之声中文网）中共军机2020年扰台逾380架次，台湾总统蔡英文1月1日在元旦文告中说，对岸的行为不仅冲击两岸关系，更是对印太地区和平稳定的现状造成威胁。

她重申：「面对两岸关系，我们不会冒进，也会坚守原则。只要北京当局有心化解对立丶改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。」

她强调，处理两岸事务的一贯原则，是共同讨论丶找出方法丶务实解决问题，又指等疫情受到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流。

疫情超前部署正确

蔡英文又大篇幅谈论疫情，指去年今日丶全世界都没注意到疫情可能发生时，台湾已开始针对武汉来台班机登机检疫，虽当时也有不少的质疑，但回头看来是正确的超前部署。

她表示，台湾在疫情肆虐全球之下，没有封城丶可以正常上班上课，大家戴着口罩参加演唱会丶艺文活动，「过去一年，台湾做到了全世界所殷切盼望，却不可企及的『如常生活』，这并不是简单的事」。

她续指，疫情重创全球经济，但台湾经济维持正成长，股市也攀上高峰，公司营运和就业依然稳定丶投资不断，「已然是度过了最艰难的阶段」。

她在讲话中提到近月备受争议的莱猪问题，重申该议题历经3任政府，已没有回避不处理的空间，望国民体谅和理解。她又形容台湾所面对的不仅仅是贸易问题，「世界的局势正在变化，身为总统，必须更加谨慎，在复杂多变的国际局势中，为台湾布一个永续生存的局」。

李澄欣／杨威廉（综合报导）

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