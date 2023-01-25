 蔡英文宣布任用新閣揆 內閣改組啟動 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2023

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时政风云

蔡英文宣布任用新閣揆 內閣改組啟動

台灣總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣與國安團隊的新人事安排也在同步進行中。台灣執政團隊將有何新面貌？

台灣總統蔡英文正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任。（資料照）

台灣總統蔡英文正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任。（資料照）

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週五（1月27日）召開記者會，正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，並同步啟動內閣新人事與國安團隊的改組。

於台灣總統府致詞時，蔡英文特別感謝即將卸任之行政院長蘇貞昌，在4年前最艱難時刻扛起重擔，守住非洲豬瘟防線、穩住新冠病毒疫情，並維持台灣的經濟穩定成長、正常生活。

蔡英文指出，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革等，蘇貞昌是推動台灣進步的重要力量。她表示：「蘇貞昌是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長。」

但在去年11月，台灣地方選舉結果顯示執政黨民進黨大敗蘇貞昌在選後幾度向蔡英文請辭

蔡英文在會中表示，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦，讓台灣下一代國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。

現年71歲的陳建仁是台灣知名的流行病學家，並曾擔任過台灣副總統一職。

現年71歲的陳建仁是台灣知名的流行病學家，並曾擔任過台灣副總統一職。

內閣新班底揭曉？

隨著陳建仁接任行政院長，台灣的內閣組成班底也將大換血。

26日上午，蔡英文在總統官邸約詢了台灣前交通部長林佳龍，林佳龍同意接任總統府秘書長。而現任總統府秘書長李大維則據信可望回任海基會董事長，不過，李大維人事案將等總統徵詢當事人的意願後才會定案。

黨政人士向台灣中央社表示，總統一開始就鎖定林佳龍出任總統府秘書長，主要是因為屬於中生代的林佳龍，除在內政方面歷練多元、「接地氣」之外，還擁有美國耶魯大學博士學位，亦是現任外交部無任所大使；他過去曾任國安會諮詢委員、總統府副秘書長等職務，外交相關資歷豐富，並曾參與重要外交會議與決策。

蔡英文因此希望林佳龍接任秘書長後，可代表總統與各方互動，並在政策專業外，再多累積外交與人脈的歷練。

黨政人士指出，未來台灣府院黨的互動，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、鄭文燦（前台灣桃園市市長、當前內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。

屬於台灣總統任命職權的部分還包括兩岸、外交、國防、國安團隊布局。其中，國安局長陳明通將去職，由外交部次長蔡明彥接任。國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三則可望留任。

（台灣中央社）

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