蔡英文宣布任用新閣揆 內閣改組啟動

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週五（1月27日）召開記者會，正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，並同步啟動內閣新人事與國安團隊的改組。

於台灣總統府致詞時，蔡英文特別感謝即將卸任之行政院長蘇貞昌，在4年前最艱難時刻扛起重擔，守住非洲豬瘟防線、穩住新冠病毒疫情，並維持台灣的經濟穩定成長、正常生活。

蔡英文指出，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革等，蘇貞昌是推動台灣進步的重要力量。她表示：「蘇貞昌是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長。」

但在去年11月，台灣地方選舉結果顯示執政黨民進黨大敗，蘇貞昌在選後幾度向蔡英文請辭。

蔡英文在會中表示，她尊重蘇貞昌的決定，接下來決定邀請陳建仁接任行政院長，在蘇貞昌打下的基礎上，邁向後疫情時代的復甦，讓台灣下一代國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。

內閣新班底揭曉？

隨著陳建仁接任行政院長，台灣的內閣組成班底也將大換血。

26日上午，蔡英文在總統官邸約詢了台灣前交通部長林佳龍，林佳龍同意接任總統府秘書長。而現任總統府秘書長李大維則據信可望回任海基會董事長，不過，李大維人事案將等總統徵詢當事人的意願後才會定案。

黨政人士向台灣中央社表示，總統一開始就鎖定林佳龍出任總統府秘書長，主要是因為屬於中生代的林佳龍，除在內政方面歷練多元、「接地氣」之外，還擁有美國耶魯大學博士學位，亦是現任外交部無任所大使；他過去曾任國安會諮詢委員、總統府副秘書長等職務，外交相關資歷豐富，並曾參與重要外交會議與決策。

蔡英文因此希望林佳龍接任秘書長後，可代表總統與各方互動，並在政策專業外，再多累積外交與人脈的歷練。

黨政人士指出，未來台灣府院黨的互動，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、鄭文燦（前台灣桃園市市長、當前內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。

屬於台灣總統任命職權的部分還包括兩岸、外交、國防、國安團隊布局。其中，國安局長陳明通將去職，由外交部次長蔡明彥接任。國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三則可望留任。

（台灣中央社）

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