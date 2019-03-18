蔡英文完成初选登记 强调:民进党跟台湾需要我

(德国之声中文网) 继前行政院长赖清德于周一 (3月18日) 完成2020总统大选的党内初选登记后，台湾总统蔡英文赶在出访太平洋友邦前，完成她的初选登记。 她在登记完的记者会上表示，或许有人曾说她不顾北京反对来竞选连任，但她明白: 「民进党需要我，台湾也需要我，我也愿意再一次承担，台湾下一个的阶段责任。 」

而她接着列出三个在她看来，担任台湾总统之人需具备的条件。 她表示，在面对来自中国的威胁时，台湾总统必须能强化国际链接，并与理念相同的国家分享价值。 她也认为台湾总统必须熟悉国际事务，懂得跟不同国家、团体或政治人物互动。

此外，她也提到过往许多台湾执政者在面临问题时，都选择回避或拖延。 但她认为执政者必须挑起问题并着手处理。 在她眼里，处理问题往往也代表推动改革，而她表示在面临反对时，领导者需要承受压力或攻击，而他们应该不计毁誉的带领台湾往前。

而她最后将一个好总统比喻成一个能挑起责任且处理事情的好队长。 她强调台湾需要一个能集结理念相同的社会力量，共同支撑理想与国家党政执行的领导者。 她说: 「我相信这三个条件，以我来看，答案就是蔡英文，这就是为什么我在这里登记总统初选，准备承担起下一个阶段国家的任务。 」

根据台湾苹果日报报导，于周一 (3月18日) 完成登记的赖清德透过团队表示，他祝福蔡英文出国为台湾拚外交一切顺利，并保证在蔡英文出访期间，不会安排公开行程。 而蔡英文在周四下午记者会被问到此事时，表示她感谢赖清德的想法，但认为他应该利用有限时间向社会说明他参选的理念。

台湾不同民调显示，赖清德目前在民众中的支持率高于蔡英文，而当蔡英文周四在记者会被问到如果初选落败，是否会支持赖清德时，她也响应: 「此时此刻我就是要拚到底、拚到赢，2020蔡英文要胜选嘛，就这样。 」

杨威廉/叶宣 (综合报导)