蔡英文国庆演说：“台湾不会在压力下屈服”

（德国之声中文网）台湾周日（10月10日）举行中华民国110年国庆大会，总统蔡英文在发表国庆演说时强调，将全力阻止现状被片面改变，并提出“四个坚持”。她表示，随着国际局势的演变，此时此刻的中华民国，正处在七十二年来最复杂多变的局势当中。“印台区域的情势，日趋紧张复杂。北京当局在全面控制香港，压制民主人士后，也调整了‘改革开放’以来的政经发展方向。”

蔡英文提到，南海、东海的区域秩序正受到挑战，中国军机也在台湾西南空域“常态化的活动”。而民主国家间则正努力强化各领域的合作基础，来因应区域和全球的变局。G7、北约、欧盟以及美日印澳的‘四方安全对话’，不约而同关注台海的和平与安全，以及印太区域和平稳定的现状是否会遭受到中国片面的破坏。

“在这里，我要重申，台湾愿意为区域的和平发展，贡献一己之力。在两岸关系的立场上，我们的善意不变、承诺不变，维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变。”

“不走中国设定的路径”

蔡英文强调，“两岸解决分歧，必须透过平等对话。”

“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼迫我们走向中国所设的路径。因为中国所设定的路径里头，不会有台湾民主自由的生活方式，更不会有两千三百万人的主权。”

蔡英文表示，政党政治必定有竞争，但只要议题牵涉到国家尊严及人民未来就要团结起来。她提出了“四个坚持”称：“我们必须彼此约定，永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须要遵循全体台湾人民的意志。”

蔡英文的演说回应了中国国家主席习近平周六发表的“辛亥革命”110周年讲话。习近平在北京人民大会堂的仪式上表示，“以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益”。

他还警告称，“‘台独’分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判！” 习近平警告他国不得干涉台湾问题，称“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉”。

台湾今年的国庆主题为“民主大联盟 世界加好友”。此次国庆因为防疫考量而缩减规模，据台湾媒体估计，参加人数约为4000人，仅开放300名观众观礼。蔡英文在演说中特别感谢日本、美国、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波兰等国，在疫苗供应不稳的情况下向台湾伸出援手。“去年我们送出的口罩，是‘Taiwan can help’; 今年他们送来疫苗，是‘友情的疫苗’，这就是‘善的循环’。”

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。