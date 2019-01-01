 蔡英文回应习近平: 绝不接受一国两制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2019

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时政风云

蔡英文回应习近平: 绝不接受一国两制

在中国一把手习近平发表《告台湾同胞书》40周年纪念讲话仅数小时后，台湾总统蔡英文召开临时记者会，摆明民进党执政下的台湾“从未接受‘九二共识’、绝不会接受‘一国两制’”的立场，并称这是民心所向。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (ROC)

蔡英文对习近平讲话作出回应

（德国之声中文网）新年伊始，中国国家主席习近平就《告台湾同胞书》40周年发表讲话，再次宣誓和平统一、一国两制方针。讲话释放出不同信号，一方面表示"中国人不打中国人，中国人要帮中国人"，另一方面又强调"祖国必须统一，也必然统一"。

针对习近平的该讲话，蔡英文于当天下午3点50分召开临时记者会，进行回应。这位台湾总统在发言开头就"郑重指出：我们始终未接受'九二共识'，因为北京当局所定义的'九二共识'其实就是'一个中国'、'一国两制'"。"在这里，我要重申，台湾绝不会接受'一国两制'，绝大多数台湾民意也坚决反对'一国两制'，而这也是‘台湾共识’"。

此外，针对习近平讲话中"两岸各政党、各界就两岸关系和民族未来开展民主协商"的呼吁，蔡英文回应称 ，台湾作为民主国家，相关议题必须经过人民的授权与监督，"在这个原则下，没有任何人、任何团体，有权利代表台湾人民去进行政治协商"。同时强调绝不接受"打压、威吓"。

Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

习近平强调不排除武统选项

这位台湾总统还指出，两岸经贸要互惠互利，反对"北京以'利中'为核心，利诱及吸引台湾技术、资本及人才'走进中国大陆'的经济统战"。

她同时提醒中国领导层，"大国必须要有大国的格局、大国的责任，国际社会也正看着中国能否……成为值得信任的伙伴"，"买走台湾的邦交国，不会带来彼此的心灵契合；军机、军舰的绕台，更不会带来心灵契合"。

在最后，蔡英文呼吁中国"勇敢踏出民主的脚步"，"唯有如此，才能真正理解台湾人的想法与坚持"。

网友热评

在该谈话发表在蔡英文Facebook官方帐号后仅仅数分钟后，就获得了网友数百条热评，其中不少是为该发言喝彩，表示"说出台湾的心声"，对这位台湾总统进行声援。其中获赞最多的一条评论是："坚决支持蔡英文！台湾中国，一边一国。"

有网友甚至直接表示，"没有想到可以看到政府公开反对九二共识的这一天，……2020的票一定给妳！"还有网友留言说， "香港已經係一國兩制行騙個案，千萬别相信共產黨，一切皆謊話"。

不过也有一些用简体中文发表的评论，批评该讲话，指台湾"可笑不自量"。例如，帐号为"朱祥"留言说："希望台湾同胞警醒！不希望五年之后武力介入，说实话就你们的实力，以中国军人的意志力，分分钟钟就拿下你们。"

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外部链接

https://www.president.gov.tw/NEWS/24002

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