蔡英文呼吁北京检讨 马晓光提醒台湾反思

（德国之声中文网）本周三（1月15日），蔡英文在胜选后首度举行总统府回廊谈话。她在回廊谈话中再次表达对两岸关系的立场，也提到自己已经签署并公布《反渗透法》。

记者问蔡英文胜选后除了向对岸抛出的"和平、對等、民主、對話"八个字以外，还有没有具体计划？蔡英文回答说："我们会持续观察对岸的想法，我也希望中国方面对于这一次的选举台湾人民表达出来的这种意见跟意志能深入地了解，并且能够对他们现在所做的一些政策能进行检讨。"

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蔡英文也针对《反渗透法》、陈同佳案分别作出回应。《反渗透法》旨在加重台湾内部与中国协力者的刑责，在去年引发诸多争议与讨论，最后在12月31日由立法院三读通过。蔡英文表示，1月15日这天她已经签署并且公告。根据台湾的法律规定，立法院通过的法案在总统签署并公布起算至第3日起发生效力。

蔡英文重申，反渗透法不是反交流，而且违法的构成要件非常严谨: 「只要不是受到中国政府的指示、委托或者资助，违法提供政治献金，违法从事竞选活动，违法进行游说，破坏集会游行和妨碍选举，就都属于正常交流，也就不会受到影响。」

在回廊谈话中有记者询问蔡英文，政府是否会修改相关法律，接收香港示威者入台。蔡英文回答说，"对于陈同佳案是否有新的处理方法，以及是否修难民法指出，香港市民要来台湾，已经有一定的法律来做为行为准则，所以香港市民如果有政治上的必要，我方也会按照法律来提供协助"。

台湾的行政院过去曾表示，台湾现有法律包括两岸人民关系条例、港澳条例，以及香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法，都足以因应因为遭到政治压迫、来台寻求协助的香港人。

国台办发言人马晓光

中国回应八字言论

中国国台办今天(1月15日)召开新闻例会。国台办发言人马晓光在回应有关蔡英文两岸关系"8字"言论时说，坚持体现一个中国原则的"九二共识"，是两岸关系和平稳定不可动摇的基础。"撼山易，撼'九二共识'难"。他强调，"'台独'分裂势力及其活动是台海和平稳定的最大威胁，是两岸同胞利益福祉的最大祸害，必须坚决予以遏制"。他继续说道: "台湾是包括台湾同胞在内的全中国人民的台湾，台湾的前途由全体中国人民共同决定。"

还有记者向马晓光询问两岸经济合作框架协议(ECFA)是否会终止的问题，马晓光回应说："ECFA得来不易，相信两岸同胞都不希望看到这一重要成果得而复失。"

观看视频 02:20 台灣選後兩岸三地人民有話說

另外有媒体问大陆互联网上主张"武力统一台湾"的声音迅速升高，国台办对此有何评论？马晓光回答说："我已经多次重申，我们的对台大政方针是一贯的、明确的，不会改变。我倒是要提醒，民进党当局和'台独'势力应该严肃思考一下，为什么近些年来大陆民间会出现越来越多的'武统'声音？这是被他们的倒行逆施逼出来的，他们应该认真思考，到底要把台湾和两岸关系带向何方。"