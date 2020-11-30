蔡英文：台美关系仍有极大发展空间

（德国之声中文网）周四(12月3日)，台湾总统蔡英文获“全美议会交流理事会”（American Legislative Exchange Council）颁赠“国际领袖先锋奖”时表示，将与美国持续携手捍卫世界的民主自由，深化台美经贸伙伴关系。蔡英文表示，她感谢众多美国参众议员支持台美洽签双边贸易协定，“此协定除将进一步深化两国紧密的经贸伙伴关系，值此台湾面对对岸从不间断的威胁之际，此协定也会更加强化美国对台湾的支持。”

在全美议会交流理事会的颁奖仪式上，蔡英文发表视频演说称，她感谢美国共和民主两党长期以来对台湾的支持。她的职责是维护和捍卫台湾民主、自由与生活方式，不会停止寻求两岸和平稳定关系，但对台湾安全也绝不妥协。过去几个月以来，北京方面在台湾海峡的军事行动明显增多，中国军机曾多次飞越海峡中线。

即将卸任的美国总统特朗普在台湾相当受欢迎，因为在他的总统任内，美国多次向台湾出售军火，并派遣高层官员访问台湾。不过，台湾方面也表示，他们相信拜登就任总统后，会继续保持对台湾的支持。在谈及台美关系未来走向时，蔡英文表示：“展望2021年，台美伙伴关系仍有极大的成长空间” 。

“全美议会交流理事会” 成立于1973年，会员超过两千人，主要由全美各州州议员及私人企业人士组成，是全美规模最大的州议员组织。

除了获颁“国际领袖先锋奖”，此前台湾总统蔡英文还因其出色的防疫表现入选“彭博50人”（Bloomberg 50），彭博社形容其为“台湾疫情终结者（Taiwan's Covid Crusher）”。

据《自由时报》报道，“彭博50人”在文中介绍蔡英文，指她是台湾第一位女总统，以压倒性的胜利连任。即使在大选之际，蔡英文政府仍忙于关闭边境、实施旅行限制，建立了严谨的追踪措施及隔离规定。

2020年美国对台军售总额创历史最高 2020年美国对外军售的最大买家 11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。

2020年美国对台军售总额创历史最高 台北谨慎回应 11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）

2020年美国对台军售总额创历史最高 特朗普任内军售频繁 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

2020年美国对台军售总额创历史最高 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

2020年美国对台军售总额创历史最高 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

2020年美国对台军售总额创历史最高 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。



文中提到，由于台湾曾经历萨斯（SARS）疫情，在全民戴口罩的政策下，拥有2千3百万人口的台湾，只出现600多例确诊及7例死亡病例。文中更强调，台湾是今年少数在疫情下还在增长的经济体之一。

面对接踵而至的两项国际荣誉，台湾总统蔡英文周五在其脸书上发文称：“这不是我个人的荣耀，而是所有台湾人民集体努力的成果”、“奖项肯定的不只是我个人，而是全体台湾人民”。

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