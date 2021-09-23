 蔡英文：台湾若落入中国手中将是一场灾难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2021

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蔡英文：台湾若落入中国手中将是一场灾难

台湾总统蔡英文在最新一期美国《外交事务》杂志上刊文，强调台湾对于民主道路的坚持，以及可以在国际社会中扮演的重要角色。面对来自北京的威胁不断加剧，她发出警告，“若台湾沦陷，将是区域和平以及民主联盟体系的灾难”。

Taiwan Premierministerin Tsai Ing-Wen

蔡英文资料照片

（德国之声中文网）美国双月期刊《外交事务》杂志（Foreign Affairs）周二出版的最新一期刊登了蔡英文撰写的文章。这位台湾总统发出警告，“若台湾沦陷，将是区域和平以及民主联盟体系的灾难”。她强调，台湾不寻求军事对抗，但是“如果我们的民主和生活方式遭受威胁，台湾必将竭尽全力捍卫自己”。

此次蔡英文是应《外交事务》杂志的邀请撰文，文章标题为「台湾力争民主--国际之路变迁中的一股良善力量」。根据台湾总统府公布的文稿，该文章分别谈到了印太区域的未来、台湾模式、改变法则、民主价值等内容，蔡英文称台湾为“现代政治史上民主转型最成功的范例之一”。她警告，“更强势、自满的威权主义”兴起，引发国际紧张局势，对自由民主秩序所界定的国际关系构成挑战。

中国将台湾视为自己领土的一部分，近期也不断派出军机在台海区域活动，其频率不断增加。据路透社报道，在过去四天里，一共有149架次的解放军战机进入台湾的防空识别区。北京指责华盛顿要对台海局势的紧张升级负责，美国是台湾在国际上最重要的支持者和武器供应方。而台北则称北京才是造成矛盾升级的罪魁祸首。

针对台海局势，蔡英文在《外交事务》发表的文章中表示，台湾在两岸关系上立场不变：“遇到压迫不屈服，得到国际支持也不冒进”。她表示，只要在对等和不设政治前提的原则下，仍然愿意以开放态度与北京当局对话。她还强调：“台湾不求军事对抗，希望与周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存。但是，如果我们的民主和生活方式遭受威胁，台湾必将竭尽全力捍卫自己。”

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一份最新民调显示，大多数美国人希望美国提升外交参与，多数人希望减少美国在海外的驻军。此外，逾四成受访者认为，若中国对台湾发动攻击，美国军队应保卫台湾。

在美台高官共同出席的一次活动中，一名美国高级外交官表示，美国将会继续致力于拓展台湾的国际空间。

根据台湾国防部的资料，中国1日派出38架次、2日39架次战机进入台湾「防空识别区」，创下有纪录以来的数量。美国对此在3日发出声明表态。

中国自10月1日来已派出149架军机进入台湾防空识别区，中美互斥彼此在「破坏区域稳定」。有专家认为这仍是加大威慑的象征举动，也有媒体分析称这是对西方亲台的警告。

这篇文章还提到，经历疫情之后，“威权体制更深信他们的治理模式比起民主制度更加符合21世纪的需求”，从而引发意识形态的角力。蔡英文呼吁各国随着“认清中共构成的威胁”，也应该了解和台湾合作的价值。她发出警告“若台湾沦陷，将是区域和平及民主联盟体系的灾难，也意味着，在当今全球价值竞赛中，威权主义较民主主义占上风。”

蔡英文也倡导台湾在国际社会中扮演更多角色，提到越来越多的国家“愿意重新检视与自由民主的台湾进行交流的预设立场和自我设限”。她强调，虽然长期被排除在诸多国际架构之外，台湾仍然努力遵守国际规范，促进区域发展。台湾在高科技产业的领导角色，以及高素质且全球化的劳动力，能在半导体等领域协助建立安全的全球供应链，这些产业比以往任何时候更亟需国际合作。

文章最后总结道，虽然长期被冷落，台湾已经准备好成为全球一股良善的力量，在国际舞台上扮演与其能力相符的角色。


（路透社、自由时报）

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