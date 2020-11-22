蔡英文变“蔡皇帝”？亚洲周刊批蔡英文独裁

（德国之声中文网）《亚洲周刊》在脸书公布了一张封面图片，图中蔡英文身穿龙袍。封面专题为“台湾民选独裁幕后 绿营新威权主义现象”，媒体发表长文，指出现今的民进党政府被该党创党元老批评，越来越像戒严时期的国民党。蔡英文变成新威权主义的领袖。文章援引东华大学民族事务暨发展学系教授施正锋的批评说：“全面执政，换来的是民选皇帝……行政专断、立法唯诺、司法应声。”

文章还以中天新闻台不予换照为例子，认为事件展现了台湾言论和自由空间缩小。曾在中天主持节目的台湾新闻名嘴陈文茜表示：“这世界还没有一个民主国家可以用换照权关掉一个电视台，在全世界民主国家里头，台湾是第一，甚至走在香港前面。”

另外，反对从美国进口莱克多巴胺猪肉的医师苏伟硕遭食药署告发，被警察局要求到案说明。文章认为，蔡政府为了压制反对声浪﹐开始用“查水表”的手段。“查水表”指警察无故调查某人，或者政府干预言论。

一位不愿具名的中央研究院院士接受亚洲周刊访问时提到蔡英文提倡的“反滲透法”，表示法案：“在我們看很荒唐﹐因為太模糊了﹐完全可以做莫須有的指控……”。这名学者一度不愿接受采访，因为“现在批评政府会惹上麻烦，包括媒体在内…我不是跟你开玩笑，说不定哪一天你们亚洲周刊也会被查水表”。

面对种种指责，民进党作出回应。《自由时报》报道，民进党发言人颜若芳表示，相较于国际民主国家各大权威媒体对台湾的报导，长期支持一国两制、打压香港民主自由的《亚洲周刊》封面所影射的讯息，显然与其他国际主流媒体的报导完全背道而驰。

颜若芳说，《亚洲周刊》过去就有很大争议，不仅立场亲共、专为北京政府喉舌，更把港警当作是2019年的风云人物，极力打压香港民主，对于这种把港警镇压反送中运动的照片当成封面之媒体，毫无评论的价值。

时事周刊《亚洲周刊》创办于1987年，在香港编辑发行。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。