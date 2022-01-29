 蔡英文发表春节讲话感谢民主伙伴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2022

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时政风云

蔡英文发表春节讲话感谢民主伙伴

台湾总统蔡英文周日发表视频春节讲话，呼吁民众尽快接种疫苗，并感谢民主伙伴过去一年对台湾的支持。台湾副总统赖清德周日结束6天对洪都拉斯的访问，返回台湾。他在脸书上发文表示，世界友人眼中的台湾是一体的，不分蓝绿。

Taiwan Premierministerin Tsai Ing-Wen

台湾总统蔡英文（资料图片）

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文在讲话中首先向坚守岗位的军警、消防、海巡和医护等人员表示。她指出，过去一年充满挑战，但民众团结克服。除疫情外，她还提到百年大旱和公投。

此外，蔡英文表示，台湾经济上有亮眼表现，出口已经18个月正成长，去年的经济成长率也突破6%，创下11年来新高。

她同时感谢民主伙伴过去一年对台湾支持，表示"未来会持续深化跟各国的交流，大步走向世界"。

讲话最后，蔡英文还提醒民众面对疫情要"沉着因应、戒慎而不恐慌"，并呼吁尽快接种疫苗。

赖清德：世界友人眼中台湾无分蓝绿

1月30日当天，台湾副总统赖清德率领的特使团结束6天5夜对洪都拉斯的访问回台。在1月27日洪都拉斯首位女总统西奥玛拉·卡斯特罗(Xiomara Castro)的就职仪式上，赖清德与前来表示祝贺的美国副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris，台译贺锦丽)"巧遇"并短暂寒暄，创下两国副总统在国际场合同台互动的先例。在回台过境旧金山时，赖清德和美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）举行线上会晤，并和美方医疗、经贸、国安等专家以及联邦参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）进行了视讯会谈。

USA Kamala Harris und Taiwan William Lai

赖清德与哈里斯（贺锦丽）首次同框

赖清德1月30日晚还透过脸书表示，特使团参加洪都拉斯总统卡斯特罗的就职典礼，让两国邦谊更加巩固。他说，令他感触很深的是，从世界友人的眼中所看见、认识的台湾，其实是一体的台湾，无分蓝绿；台湾能有广受世界赞誉的今天，是因为有不分世代、不分族群共同努力的结果。

(路透社、中央社）

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回应蔡英文新年谈话 国台办：勿走“台独”绝路

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美台副总统洪都拉斯同台 北京游说盟友杯葛就职仪式

美国与台湾两国副总统在洪都拉斯总统就职仪式同台寒暄，提升台湾外交筹码。北京也不示弱，游说盟友取消或降低出席代表级别，防止台湾藉此增加国际曝光度。  

赖清德再与美方互动 中国驻美大使提出罕见警告

在从洪都拉斯返回台湾的途中，台湾副总统赖清德再次在美国停留，并与美国众议院议长佩洛西进行连线。此前，赖清德已经在洪都拉斯与美副总统哈里斯有所互动。这引起北京强烈不满。中国驻美大使警告，如果美国支持台湾独立，中美可能会有军事冲突。  

赖清德过境洛杉矶 在线会晤多名美国众议员

台湾副总统赖清德赴洪都拉斯出席新任总统卡斯楚（Xiomara Castro）的就职典礼，并在美西时间25日降落美国杉矶，在过境期间在线会晤多名美国众议员。他是否会与同赴洪国的美国副总统哈里斯会面，是外界关注的焦点。  

蔡英文、朱立伦与国台办不同的「蒋经国」叙事

台湾总统蔡英文日前肯定前总统蒋经国坚决「反共保台」，国民党主席朱立伦指「蒋经国路线」就是国民党路线。国台办则评蒋经国「坚持一个中国，反对『台独』」，三方各自陈述蒋经国的不同面向，背后有何考量？  

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This Taiwan Central News Agency (CNA) handout picture taken and released by Taiwans Presidential Office on January 28, 2022 shows Taiwans Vice President William Lai (R) speaking with US Vice President Kamala Harris during the Honduras President inauguration ceremony in Tegucigalpa. - China OUT - Taiwan OUT - Macau OUT / HONG KONG OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CNA Photo - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by Str / Taiwan Presidential Office / AFP) / China OUT - Taiwan OUT - Macau OUT / HONG KONG OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CNA Photo - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / China OUT - Taiwan OUT - Macau OUT / HONG KONG OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CNA Photo - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by STR/Taiwan Presidential Office/AFP via Getty Images)

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