蔡英文发表春节讲话感谢民主伙伴

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文在讲话中首先向坚守岗位的军警、消防、海巡和医护等人员表示。她指出，过去一年充满挑战，但民众团结克服。除疫情外，她还提到百年大旱和公投。

此外，蔡英文表示，台湾经济上有亮眼表现，出口已经18个月正成长，去年的经济成长率也突破6%，创下11年来新高。

她同时感谢民主伙伴过去一年对台湾支持，表示"未来会持续深化跟各国的交流，大步走向世界"。

讲话最后，蔡英文还提醒民众面对疫情要"沉着因应、戒慎而不恐慌"，并呼吁尽快接种疫苗。

赖清德：世界友人眼中台湾无分蓝绿

1月30日当天，台湾副总统赖清德率领的特使团结束6天5夜对洪都拉斯的访问回台。在1月27日洪都拉斯首位女总统西奥玛拉·卡斯特罗(Xiomara Castro)的就职仪式上，赖清德与前来表示祝贺的美国副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris，台译贺锦丽)"巧遇"并短暂寒暄，创下两国副总统在国际场合同台互动的先例。在回台过境旧金山时，赖清德和美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）举行线上会晤，并和美方医疗、经贸、国安等专家以及联邦参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）进行了视讯会谈。

赖清德1月30日晚还透过脸书表示，特使团参加洪都拉斯总统卡斯特罗的就职典礼，让两国邦谊更加巩固。他说，令他感触很深的是，从世界友人的眼中所看见、认识的台湾，其实是一体的台湾，无分蓝绿；台湾能有广受世界赞誉的今天，是因为有不分世代、不分族群共同努力的结果。

(路透社、中央社）

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