蔡英文双十演说喊话习近平："共同促进对话"

（德国之声中文网）蔡英文在台北总统府前广场开启了以“2020民主台湾．自信前行”为主题的国庆活动，在演说中，她首先回顾了台湾在对抗新冠疫情方面获得的成绩以及为国际社会做出的贡献。随后分析了新情势下台湾的经济战略。 在讲述坚实国防、维护国家安全的部分时，蔡英文表示：“示弱退让不会带来和平，只有自我准备充足，凭借着坚实的防卫决心和实力，才能保障台湾安全、维护区域和平。”

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从2016年开始出任台湾总统、又于2020年成功连任的蔡英文在国庆日讲话中特别强调了对军队的重视。她指出，几年来只要有时间，就会前往部队看望国军官兵。身为台湾的三军统帅，蔡英文在讲话中表态称：“国军的未来、未来的国军，就是我最心心念念的事。”

向习近平喊话

在随后谈及“积极作为，参与区域合作”的演讲内容里，蔡英文提及了对岸的中国领导人习近平，并对其给予希望。她表示：“对岸领导人最近在对联合国的视讯演说中，公开表示：中国永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围。在区域国家、乃至于全世界，都担忧中国扩张霸权的此刻，我们希望，这是一个真正改变的开始。”。

在发现台湾所在区域内国家，为了确保自身安全和民主体制，不受到外在因素影响，而展开各种形式的合纵连横，已经导致这个区域，发生前所未有的情势变化同时，蔡英文表示台湾会“超前部署”，“不会在变局中随波逐流，甚至被别人据定了命运”。她指出：维持和平及促进繁荣发展，这就是中华民国台湾，在区域中最重要的价值。

同时，蔡英文也在演讲中表现出了实现和解，恢复和平对话的意愿。她表示：在全球高度关注印太及两岸局势变化的重要时刻，“北京如果能正视台湾的声音，改变处理两岸关系的态度，和台湾共同促成两岸的和解及和平对话，相信一定可以化解区域的紧张局势。”面对两岸关系，蔡英文表态称“不会冒进，也会坚守原则。”她认为维持两岸关系的稳定是两岸共同的利益，并在演讲中表示：“我们有决心维持两岸的稳定，但这不是台湾可以单方面承担，而是双方共同的责任。”

蔡英文在冲突局势不断升级之际 发表演说主张台海和平

为此，蔡英文认为现阶段两岸当务之急，是本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方。她以向北京递出橄榄枝的姿态声称：“只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。这就是台湾人民的主张，也是朝野政党的共识。”

一年后语态的改变

蔡英文双十国庆日的讲话，也引起了各大媒体通讯社的广泛关注，其中显现的对中国大陆态度微幅调整是各大媒体关注的焦点。美联社的相关报道以“台湾领导人希望缓和与中国的紧张关系”为题，着重关注了蔡英文重启对话的意愿。路透社也以“台湾总统呼吁和中国开展´有意义的对话´”为题，报道了蔡英文在讲话中针对中国发出的信息，并指出双方从2016年蔡英文当选开始，就切断了官方正式对话的机制。

截至发稿，中国官方对台湾领导人蔡英文此次双十演讲的内容还没有做出回应，对比蔡英文一年前的双十国庆演讲，可以看出其语态有些许缓和的机制。一年前，蔡英文在国庆日的演讲开始，就激烈批评中国方面为统一台湾而提出的“一国两制”，称“当自由民主受到挑战，当中华民国的生存发展受到胁迫，我们就必须站出来捍卫。”蔡英文当时强调：拒绝“一国两制”，是两千三百万台湾人民“不分党派、不分立场，彼此间最大的共识。”如今2020年的10月10日，蔡英文在通篇演讲中没有一次提及“一国两制”。反而是“改善两岸关系”，促成和中国方面开展有意义的对话，在蔡英文的眼中，成为了“台湾人民的主张，和朝野政党的共识。”