蔡英文卸任台湾总统 拎两只爱猫搬离总统府

随着赖清德的宣誓就职，蔡英文也卸下了8年任期。这位台湾前总统在卸任前一天在社交媒体上表示，今后她“会继续在不同的位置、用不同的角色，为台湾打拚”。她也张贴了与自己的爱猫爱犬在总统官邸最后的合照。

（德国之声中文网）台湾刚刚卸任的总统蔡英文在离开总统官邸的前一天不忘与她的爱猫爱犬合影留念。她总共饲养了蔡想想、蔡阿才2只爱猫，以及Bunny、Maru、乐乐、旺来4只爱犬。昨天（19日），她在社交平台Instagram上张贴与爱猫爱犬的合影并表示“最后一天在这个家，当然要和我家的猫猫狗狗拍照，留下纪念”。

今天（5月20日）她在完成就职交接仪式后，亲自拎著2只爱猫，返回台北市敦南住所。在被现场的媒体问到“有没有如释重负的感觉？”蔡英文笑著说：“有，不过这２只（猫）满重的。”

蔡英文出席赖清德就职典礼，正式“交棒”。 图像来源: Sam Yeh/AFP

蔡英文也在Instagram上贴出自己“最后一次搭空军一号”的画面并感谢8年来和她一起努力、为台湾打拼的所有同仁。她表示：“如果要留下一句话给台湾，我会说，我希望，台湾是团结的台湾，我们要对自己有信心。”

昨天她还在脸书上发表卸任前感言。她在短文中悉数过去执政8年，召开原转会、成立促转会，“为台湾的历史正义及转型正义努力，展现台湾的民主价值”；推动产业升级、稳定经济、建设台湾，“提升了国家的竞争力，让台湾在全球经济和繁荣中扮演关键角色”；实现婚姻平权、年金改革、国防改革、国防自主、能源转型，“见证了台湾的进步和改变”。

她表示：“我们要对自己有信心，只要是对国家好的事情，在我们通力合作下，一定可以完成。”

今天，在就职交接仪式结束后，蔡英文在脸书上写道：“谢谢台湾人民八年来的相伴与支持，我会继续在不同的位置、用不同的角色，为台湾打拚。”

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