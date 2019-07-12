蔡英文到访海地 海地总统：钱最重要

（德国之声中文网）本周六，台湾总统蔡英文对海地进行了短暂的访问，没有做出新的出资承诺。法新社报道称，在与中国展开的外交角力中，蔡英文重视在加勒比海地区逐渐消失的盟友国家。

自从蔡英文当选台湾总统以来，把这里视为中国一省的北京方面已经挖走了台湾的5个盟友国家，包括海地的邻国多米尼加共和国。

蔡英文在此次访问海地期间与该国总统莫伊兹(Jovenel Moise)进行了大约半个小时的交谈。内容涉及双方在教育、基础设施建设方面可能达成的合作。会晤双方没有就此透露进一步细节。

海地总统："直接投资最重要"

法新社报道称，台北政府已经向海地拨款1.5亿美元，以帮助其加强电网建设。但是这笔资金尚未分配，因为它还未得到海地议会的批准。台湾《自由时报》的海地特派记者报道称，海地总统莫伊兹向蔡英文喊话表示，目前两国关系，是要着重在台湾资金直接投资在海地，因为海地在地缘战略上享有非常重要的地位。

蔡英文表示，台湾和海地有长达63年的邦谊，期待藉由台湾商品展的平台，促进两国双边贸易和产品货销，更希望能够提供两国工商业交流机会，增加台商来海地投资，促进海地工商业发展，深化两国合作关系。

法新社报道指出，海地目前正处于持续的政治危机之中，这也削弱了该国从台北获得资金援助的能力。

如今有越来越多的街头抗议活动要求莫伊兹辞职。几个月来，他一直无法保障政府的正常运作。议会几乎无法让足够的与会者参加会议。莫伊兹表示，海地目前遭遇的政治问题，绝对不是两国关系发展的障碍。他呼吁所有海地人，无论意识型态如何，请大家携手合作，让海地变成和平的地区，以便外国能来海地投资。

本周六，正在对加勒比海地区4个邦交国进行友好访问的蔡英文向当地和台湾的商界领导人士表示，她"衷心希望海地能实现政治和社会稳定。"

2019年5月30日上街抗议海地政府的示威民众

海地对台湾的明确表态

海地是目前全世界仅有的17个与台湾建立正式外交关系的国家之一，该国已经明确表态称要保持和台湾的关系。

法新社报道称，国际上绝大多数国家并不承认有70年自治历史的台湾，包括美国在内。该国于1979年正式与中国建交。

但同时，华盛顿仍然是台湾最大的非官方盟友国家，也是其最重要的军火提供方。法新社在报道中指出，美国近些年也曾向海地施压，要求它保持和台湾的邦交关系。

台湾总统蔡英文周四中午展开为期12天的出访行程，而此次也是她上任以来首度拜访加勒比海友邦。 这是蔡英文上任以来第七次出访，行程安排包括拜访台湾在该地区的友邦国家海地、圣基茨和尼维斯联邦、圣文森国及圣露西亚。

蔡英文也将在本次出访过境美国的纽约及丹佛，并于回程停留丹佛时，与随行出访的记者进行茶叙，而此举也被视为总统出访行程中的重要突破。 蔡英文是在纽约停留了两晚后抵达海地的。据报道，随行的总统府秘书长陈菊将在蔡英文前往加勒比海后留在美国境内，并于纽约跟芝加哥等大城发表演说。

为连任拉票?

台湾一些外交界人士却认为蔡英文此次出访的目的并非单纯维系邦交，而是试图利用出访来替明年1月竞选连任来拉票。 台湾的前驻海地大使徐勉生在一篇投书台湾风传媒的评论中表示，蔡英文意图运用总统特权在出访邦交国时，过境美国，并藉此替她的选战加分。 徐勉生在评论中提到，蔡英文上任三年以来在外交上的表现除了美国的"口惠"外，在其他部分的表现都"一败涂地"。

然而，曾任职台湾外交部并派驻台湾洛杉矶办事处的刘仕杰则之前则在社交媒体上表示，台湾经历了3次轮替，在总统出访友邦的时候，台湾政坛应该不分党派给予支持。 中国外交部日前也对蔡英文出访过境美国一事再次提出严正抗议，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，拒绝让蔡英文过境，并慎重处理涉台问题。 美国国务院也曾重申美国的""不变，且过境符合美国的" 一中政策"。