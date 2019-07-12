 蔡英文到访海地 海地总统：钱最重要 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2019

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时政风云

蔡英文到访海地 海地总统：钱最重要

眼看着台湾在国际上的邦交国越来越少，总统蔡英文开启了她任内首次在加勒比海地区的邦交国之旅。虽然蔡英文没有做出具体的出资承诺，但海地总统已经做出了资金最重要的表态。

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York (Reuters/J. Moon)

（德国之声中文网）本周六，台湾总统蔡英文对海地进行了短暂的访问，没有做出新的出资承诺。法新社报道称，在与中国展开的外交角力中，蔡英文重视在加勒比海地区逐渐消失的盟友国家。

自从蔡英文当选台湾总统以来，把这里视为中国一省的北京方面已经挖走了台湾的5个盟友国家，包括海地的邻国多米尼加共和国。

蔡英文在此次访问海地期间与该国总统莫伊兹(Jovenel Moise)进行了大约半个小时的交谈。内容涉及双方在教育、基础设施建设方面可能达成的合作。会晤双方没有就此透露进一步细节。

Jovenel Moise Präsident Haiti (Imago Images/Agencia EFE)

海地总统莫伊兹(Jovenel Moise)

海地总统："直接投资最重要"

法新社报道称，台北政府已经向海地拨款1.5亿美元，以帮助其加强电网建设。但是这笔资金尚未分配，因为它还未得到海地议会的批准。台湾《自由时报》的海地特派记者报道称，海地总统莫伊兹向蔡英文喊话表示，目前两国关系，是要着重在台湾资金直接投资在海地，因为海地在地缘战略上享有非常重要的地位。

蔡英文表示，台湾和海地有长达63年的邦谊，期待藉由台湾商品展的平台，促进两国双边贸易和产品货销，更希望能够提供两国工商业交流机会，增加台商来海地投资，促进海地工商业发展，深化两国合作关系。

法新社报道指出，海地目前正处于持续的政治危机之中，这也削弱了该国从台北获得资金援助的能力。

如今有越来越多的街头抗议活动要求莫伊兹辞职。几个月来，他一直无法保障政府的正常运作。议会几乎无法让足够的与会者参加会议。莫伊兹表示，海地目前遭遇的政治问题，绝对不是两国关系发展的障碍。他呼吁所有海地人，无论意识型态如何，请大家携手合作，让海地变成和平的地区，以便外国能来海地投资。

本周六，正在对加勒比海地区4个邦交国进行友好访问的蔡英文向当地和台湾的商界领导人士表示，她"衷心希望海地能实现政治和社会稳定。"

Haiti Port au Prince Anti Regierungsproteste (Reuters/A. Martinez Casares)

2019年5月30日上街抗议海地政府的示威民众

海地对台湾的明确表态

海地是目前全世界仅有的17个与台湾建立正式外交关系的国家之一，该国已经明确表态称要保持和台湾的关系。

法新社报道称，国际上绝大多数国家并不承认有70年自治历史的台湾，包括美国在内。该国于1979年正式与中国建交。

但同时，华盛顿仍然是台湾最大的非官方盟友国家，也是其最重要的军火提供方。法新社在报道中指出，美国近些年也曾向海地施压，要求它保持和台湾的邦交关系。

台湾总统蔡英文周四中午展开为期12天的出访行程，而此次也是她上任以来首度拜访加勒比海友邦。 这是蔡英文上任以来第七次出访，行程安排包括拜访台湾在该地区的友邦国家海地、圣基茨和尼维斯联邦、圣文森国及圣露西亚。

蔡英文也将在本次出访过境美国的纽约及丹佛，并于回程停留丹佛时，与随行出访的记者进行茶叙，而此举也被视为总统出访行程中的重要突破。 蔡英文是在纽约停留了两晚后抵达海地的。据报道，随行的总统府秘书长陈菊将在蔡英文前往加勒比海后留在美国境内，并于纽约跟芝加哥等大城发表演说。

为连任拉票?

台湾一些外交界人士却认为蔡英文此次出访的目的并非单纯维系邦交，而是试图利用出访来替明年1月竞选连任来拉票。 台湾的前驻海地大使徐勉生在一篇投书台湾风传媒的评论中表示，蔡英文意图运用总统特权在出访邦交国时，过境美国，并藉此替她的选战加分。 徐勉生在评论中提到，蔡英文上任三年以来在外交上的表现除了美国的"口惠"外，在其他部分的表现都"一败涂地"。

然而，曾任职台湾外交部并派驻台湾洛杉矶办事处的刘仕杰则之前则在社交媒体上表示，台湾经历了3次轮替，在总统出访友邦的时候，台湾政坛应该不分党派给予支持。 中国外交部日前也对蔡英文出访过境美国一事再次提出严正抗议，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，拒绝让蔡英文过境，并慎重处理涉台问题。 美国国务院也曾重申美国的""不变，且过境符合美国的" 一中政策"。

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Bildergalerie Ontong Java (Displacement Solutions /Beni Knight)

    台湾还有哪些邦交国？

    所罗门群岛

    所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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