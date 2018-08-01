蔡英文出访拉美 过境美国成焦点

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文启程前在台北表示，此行要传达三个讯息。「我们要坚定走向世界，拓展外交空间。」她续指﹕「出去，就是要让全世界看到臺湾，看到我们国家对民主自由的坚持。只要我们坚定，就没有人可以抹灭臺湾的存在。」她也希望藉此感谢友邦和向世界传达台湾坚守民主的讯息。

这次是《台湾旅行法》通过后蔡英文首次踏足美国，她的行程和待遇备受外界关注。

蔡英文特别感谢美国在过境期间给予方便和礼遇﹕「过境美国期间，我们也会与许多老朋友、新朋友，交换国际局势的想法与意见。」她指转赴巴拉圭后，总统府秘书长陈菊会留美，走访旧金山、盐湖城、凤凰城等多个城市会见侨胞。

会晤美国政界成焦点

蔡英文于美国时间8月12日抵达洛杉矶，由美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）接机，并参观台湾驻当地的华侨文教服务中心以及出席侨宴，总统府指这次侨宴有上千人参与，规模是历年来最大。

8月13日，蔡英文会与「美国政界友人」举行早餐会，并在到访雷根图书馆时首次发表公开讲话。她傍晚离开洛杉矶前，也将会见一些美国政要，然后飞往巴拉圭。

台湾当局这次放宽过境美国期间的採访安排，容许媒体与蔡英文入住同一家酒店，并即时报道蔡的行程。有别于以往，蔡英文过境美国时不公开行程或限制发稿时间，她此行明显来得较为高调和开放。

中央社报道，洛杉矶有中国侨民团体称，将动员至少500人包围蔡英文下榻的酒店，甚至扬言租小型飞机拉起「只有一个中国，台湾是中国的一部分」的布条，飞越洛杉矶上空表达抗议。对此，总统府陈菊秘书长表示会以平常心看待﹕「这是民主的过程，也是民主必要的忍受。」

拉美之行巩固盟友

巴拉圭和伯利兹是台灣僅存18個邦交國中的其中2個。

在巴拉圭的三天访问行程期间，蔡英文将出席周三（8/15）在首都亚松森举行的马力奥·阿博托·贝尼特茨（ Mario Abdo Benitez）的总统就职仪式。台湾外长表示，蔡英文还将在总统就职庆典期间同其他盟邦的贵宾举行会谈。周二（8/14），蔡英文还将同即将就任的新总统和上届总统卡特斯举行会谈。此外，蔡英文还将同卡特斯一道参加台湾和巴拉圭联合创立的一所科技大学的启用典礼。这所大学将为巴拉圭培养工程技术人才。

8月16日，蔡英文将继续前往伯利兹进行为期三天的访问。她将在此会晤总督库尔维利·扬（Colville Young）和总理奥立佛·巴罗（Oliver Barrow）。

此行是蔡英文2016年就任总统以来的第四次出国访问。自从民进党籍的蔡英文出任总统以来，北京对台湾施加的压力不断加大，并促成了冈比亚、圣多美和普林西比、巴拿马以及布基纳法索共四个台湾的邦交国同台湾断交。1949年，国民党在中国国共内战中失利后，逃往台湾，此后台海两岸一直处在分治状态。

李芊/罗法/达扬/文山 （德新社、法新社、中央社）