蔡英文农历新年谈话：让台湾与世界融为一体

（德国之声中文网）在中国军方发布音乐视频敦促台湾“回家”，同时展示模拟导弹攻击的图像之后的第二天（2月8日），台湾总统蔡英文在她的农历新年谈话中感谢了国际社会对台湾的支持。

尽管台北政府反对，中国仍然声称这个民主的岛屿为自己的领土。在过去四年中，中国在台湾周边的军事活动有所增加，包括举行军事演习。

蔡英文在农历新年除夕前一天发布的这则视频信息中表示，“面对快速变动的国际情势，我们也团结打拼，站稳脚步，让台湾走向世界”。

她说：“我相信，只要我们继续相互扶持，就能克服困难；只要我们继续团结一心，就能守护国家。”

随后，蔡英文用英语感谢世界对台湾的支持。她说：“我们世界各地的朋友们，感谢你们继续支持台湾。展望未来，台湾将继续与我们的民主伙伴合作，维护和平与稳定。”

台灣大選結束了，你還好嗎?

"让台湾与世界融为一体"

她说：“我们将寻求合作与繁荣，让台湾与世界融为一体。”面对中国的压力，台湾得到到了美国及其许多西方盟友的鼓舞，尽管和这些国家缺乏正式的外交关系。这让中共感到愤怒。

周三，中国解放军东部战区发布了一首新年音乐视频《回家才能赢》，改编自闽南语流行歌曲《爱拼才会赢》。

视频展示了中国军舰和战机的画面，包括J-20隐形战斗机，以及中国军队2023年4月在台湾周边进行军事演习时首次发布的模拟导弹攻击台湾的图像。

歌曲中，一名男歌手用闽南语唱到：“一家未圆难免遗憾，一国未圆没齿不忘……驱虎打狐，更得要教训不孝郎。”

视频还展示了台湾街景和台北101——这个一度是世界上最高的标志性建筑。

蔡英文在她的农历新年谈话中没有直接向中国表达新年祝福，而是向全世界庆祝这个节日的“好朋友们”致以最好的祝愿。包括越南和韩国在内的其他东亚国家也庆祝这个节日。

中国政府称蔡英文和赖清德是分裂主义者，并拒绝了他们的两岸对话提议。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。