蔡英文再拒「一国两制」 习近平重提「九二共识」

(德国之声中文网)台湾总统蔡英文（Tsai Ing-wen）周三在新年讲话中表示，台湾不会接受北京提出的「一国两制」。

她说:「台湾人民不可能接受一国两制。看到香港局势不断恶化，政府滥权证明一国两制破产，也说明民主与威权无法同时存在一个国家。」

她也强调，「要警觉中国正全面渗透分化台湾社会，并建立民主防卫机制」。

针对前一天台湾立法院通过的《反渗透法》，她重申正常的交流都不会受到影响。她说:「只要不是接受中国指示、委托或资助，来从事法律不许可的事，就不受《反渗透法》的规范。」她也表示，违法与否必须经过法院判决，试图平息争议。

不过中国政府方面强烈反对这项法律。目前为止，国台办已重话抨击，但未有实际的反制行为。

「一国两制」放一边「九二共识」放中间

中国国家主席习近平在新年讲话中涉及两岸关系的部分，并没有提到「一国两制」。他强调的是在新的2020年中继续「坚持一个中国原则，在『九二共识』基础上推动两岸关系和平发展」。

习近平这样的调整有迹可循。根据台湾陆委会10月24日发布的民调，台湾民众反对「一国两制」的比例高达百分之89.3，比1月时的百分之75.4上升10多个百分点。

不过在台湾，现在连「九二共识」都有很大的争议。蔡英文在新年讲话提到:「中国利用九二共识，正在掏空中华民国。所以，我们必须更加坚定，捍卫国家主权」。

德国之声日前专访国民党副总统参选人张善政有关「九二共识」的内容也引起热议。许多网友表示，国民党的「九二共识、一中各表」与中国当局「谋求统一的『九二共识』」互相矛盾。「没有共识的『九二共识』」是否还是两岸交流的「定海神针」引发台湾人民的热烈讨论。

观看视频 13:19 专访国民党副总统参选人张善政

夏立民/洪沙 (综合报导)