 蔡英文再拒「一国两制」 习近平重提「九二共识」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2020

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时政风云

蔡英文再拒「一国两制」 习近平重提「九二共识」

台湾总统大选在即，选前蔡英文政府通过的《反渗透法》引发对手批评是为了选票。蔡英文则重申，《反渗透法》的通过，「只会让台湾的民主自由更受保障」。各界关注，北京当局会提出什么反制动作。

Taiwan | Tsai Ing-wen während Fernsehübertragung in Taipei (picture-alliance/AP Photo/C. Yong-ying)

批评者认为蔡英文政府急促通过《反渗透法》是将台湾带入「新戒严」。

(德国之声中文网)台湾总统蔡英文（Tsai Ing-wen）周三在新年讲话中表示，台湾不会接受北京提出的「一国两制」。

她说:「台湾人民不可能接受一国两制。看到香港局势不断恶化，政府滥权证明一国两制破产，也说明民主与威权无法同时存在一个国家。」

她也强调，「要警觉中国正全面渗透分化台湾社会，并建立民主防卫机制」。

针对前一天台湾立法院通过的《反渗透法》，她重申正常的交流都不会受到影响。她说:「只要不是接受中国指示、委托或资助，来从事法律不许可的事，就不受《反渗透法》的规范。」她也表示，违法与否必须经过法院判决，试图平息争议。

不过中国政府方面强烈反对这项法律。目前为止，国台办已重话抨击，但未有实际的反制行为。

Chinesischer Präsident Xi Jinping zur Besuch in Macau (picture-alliance/AP Photo)

中国国家主席习近平在新年贺词中提到了一国两制，却罕见地未提到「台湾」。

DW.COM

国民党副总统参选人张善政选前接受德国之声专访。从统独议题、“九二共识” 一直谈到台湾经济和香港抗争。他对于年轻人偏向“独立”的趋势有自己的解释。他也坚持，政治上，“台湾要在模糊空间中谋求最大利益”。 (30.12.2019)

台湾周日 (12月29日) 下午举办了本次总统大选唯一一场电视辩论，由三位候选人针对一国两制、香港示威、《反渗透法》及网军问题等重要议题展开攻防。中国官媒《人民日报》也关注了这场辩论，将焦点集中在攸关两岸议题的讨论上。 (30.12.2019)

有评论认为，由于“中国因素”的深耕细作，这次总统大选大概是有史以来最不需要谈论政策与政党路线的一次。所幸台湾社会被迫发展出向善的道德共同体认同，亡国感的逆袭因此必须是一个向自由与解放不断挣扎前进的永劫回归。 (29.12.2019)

中国十三届全国人大常委会本周六通过了修改后的《台湾同胞投资保护法》，简化台商在陆投资规范，路透社指出，北京以此"惠台"政策向台湾示好。台湾将会在明年1月11日举行大选。 (28.12.2019)

「一国两制」放一边「九二共识」放中间

中国国家主席习近平在新年讲话中涉及两岸关系的部分，并没有提到「一国两制」。他强调的是在新的2020年中继续「坚持一个中国原则，在『九二共识』基础上推动两岸关系和平发展」。

习近平这样的调整有迹可循。根据台湾陆委会10月24日发布的民调，台湾民众反对「一国两制」的比例高达百分之89.3，比1月时的百分之75.4上升10多个百分点。

不过在台湾，现在连「九二共识」都有很大的争议。蔡英文在新年讲话提到:「中国利用九二共识，正在掏空中华民国。所以，我们必须更加坚定，捍卫国家主权」。

德国之声日前专访国民党副总统参选人张善政有关「九二共识」的内容也引起热议。许多网友表示，国民党的「九二共识、一中各表」与中国当局「谋求统一的『九二共识』」互相矛盾。「没有共识的『九二共识』」是否还是两岸交流的「定海神针」引发台湾人民的热烈讨论。

观看视频 13:19

专访国民党副总统参选人张善政

夏立民/洪沙 (综合报导)

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