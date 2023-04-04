蔡英文再抵美 專家：中國不太可能大力反制

台灣總統蔡英文結束中美洲行程，返程再度過境美國，停留加州洛杉磯。幾天前她曾過境紐約，與美國眾院民主黨領袖及兩黨議員會面。蔡英文見了哪些人？接下來行程為何？
（德國之聲中文網）美西時間週二（4月4日）晚間，台灣總統蔡英文抵達加州洛杉磯。在專機上，台灣總統府副秘書長張惇涵向媒體證實，蔡英文3月30日在紐約時，曾與美國眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）會面，31日則與美國兩黨議員沙利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）等人舉行早餐會。
據台灣中央社5日報導，張惇涵說蔡英文透過上述會晤，感謝美國以具體行動支持台灣。美西時間5日上午10時，蔡英文將於在里根圖書館與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）閉門會晤；會前兩人將合影，會後發表公開談話，相關活動預計下午1時30分結束。5日晚間，蔡英文還將出席當地僑宴。
張惇涵說，蔡英文致力於「在穩健當中尋求踏實的外交」；雖然台灣總統過境美國早有先例，但這次有機會與眾院議長面對面互動，相當難得。至於出席「蔡麥會」的美國跨黨派議員名單，台灣並未透露。
4日，自由亞洲電台獨家報導稱，蔡麥會上的跨黨派議員人數，包含麥卡錫共有18人，除了眾院中國問題特別委員會的加拉格爾（Mike Gallagher）、克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）之外，還有民主黨國會核心小組主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）等人。
在「蔡麥會」前夕，中國政府5日上午宣佈啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。
此前，中國駐洛杉磯領事館3日曾批評麥卡錫違反「一中原則」，若他與蔡英文見面，將「極大傷害14億中國人民的民族感情」；中國外交部還曾表示，將採取反制行動，「維護主權和領土完整」。
儘管蔡英文選在加州而非台北會晤麥卡錫，但專家認為，中國可能還是會把「蔡麥會」視為台美關係令人無法接受的進展。新加坡國立大學政治學者莊嘉穎告訴DW：「從北京的角度來看，任何不是孤立、限制台灣的舉動，都是令人無法接受的。」
其他專家則指出，透過把蔡麥會安排在加州，台灣試著向民主國家盟友展現出自身是考慮周到的夥伴，但中國還是可能對特定的台灣領袖祭出制裁，或針對特定的台灣產品施加限制。澳洲國立大學政治學者宋文笛向DW表示：「現在前台灣總統馬英九仍在訪問中國，所以我認為中國擴大採取軍事行動的可能性不高。」
宋文笛表示，台灣總統每隔幾年就會前往美國；對北京來說，為此而放棄馬英九訪中傳達出來的兩岸友好信號，「感覺不是一筆好交易」。
蔡英文這次過境美國，可能是她任內最後一次訪美；專家指出，蔡英文過去幾年在各層面上深化美台關係，此行更顯示她任期內雙方關係的強勁。德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，無論是外交、經濟還是安全層面上，美台關係都在向上發展。
在蔡英文出訪前，洪都拉斯宣布與台灣斷交，但葛來儀認為，蔡英文停留美國，代表雖然有些國家轉而選擇跟中國建交，但美國跟台灣的關係仍「堅若磐石」。
據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）統計，雖然台灣總統自1994年就有過境美國紀錄，但在蔡英文任內，停留美國的時間明顯更長，且她每次訪問都有過夜，參與的活動也更豐富。
隨著蔡英文將於2024年卸任，她訪美的任務之一，也要替繼任者創造更多空間，特別是替未來的台灣總統訪美待遇開創先例。宋文笛說：「她在此行獲得越多附加好處，都有助於繼任者的待遇升級與正常化。」
蔡英文抵達美國洛杉磯之前，已結束拉丁美洲的危地馬拉和伯利茲訪問行程。在伯利茲期間，蔡英文除見證雙方簽署政府技術合作框架協定，也感謝伯利茲眾議院日前通過友台決議以重申伯利茲對台支持。
據台灣中央社3日報導，蔡英文在伯利茲國會演說時表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅；近年來，台灣仍被排除參與國際組織，無法成為貢獻國際社會的一員。她還提到，伯利茲是台灣在國際參與上有力的倡議者，未來也會持續努力深化雙方交流。伯利茲總理布里仙紐（John Briceno）也表達歡迎加深雙方關係。
在伯利茲機場，由台灣駐伯利茲大使徐儷文、伯利茲外貿暨移民部次長麥（Amalia Mai）登機迎接蔡英文，伯利茲總督察芙拉（Froyla Tzalam）也於機場親自迎接蔡英文的到訪。當天晚間也舉行了僑宴。
而在危地馬拉3天訪問期間，蔡英文提出與危地馬拉總統賈馬泰伊（Alejandro Giammattei）政府進行更多合作。有分析認為，危地馬拉與台灣保持關係，目的也在討好美國。
路透社3日報導，蔡英文在當地參觀由台灣援建的醫院時說：「從現在開始，台灣和危地馬拉將繼續相互團結，在堅定目標、團結互利的基礎上，深化所有可能領域的合作。」
危地馬拉總統感謝蔡英文訪問該國，並發表挺台言論稱，「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，並呼籲中國應盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。
法新社報導，賈馬泰伊誓言他的國家將保持「承認中華民國台灣主權」，並高呼「願上帝保佑台灣，及其對和平、自由和充分行使主權權利的向往。中華民國萬歲！」
蔡英文還簽署了一項價值400萬美元的農村現代化協議，並承諾促進和加強與危地馬拉之間的合作。
路透社報導，自1949年國共內戰結束以來，中國大陸和台灣一直在爭奪拉丁美洲的影響力，北京認為台灣是中國領土的一部分，台北強烈反對這一立場。中國不允許其他國家同時與兩方保持外交關係。而危地馬拉是台灣僅存盟友之一。
近年來，中國在拉丁美洲的影響力有所增加，尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬和哥斯達黎加皆放棄台北，轉而支持北京。
在抵達危地馬拉之前，蔡英文因停留紐約而激怒了中國，中方一再警告美國官員不要與蔡英文會面。
危地馬拉前外交部長古鐵雷斯（Edgar Gutierrez）2日告訴路透社，危地馬拉與台灣保持關係的立場，是在與華盛頓關係緊張之際討好美國的一種方式。
古鐵雷斯說，危地馬拉政府正試圖通過「提供危地馬拉作為移民羈押地、將其大使館遷往耶路撒冷、支持烏克蘭……在 2022年引渡100多名毒販，並繼續成為台灣的盟友」，來重建與美國的橋樑。
（綜合報導，William Yang對此文亦有貢獻）
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