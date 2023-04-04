蔡英文再抵美 專家：中國不太可能大力反制

（德國之聲中文網）美西時間週二（4月4日）晚間，台灣總統蔡英文抵達加州洛杉磯。在專機上，台灣總統府副秘書長張惇涵向媒體證實，蔡英文3月30日在紐約時，曾與美國眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）會面，31日則與美國兩黨議員沙利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）等人舉行早餐會。

據台灣中央社5日報導，張惇涵說蔡英文透過上述會晤，感謝美國以具體行動支持台灣。美西時間5日上午10時，蔡英文將於在里根圖書館與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）閉門會晤；會前兩人將合影，會後發表公開談話，相關活動預計下午1時30分結束。5日晚間，蔡英文還將出席當地僑宴。

張惇涵說，蔡英文致力於「在穩健當中尋求踏實的外交」；雖然台灣總統過境美國早有先例，但這次有機會與眾院議長面對面互動，相當難得。至於出席「蔡麥會」的美國跨黨派議員名單，台灣並未透露。

4日，自由亞洲電台獨家報導稱，蔡麥會上的跨黨派議員人數，包含麥卡錫共有18人，除了眾院中國問題特別委員會的加拉格爾（Mike Gallagher）、克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）之外，還有民主黨國會核心小組主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）等人。

中國採取反制行動？

在「蔡麥會」前夕，中國政府5日上午宣佈啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

此前，中國駐洛杉磯領事館3日曾批評麥卡錫違反「一中原則」，若他與蔡英文見面，將「極大傷害14億中國人民的民族感情」；中國外交部還曾表示，將採取反制行動，「維護主權和領土完整」。

儘管蔡英文選在加州而非台北會晤麥卡錫，但專家認為，中國可能還是會把「蔡麥會」視為台美關係令人無法接受的進展。新加坡國立大學政治學者莊嘉穎告訴DW：「從北京的角度來看，任何不是孤立、限制台灣的舉動，都是令人無法接受的。」

其他專家則指出，透過把蔡麥會安排在加州，台灣試著向民主國家盟友展現出自身是考慮周到的夥伴，但中國還是可能對特定的台灣領袖祭出制裁，或針對特定的台灣產品施加限制。澳洲國立大學政治學者宋文笛向DW表示：「現在前台灣總統馬英九仍在訪問中國，所以我認為中國擴大採取軍事行動的可能性不高。」

宋文笛表示，台灣總統每隔幾年就會前往美國；對北京來說，為此而放棄馬英九訪中傳達出來的兩岸友好信號，「感覺不是一筆好交易」。

美台關係進展

蔡英文這次過境美國，可能是她任內最後一次訪美；專家指出，蔡英文過去幾年在各層面上深化美台關係，此行更顯示她任期內雙方關係的強勁。德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，無論是外交、經濟還是安全層面上，美台關係都在向上發展。

在蔡英文出訪前，洪都拉斯宣布與台灣斷交，但葛來儀認為，蔡英文停留美國，代表雖然有些國家轉而選擇跟中國建交，但美國跟台灣的關係仍「堅若磐石」。

據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）統計，雖然台灣總統自1994年就有過境美國紀錄，但在蔡英文任內，停留美國的時間明顯更長，且她每次訪問都有過夜，參與的活動也更豐富。

隨著蔡英文將於2024年卸任，她訪美的任務之一，也要替繼任者創造更多空間，特別是替未來的台灣總統訪美待遇開創先例。宋文笛說：「她在此行獲得越多附加好處，都有助於繼任者的待遇升級與正常化。」

中美洲領袖發言挺台

蔡英文抵達美國洛杉磯之前，已結束拉丁美洲的危地馬拉和伯利茲訪問行程。在伯利茲期間，蔡英文除見證雙方簽署政府技術合作框架協定，也感謝伯利茲眾議院日前通過友台決議以重申伯利茲對台支持。

據台灣中央社3日報導，蔡英文在伯利茲國會演說時表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅；近年來，台灣仍被排除參與國際組織，無法成為貢獻國際社會的一員。她還提到，伯利茲是台灣在國際參與上有力的倡議者，未來也會持續努力深化雙方交流。伯利茲總理布里仙紐（John Briceno）也表達歡迎加深雙方關係。

在伯利茲機場，由台灣駐伯利茲大使徐儷文、伯利茲外貿暨移民部次長麥（Amalia Mai）登機迎接蔡英文，伯利茲總督察芙拉（Froyla Tzalam）也於機場親自迎接蔡英文的到訪。當天晚間也舉行了僑宴。

而在危地馬拉3天訪問期間，蔡英文提出與危地馬拉總統賈馬泰伊（Alejandro Giammattei）政府進行更多合作。有分析認為，危地馬拉與台灣保持關係，目的也在討好美國。

路透社3日報導，蔡英文在當地參觀由台灣援建的醫院時說：「從現在開始，台灣和危地馬拉將繼續相互團結，在堅定目標、團結互利的基礎上，深化所有可能領域的合作。」

危地馬拉總統感謝蔡英文訪問該國，並發表挺台言論稱，「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，並呼籲中國應盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。

法新社報導，賈馬泰伊誓言他的國家將保持「承認中華民國台灣主權」，並高呼「願上帝保佑台灣，及其對和平、自由和充分行使主權權利的向往。中華民國萬歲！」

蔡英文還簽署了一項價值400萬美元的農村現代化協議，並承諾促進和加強與危地馬拉之間的合作。

中美洲討好美國？

路透社報導，自1949年國共內戰結束以來，中國大陸和台灣一直在爭奪拉丁美洲的影響力，北京認為台灣是中國領土的一部分，台北強烈反對這一立場。中國不允許其他國家同時與兩方保持外交關係。而危地馬拉是台灣僅存盟友之一。

近年來，中國在拉丁美洲的影響力有所增加，尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬和哥斯達黎加皆放棄台北，轉而支持北京。

在抵達危地馬拉之前，蔡英文因停留紐約而激怒了中國，中方一再警告美國官員不要與蔡英文會面。

危地馬拉前外交部長古鐵雷斯（Edgar Gutierrez）2日告訴路透社，危地馬拉與台灣保持關係的立場，是在與華盛頓關係緊張之際討好美國的一種方式。

古鐵雷斯說，危地馬拉政府正試圖通過「提供危地馬拉作為移民羈押地、將其大使館遷往耶路撒冷、支持烏克蘭……在 2022年引渡100多名毒販，並繼續成為台灣的盟友」，來重建與美國的橋樑。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（綜合報導，William Yang對此文亦有貢獻）

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