 蔡英文再喊話WHO：不应排除台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2020

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时政风云

蔡英文再喊話WHO：不应排除台湾

在台湾证实发现首例新型冠状病毒肺炎的第二天，总统蔡英文呼吁中国让疫情公开透明，并表示台湾不应该被世界卫生组织排除在外。

Logo der Weltgesundheitsorganisation (AP)

DW.COM

世卫大会昨日在瑞士日内瓦展开，台湾友邦与中国及其友邦针对台湾参与案展开激辩。 然而，最终最后大会主席决定不将此补充议程提案纳入本次大会的议程。 代表台湾前往日内瓦的卫福部长陈时中表示，在国外对此现实感到很悲哀。 (21.05.2019)

中国以台湾不符合政治前提为由，不同意台湾参与世卫大会，并宣称已经照顾到台湾人民福祉，所谓「国际防疫出现缺口」的问题也不存在。台湾对此进行反驳，称中国才是说谎的一方。 (07.05.2019)

2009年台湾在「一个中国」框架下受邀为WHA观察员。自此中国便以此为筹码对台谈判。对台湾民众来说，每年5月政府运用大笔经费争取友邦支持和前往日内瓦抗议，再遭到拒绝已经成为惯例。台湾参与WHA是健康议题还是政治议题？ (22.05.2018)

（德国之声中文网）因北京的压力，台湾面对被包括世界卫生组织在内的许多国际组织拒之门外的困境。新型冠状病毒肺炎的疫情发展让人们再度关注这一现实。台湾总统蔡英文表示，这一状况应该改变。

蔡英文对媒体指出，政治考量不应被置于保护人民的利益之上。她说，台湾是世界的一部分，2300万台湾人民与地球上其他角落一样，都随时面临健康风险威胁，呼吁世界卫生组织（WHO）不应因政治因素排除台湾。"台湾就在全球防疫的第一线，WHO要有台湾参与的空间。"   

本周二，台湾证实确诊首例新型冠状病毒肺炎病例。患者为一名在武汉工作的55岁女性台商。蔡英文表示，已听取疫情简报，交通部已將旅游警示提高，向旅游客业者确定武汉旅游团暂停出团，并暂停武汉旅游团來台。

蔡英文还称，希望中国能够善尽国际责任，让疫情公开透明，并且与台湾充分共享疫情资讯，"这对中国人民本身也是有利的"。

自2016年蔡英文当选台湾总统以来，台湾被越来越多的国际组织排斥在外，包括重要的航空和卫生组织。同时，北京还中断了与台北的官方交流，并不断挖走台湾为数不多的邦交国。

BG China Reisewelle Neujahrsfest Coronavirus (Getty Images/AFP/Chen Chi-Chuan)

台湾桃园机场对来自武汉的航班旅客进行检测（资料图片）

2017年，世卫组织的主要会议--世界卫生大会（WHA）没有邀请台湾参与，当时是8年来的首次。此后，台湾一直未能以观察员身份参与世界卫生大会。

 

叶宣/苗子（法新社等）

 

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