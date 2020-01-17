蔡英文再喊話WHO：不应排除台湾

（德国之声中文网）因北京的压力，台湾面对被包括世界卫生组织在内的许多国际组织拒之门外的困境。新型冠状病毒肺炎的疫情发展让人们再度关注这一现实。台湾总统蔡英文表示，这一状况应该改变。

蔡英文对媒体指出，政治考量不应被置于保护人民的利益之上。她说，台湾是世界的一部分，2300万台湾人民与地球上其他角落一样，都随时面临健康风险威胁，呼吁世界卫生组织（WHO）不应因政治因素排除台湾。"台湾就在全球防疫的第一线，WHO要有台湾参与的空间。"

本周二，台湾证实确诊首例新型冠状病毒肺炎病例。患者为一名在武汉工作的55岁女性台商。蔡英文表示，已听取疫情简报，交通部已將旅游警示提高，向旅游客业者确定武汉旅游团暂停出团，并暂停武汉旅游团來台。

蔡英文还称，希望中国能够善尽国际责任，让疫情公开透明，并且与台湾充分共享疫情资讯，"这对中国人民本身也是有利的"。

自2016年蔡英文当选台湾总统以来，台湾被越来越多的国际组织排斥在外，包括重要的航空和卫生组织。同时，北京还中断了与台北的官方交流，并不断挖走台湾为数不多的邦交国。

2017年，世卫组织的主要会议--世界卫生大会（WHA）没有邀请台湾参与，当时是8年来的首次。此后，台湾一直未能以观察员身份参与世界卫生大会。

叶宣/苗子（法新社等）