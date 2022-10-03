 蔡英文：兵戎相見絕對不是兩岸選項 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

蔡英文：兵戎相見絕對不是兩岸選項

10月10日中華民國國慶，總統蔡英文在慶祝大會上提到了兩岸問題，也不斷將台灣的命運與世界連結，強調一個有民主自由的韌性台灣在全球扮演重要角色，要「給世界一個更好的台灣」。

蔡英文在國慶演說時表示，疫情沒有擊倒台灣，反而向世界展現韌性。

蔡英文在國慶演說時表示，疫情沒有擊倒台灣，反而向世界展現韌性。

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週一（10月10日）在中華民國國慶日強調，台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，她強調：「台灣人捍衛主權和民主自由的生活方式沒有妥協的空間。」她說，台灣不會坐等命運被決定。

蔡英文說：「兵戎相見絕對不是兩岸選項。」她表示，北京當局「尊重台灣人對於民主自由的堅持才是良性互動的根本」。

她重申，北京升高軍事恫嚇、外交打壓和經濟阻撓才是威脅現狀的主要原因，並說明台灣人民在歷經73年共同生活與發展後，已經凝聚強大的認同與歸屬感。

蔡英文說，兩岸立場的分歧不只是歷史因素，也是民主發展上的「背道而馳」，即便北京「試圖利用政黨激烈競爭分化台灣社會」無助於兩岸關係發展。

她也正面表述，期待在兩岸邊境解封之後可以逐步恢復健康有序的交流，舒緩台海緊張局勢，以理性、平等、相互尊重的方式尋求雙方可以接受，維持台海和平的方法。

蔡英文向全球喊話

蔡英文表示，台灣經濟影響全球供應鏈，台灣安全帶動區域和平，台灣民主象徵全球民主陣營的勢力強弱。

在國防自主，蔡英文重申台灣自我防衛的決心，表示正加速量產國防武器，和建立不對稱戰力與 提升後備戰力，讓「守土衛國」不只是軍人的事，而有全民投入建立防衛意識和決心。

她提到，現在是台灣最受全球矚目的時刻，維護台灣的安全就是維護區域穩定和民主價值。

北京對於美國眾議院議長佩洛西訪問台灣表達強烈不滿，行前甚至有要射下其座機的威脅言論。最後佩洛西成功訪台，讓兩岸緊張局勢升級。

北京對於美國眾議院議長佩洛西訪問台灣表達強烈不滿，行前甚至有要射下其座機的威脅言論。最後佩洛西成功訪台，讓兩岸緊張局勢升級。

針對外國將台海衝突視為半導體供應鏈不確定因素，蔡英文強調，將繼續鞏固半導體產業優勢，讓台灣「不會是風險而是全球布局的關鍵之鑰」，讓「護國神山」繼續發揮功能。

她提到，台灣會加強經濟產業韌性，持續推動管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈以及淨零轉型等，因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。

在台灣總統府公布國慶文告內容後，根據多家台灣媒體報導，台灣反對黨國民黨主席朱立倫10日批評民進黨「想讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國」。他指出，本次國慶主視覺欠缺中華民國元素，口號「守土衛國」像是販賣「亡國感」，蔡英文提及的內容只是「新的口號」。

中國如何回應

針對蔡英文講話，中國政府尚未有回應。中國官媒最近一次針對蔡英文發表意見，是新華社在8月針對美國眾議院議長佩洛西訪台後的批評。新華社以「媚美」、「謀獨」和「賣台」三個詞形容蔡英文，表示她和民進黨當局是為了「謀一己一黨之政治私利」，「嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定」。

中國軍隊在其後發動繞島軍演，並持續以軍機和軍艦穿越「台海中線」表示不滿，根據台灣國防部的最新消息，9日偵察到12架中國軍機，其中兩架飛越中線，也發現4搜中國軍艦在台灣周邊海域活動。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, center, poses for photos with a delegation from the Germany-Taiwan parliamentary friendship group led by Klaus-Peter Willsch and other Taiwan officials at the Presidential Office in Taipei, Taiwan on Monday, Oct. 3, 2022. (Taiwan Presidential Office via AP)

德国议会访台代表团：中国的威胁“不可接受” 03.10.2022

德国联邦议院友台小组六人访台团周一在台湾总统府与台湾总统蔡英文举行会见。德国友台小组主席韦尔斯致辞时表示，不能通过军事强力强迫台湾参与其不自愿的合作，德国联邦议院会持“明确的拒绝态度”。台湾学者认为，此次德国议会代表团访台象征意义大于实质作用。

Deutsche Parlamentarier um Klaus-Peter Willsch (CDU, 5.v.l), Vorsitzender des parlamentarischen Freundeskreises für die Beziehungen zu Taiwan, und Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen, 4.v.l), Bundestagsabgeordneter, stehen im Außenministerium von Taiwan am Ende ihrer fünftägigen Reise.

独家视角：德国议员团访台，带来多少实际利益？ 07.10.2022

随着乌克兰战争爆发、中国军演，台湾的安危走进人们的视野。德国友台议员的5天访问能带来多少实在的利益？德国之声记者同行访团的多场活动、採访多名议员，询问他们对两岸议题的看法。

(200619) -- GENEVA, June 19, 2020 () -- Video image taken on June 19, 2020 shows a session of the UN Human Rights Council held in Geneva, Switzerland. The United Nations Human Rights Council on Friday adopted a resolution strongly condemning the continuing racially discriminatory and violent practices perpetrated by law enforcement agencies against Africans and people of African descent. () |

德语媒体：“残酷的现实政治” 08.10.2022

《明镜周刊》的一篇分析文章关注了联合国人权理事会近日关于新疆人权问题的投票，称其是“中国的力量展示”和“残酷的现实政治”。德国《时代周报》则关注了台湾不断下降的出生率，称台湾从美国获得现代武器，以便面对中国防卫自己，但台湾存在“一个根本问题：年轻人越来越少”。

广告

媒体看中国

如果“两个确立”写入党章，等于承认习近平的终身领导地位

墙外文摘：习近平还能统治多久？

香港媒体传出中共二十大修改党章时会写入“两个确立”。有评论认为，如果传闻属实，等于承认习近平的终身领导地位。但是，习近平仍然面临着内外交困的局面。  