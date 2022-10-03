蔡英文：兵戎相見絕對不是兩岸選項

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週一（10月10日）在中華民國國慶日強調，台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，她強調：「台灣人捍衛主權和民主自由的生活方式沒有妥協的空間。」她說，台灣不會坐等命運被決定。

蔡英文說：「兵戎相見絕對不是兩岸選項。」她表示，北京當局「尊重台灣人對於民主自由的堅持才是良性互動的根本」。

她重申，北京升高軍事恫嚇、外交打壓和經濟阻撓才是威脅現狀的主要原因，並說明台灣人民在歷經73年共同生活與發展後，已經凝聚強大的認同與歸屬感。

蔡英文說，兩岸立場的分歧不只是歷史因素，也是民主發展上的「背道而馳」，即便北京「試圖利用政黨激烈競爭分化台灣社會」無助於兩岸關係發展。

她也正面表述，期待在兩岸邊境解封之後可以逐步恢復健康有序的交流，舒緩台海緊張局勢，以理性、平等、相互尊重的方式尋求雙方可以接受，維持台海和平的方法。

蔡英文向全球喊話

蔡英文表示，台灣經濟影響全球供應鏈，台灣安全帶動區域和平，台灣民主象徵全球民主陣營的勢力強弱。

在國防自主，蔡英文重申台灣自我防衛的決心，表示正加速量產國防武器，和建立不對稱戰力與 提升後備戰力，讓「守土衛國」不只是軍人的事，而有全民投入建立防衛意識和決心。

她提到，現在是台灣最受全球矚目的時刻，維護台灣的安全就是維護區域穩定和民主價值。

針對外國將台海衝突視為半導體供應鏈不確定因素，蔡英文強調，將繼續鞏固半導體產業優勢，讓台灣「不會是風險而是全球布局的關鍵之鑰」，讓「護國神山」繼續發揮功能。

她提到，台灣會加強經濟產業韌性，持續推動管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈以及淨零轉型等，因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。

在台灣總統府公布國慶文告內容後，根據多家台灣媒體報導，台灣反對黨國民黨主席朱立倫10日批評民進黨「想讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國」。他指出，本次國慶主視覺欠缺中華民國元素，口號「守土衛國」像是販賣「亡國感」，蔡英文提及的內容只是「新的口號」。

中國如何回應

針對蔡英文講話，中國政府尚未有回應。中國官媒最近一次針對蔡英文發表意見，是新華社在8月針對美國眾議院議長佩洛西訪台後的批評。新華社以「媚美」、「謀獨」和「賣台」三個詞形容蔡英文，表示她和民進黨當局是為了「謀一己一黨之政治私利」，「嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定」。

中國軍隊在其後發動繞島軍演，並持續以軍機和軍艦穿越「台海中線」表示不滿，根據台灣國防部的最新消息，9日偵察到12架中國軍機，其中兩架飛越中線，也發現4搜中國軍艦在台灣周邊海域活動。

（綜合報導）

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