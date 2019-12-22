蔡英文借政见发表会再推反渗透法

台湾总统蔡英文在大选前的第二轮电视政见发表会上表示，“与其争论要不要有反渗透法，倒不如就具体内容，在立法院审议的过程中好好讨论”。民进党党团计划在12月31日在立法院闯关通过反渗透法。
（德国之声中文网）路透社报道称，在很多台湾人看来，反渗透法的立法是多年来台湾努力对抗中国对台湾政治和民主进程施加影响的一部分。
明年1月11日台湾将举行新一轮总统大选。民进党试图推动反渗透法于今年年底前在立法机构三读通过。
蔡英文在周三举行的第二轮电视政见发表会上表示，"台湾社会对中国普遍渗透台湾存在一种恐惧感，希望政府拿出具体作为，但是政府要有所作为，必须要有法律依据。反渗透法已经在立法院讨论一段时期，而这样立法很多民主国家也都在做。去年6月澳洲通过反外国干预法案，英国政府上周也宣布修改他们的间谍法。许多的民主国家都在立法防堵中国越来越多的渗透及对内政的干预"。
她说，如果把要做的反渗透法说成挑衅、戒严，"北京会很欣慰，但国际社会一定会觉得这是很不可思议事情。政党在国内竞争很正常，但是在对外时要有一致的国家认同"。
据报道，根据反渗透法草案，"明定任何人不得接受渗透来源的指示、委托或资助，捐赠政治献金或影响选举罢免、公投行为，违者可处5年以下有期徒刑或并科新台币500万元以下罚金"。
台湾中央社报道指出，蓝营方面质疑该法案没有行政院版本，违反程序正义，加上条文定义模糊，"恐使在中国大陆百万台商、台生陷入险境，'形同绿色恐怖罩顶'"。包括国民党、亲民党等在内的党团都建议，该法案不应该强行在本会期通过。
台湾前总统马英九也痛批反渗透法涉及国家安全和人权却急着通过。他认为强力通过《反渗透法》的行为是"绿色恐怖"，甚至远远超过白色恐怖，"我看那个条文，好像恢复戒严了，好像恢复动员戡乱了"。
台湾媒体新头壳报道称，鸿海集团创办人郭台铭也在政论节目上公开抨击，"反渗透法比服贸严重10倍、20倍"。他表示，如果民进党执意在月底通过，他将带团到立法院抗议集结，当初太阳花怎么反服贸，他们就怎么反对。
中国国台办发言人朱凤莲周三在记者会上称，"在民进党制造的'绿色恐怖'下，台湾工商业者感到恐慌，所谓'中共代理人修法'、'反渗透法'，让他们不敢放心打拼，无法安心回家，'退休官员和退役将领感到恐慌，来大陆交流的限制约束越来越多，动辄遭到重罚'"。
她还表示，"民进党当局，在过去3年多，为了一党一己之私，不断翻新花样，试图分化台湾社会、制造两岸敌意。他们把黑手伸向两岸交流，把矛头对准岛内民众，处处拆桥、断路、挖坑、筑墙，千方百计阻挡台胞台企来大陆交流发展，破坏台胞台企的好事。这充分暴露出民进党当局心术不正和肮脏本性"。
台湾执政党民进党提出的「反渗透法」草案，在全案无人提出异议下逕付二读，可能在今年内三读通过。 这个法案虽然综合了台湾内部从今年5月延续至今的所有讨论，却仍然没有办法博得所有人的认同。 (29.11.2019)