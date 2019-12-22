蔡英文借政见发表会再推反渗透法

（德国之声中文网）路透社报道称，在很多台湾人看来，反渗透法的立法是多年来台湾努力对抗中国对台湾政治和民主进程施加影响的一部分。

明年1月11日台湾将举行新一轮总统大选。民进党试图推动反渗透法于今年年底前在立法机构三读通过。

蔡英文在周三举行的第二轮电视政见发表会上表示，"台湾社会对中国普遍渗透台湾存在一种恐惧感，希望政府拿出具体作为，但是政府要有所作为，必须要有法律依据。反渗透法已经在立法院讨论一段时期，而这样立法很多民主国家也都在做。去年6月澳洲通过反外国干预法案，英国政府上周也宣布修改他们的间谍法。许多的民主国家都在立法防堵中国越来越多的渗透及对内政的干预"。

她说，如果把要做的反渗透法说成挑衅、戒严，"北京会很欣慰，但国际社会一定会觉得这是很不可思议事情。政党在国内竞争很正常，但是在对外时要有一致的国家认同"。

据报道，根据反渗透法草案，"明定任何人不得接受渗透来源的指示、委托或资助，捐赠政治献金或影响选举罢免、公投行为，违者可处5年以下有期徒刑或并科新台币500万元以下罚金"。

台湾中央社报道指出，蓝营方面质疑该法案没有行政院版本，违反程序正义，加上条文定义模糊，"恐使在中国大陆百万台商、台生陷入险境，'形同绿色恐怖罩顶'"。包括国民党、亲民党等在内的党团都建议，该法案不应该强行在本会期通过。

台湾前总统马英九也痛批反渗透法涉及国家安全和人权却急着通过。他认为强力通过《反渗透法》的行为是"绿色恐怖"，甚至远远超过白色恐怖，"我看那个条文，好像恢复戒严了，好像恢复动员戡乱了"。

台湾"反服贸"学运图片纪录 "反服贸"抗议人群闯入台湾立法院 立法院审查《两岸服务贸易协议》以来，争议不断。尽管反对派认为两岸服贸协议会伤害台湾的中小企业和台湾经济，但3月17日立法院联席会在朝野混战中仍通过将该协议送交院会存查。为表示抗议，约200名以学生为主的抗议群众次日晚间冲进立法院，并与院内警方发生堆挤冲撞。

台湾"反服贸"学运图片纪录 拉起横幅占领议事厅 反对两岸服务贸易协议黑箱作业的抗议人群原本在立法院外举办"反服贸晚会"，不料200多名学生竟无预警翻墙硬闯立法院，击破议场玻璃后，直接冲进国会议事厅，强行占领主席台，拉起布条表达要求。他们呼吁马英九总统响应要求。

台湾"反服贸"学运图片纪录 社会反应不一 学生和社运人士占领立法院，社会对此反应两极，支持的民众认为执政党太过蛮干，服贸协议应逐条审查，但反对瘫痪立法院的人认为，不该使用暴力表达抗议，破坏立法院桌椅计算机设备，也不是民主的表现。

台湾"反服贸"学运图片纪录 马英九坚持"服贸" 台湾总统马英九23日上午在总统府召开国际记者会指出，台湾发展民主得来不易，学生不该因为对两岸服务贸易协议审查程序不满就违法占领国会。他另外强调，台湾是一个小而开放的经济体，经济活动七成仰赖国际贸易，两岸服贸协议对台湾有其必要性。

台湾"反服贸"学运图片纪录 抗议人群转移阵地 原先在立法院抗议的反服贸群众，23日晚间忽然转移阵地到行政院，不但爬上行政院围墙，行政院大门玻璃也被砸碎，多位学生闯入行政院2楼，现场民众不断鼓噪，而警方拿起盾牌，依法驱离民众，警民爆发冲突，由于行政院也被攻陷，总统府维安更加升级。

台湾"反服贸"学运图片纪录 冲突引发流血事件 攻进台湾最高行政机关行政院的 "反黑箱服贸"抗议群众，遭镇暴警察以警棍、盾牌、强力水柱驱离，警民激烈冲突下，多人受伤，群众退回立法院周围，行政院暂时恢复平静。

台湾"反服贸"学运图片纪录 反服贸学生号召罢课罢工 经警察强力驱逐，抗议人群暂时退守立法院。然而，学生们不但没有散场的打算，还扩大要求罢工、罢课。

台湾"反服贸"学运图片纪录 马英九愿意与学生代表对话 3月25日，马英九办公室发言人李佳霏表示，“立法院”议场仍陷入瘫痪，冲击立法机构运作与当局施政，马英九愿在不预设任何前提下，邀请学生代表来马英九办公室对话化解僵局，助立法机构恢复正常。李佳霏还说，学生如果有正面回应，马英九办公室会派代表前往邀请。

台湾"反服贸"学运图片纪录 学生坚持公开对话 抗议人群的学生领袖就此邀请回应表示，比起前往总统办公室举行对话，他们更愿意与马英九总统公开对话。他们的四项主要诉求是：召开公民宪政会议、两岸协议监督法制化、法制化前退回两岸服务贸易协议、朝野立法委员响应民间要求。 作者: 尼尔/安静



台湾媒体新头壳报道称，鸿海集团创办人郭台铭也在政论节目上公开抨击，"反渗透法比服贸严重10倍、20倍"。他表示，如果民进党执意在月底通过，他将带团到立法院抗议集结，当初太阳花怎么反服贸，他们就怎么反对。

中国国台办发言人朱凤莲周三在记者会上称，"在民进党制造的'绿色恐怖'下，台湾工商业者感到恐慌，所谓'中共代理人修法'、'反渗透法'，让他们不敢放心打拼，无法安心回家，'退休官员和退役将领感到恐慌，来大陆交流的限制约束越来越多，动辄遭到重罚'"。

她还表示，"民进党当局，在过去3年多，为了一党一己之私，不断翻新花样，试图分化台湾社会、制造两岸敌意。他们把黑手伸向两岸交流，把矛头对准岛内民众，处处拆桥、断路、挖坑、筑墙，千方百计阻挡台胞台企来大陆交流发展，破坏台胞台企的好事。这充分暴露出民进党当局心术不正和肮脏本性"。