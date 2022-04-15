蔡英文会见美议员 解放军举行警巡演练

（德国之声中文网）本周五（4月15日），刚刚解除居家隔离的台湾总统蔡英文在总统府接见了前一日抵台的美国跨党派6位参、众议员。蔡英文表示，台湾希望在新的印太战略中扮演积极角色，和美国等理念相近国家继续维持印太区域的和平稳定。

周四，由对华鹰派的美国参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）率领的一行6人访问团搭机抵达台北松山机场，台湾外交部长吴钊燮亲自前往接机。该访团预计在台展开两天行程。这次访问发生在美国众议院议长佩洛西上周传出预计访台，其后又因新冠确诊推迟亚洲访问行程之后。

梅南德兹是台湾的坚定支持者。今年2月，他共同提出一项法案，要求美国谈判将台湾事实上的驻华盛顿大使馆，更名为“台湾代表处”。

此外，此次防台的美国政界人士还包含曾于2016年角逐共和党总统候选人提名的参议员葛瑞姆（Lindsey Graham）、波尔（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、赛斯（Ben Sasse）、众议员杰克森（Ronny Jackson）。

台湾总统蔡英文，在其官方推特上发文欢迎访台议员，并表示“你们都是台湾真正的朋友，期待与你们共同努力，强化两国关系。”

蔡英文此前因与新冠确诊者密接而被匡列隔离。总统府发言人张敦涵周四表示，由于当日快筛及核酸检测皆为阴性，蔡英文于14日晚间12点后解除居家隔离，并展开7天的自主健康管理，期间恢复公开行程。

葛瑞姆：美国拥有强大军队不是为了征服他人，是为了保护盟友

周五，蔡英文在会见美国跨党派参、众议员访问团时说，这个月《台湾关系法》届满43周年，各位在此时来访格外具有意义，相信台美将持续深化交流、创造更多成果，过去几年来台美透过全球合作训练架构和印太民主治理咨商等机制，一起在印太区域推动民主治理及人权价值。

在会面结束后举行的小型媒体见面会上，台湾中央社记者问到有关台海局势，若中国攻打台湾，美国是否可能派兵助台。访问团成员之一、美国联邦参议员葛瑞姆回应说：“我们从上个世纪学到的教训是，好人面对坏人若屈服，坏人就会得寸进尺，美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变，未来谁会想当美国的盟友？一般美国人听到中国入侵台湾，质疑的必定是中国为何要这样做。”他表示，“所有选项都有可能”，美国拥有强大军队不是为了征服他人，是为了保护盟友，“对美国来说，台湾就是盟友，美国若放弃台湾等于向全世界宣告，想被枪杆子统治而不要民主法制”。

北京表示坚决反对

中国外交部发言人赵立坚周四在北京谴责了这次访问，称“中国坚决反对美台之间任何形式的官方往来。”他表示：“美国有关立法者应遵守美国政府坚持的一个中国政策。美国应该...停止与台湾的官方接触，避免在危险的道路上走得更远。”

周五，赵立坚再度回应称，中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。他说：“我相信大家也注意到，中国人民解放军东部战区已经发布了相关的声明，中国军队的有关行动，就是对近期美国包括国会议员团访台等消极行动的反制。”

中国国防部吴谦周五表示，“美国一方面作出不支持台独的承诺，一方面向台独分裂势力发出严重错误信号，这是极其虚伪的，毫无信义”。中方对此坚决反对，并向美方提出严正交涉。近日中国人民解放军东部战区在台岛周边组织联合战备警巡，并开展多科目针对性演练。这是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。“中国人民解放军厉兵秣马，将采取一切必要措施坚决挫败外部势力干涉和台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校同日也表示，4月15日，中国人民解放军东部战区出动驱护舰、轰炸机、歼击机等力量在东海当面和台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开对海突击等科目演练。此次行动是针对近期美在台湾问题上频频释放错误信号而组织的。他说：“美恶劣行径和伎俩完全是徒劳的，也是十分危险的，玩火者必自焚。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。”

沙利文重申对台安全承诺

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周四在一场对谈中，再次重申美国对台湾的安全承诺。在被问到是否担心中国可能考虑入侵台湾等问题时，沙利文称对相关问题感到担忧，并认为中国正密切关注乌克兰局势以从中汲取经验。他强调，乌克兰与台湾情况不同，美台关系有台湾关系法作为基础。

在被问到若中国入侵台湾，美国是否会挺身而出时，沙利文称，美国官方立场是“采取一切可能措施”，确保这样的情况永远不会发生，但苏利文亦未明言美国将采取什么回应。

观看视频 04:39 台湾防空洞够用吗？

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