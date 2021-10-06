蔡英文会法参议员、澳前总理

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周四（10月7日）向到访的法国参议院台湾友好小组主席阿兰·理查（Alain Richard）颁授"特种大绶卿云勋章"， 表彰他对台湾的支持，以及对促进台法友好关系的贡献。

曾担任法国国防部长的理查曾于2015年和2018年两度访问台湾。据台湾外交部介绍，他率领的参院台湾研究交流小组代表团成员包括跨党派的四位参议员。在他们支持之下，法国参议院今年5月以全票通过《支持台湾参与国际组织工作决议案》。

蔡英文在致辞中感谢法国关注台海和平与稳定，并且支持台湾的国际参与。她表示："我们会持续善尽国际成员的责任，确保印太区域的和平稳定，也希望跟法国一起为世界做出更多的贡献"。

理查表示，法国与世界上许多国家一样采取支持台湾立场，因为台湾在诸多领域带来贡献，包括经济上发展，高科技与健康领域，以及对国际和平的贡献等。据法新社报道，理查致辞时曾使用"国家"一词来形容台湾。

蔡英文表示，台湾与法国可以合作面向多元与广阔，感谢理查这次意义非凡的访问，未来也欢迎法国更多政界人士来访。

前总理与普通公民

正在台湾访问的澳大利亚前总理阿博特（Tony Abbott）周四称，他本周访问台湾的目的是要协助台湾结束在国际上被孤立的情况。

阿博特在台湾总统府与总统蔡英文会面时，称赞台湾在没有加入世界卫生组织的情况下，在控制冠病疫情方面取得成功，台湾也让区域其他地方了解到，在富裕的同時，也可以享有自由，并呼吁民主国家团结起来。

蔡英文表示，澳洲政府对于印太区域的地缘政治变化积极因应、调整战略，也跟美国、日本及印度，持续深化四方安全对话的合作，并且在会谈中共同关心台湾议题。她也称，澳洲政府在许多国际场合公开声援台湾拓展国际空间，强调台海和平稳定的重要性。蔡英文特别感谢阿博特对台澳洽签经济合作协定，以及对台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的支持，并且不断发声呼吁重视台海安全和平情势。

据路透社报道，阿博特并不是以官方身份访台。澳洲现任总理莫里森（Scott Morrison）也强调，阿博特是以普通公民的身份访问台湾。

美两党议员声援台湾

过去一周里，中国连续派遣大批军机进入台湾防空识别区，造成两岸紧张关系升温。此举让美国国会两党部分议员感到不安。多位议员表示，中国的做法不会改变美国对台湾的支持。

参议院情报委员会共和党领袖鲁比奥（Marco Rubio）在接受美国之音采访时表示："他们（中国）加剧了紧张局势，我们有承诺会保卫台湾，并帮助他们保卫自己。我预期我们将继续遵守这个承诺。"他还强调，美国"不会因为这些恐吓做法而改变我们的亚太或印太战略。"

参议院军事委员会成员、今年6月曾与另两位参议员"闪电"访问台湾的民主党议员达克沃斯（Tammy Duckworth）强调台湾有自卫的权利，"让我明确表示，台湾是美国的朋友，我们将与台湾站在一起"。

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