蔡英文：以和平对等方式解决歧义

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文在新年讲话中提及两岸关系时说到"4个必须"，即"必须正视中华民国台湾存在的事实"、"必须尊重2300万人民对自由民主的坚持"、"必须以和平对等方式来处理我们之间的歧义"，"必须是政府或者政府授权的公权机构坐下来谈"。

两天后，中国大陆将在周三（1月2日）纪念《告台湾同胞书》发表40周年，届时中共总书记、国家主席习近平将发表主旨讲话。1979年随着《告台湾同胞书》的发表，两岸关系开始解冻。

蔡英文总统自2016年上位以来，北京加大了对台施压的力度，取消两岸之间的对话，进一步压缩台湾的国际空间，致使中华民国的邦交国两年之内减少5个，现仅剩17个。中国甚至要求外国航空公司在其网页上将台湾标注为属于中国。

蔡英文不承认"九二共识"。这一背景下，北京担心蔡将推动台湾的独立，不过蔡英文一直表示希望两岸关系保持现状，即便如此，中国政府还是隔一段时间就派遣军舰军机在靠近台湾岛附近的地区举行军事演习。

2019年是台湾总统大选选战进入白热化的关键一年。蔡英文刚刚退下党主席的民进党在去年11月的九合一地方选举中失去大片执政地盘，而对手国民党则有翻身之势。

蔡英文在新年致辞中说，台湾要面对国家面临的威胁，尤其是中国试图利用民主体制的开放与自由来介入台湾政治与社会的发展，这已经是此刻台湾最大的挑战。

中国视台湾为不可分割的一部份，假如必要，会动用武力"解放台湾"。

大陆的国台办主任刘结一则在新年贺词中表示，"面对民进党当局、台独势力阻挠破坏、蓄意挑衅，我们毫不动摇坚持对台工作大政方针。两岸"尽管前进路上不可能一帆风顺，但我们完全有信心、有能力战胜风险挑战"。

周三（1月2日）习近平将就《告台湾同胞书》发表40周年之际阐述两岸政策。该报告将为两岸政策定调，因而将引起广泛关注。

1979年元月1日，中国军方宣布停止自1958年以来对被台湾控制的金门等岛屿的炮击，此举标志了海峡两岸正常交往的开始。

李鱼/凝炼（路透社等）