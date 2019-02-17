蔡英文：争取连任总统 希望完成愿景

（德国之声中文网）2016年当选总统的蔡英文是台湾第一位女性最高领导人。她在近日出访途中在总统专机上接受美国CNN采访时表示，希望"完成"自己对于台湾的愿景。

在周二（2月19日）公布的这份访谈中，蔡英文表示："所有现任总统都希望为国家做出更多贡献，希望完成自己议程上的事项，这是很自然的事情。一位总统希望再获得四年任期来完成其目标，这也是很自然的事情。"

现年62岁的蔡英文在2016年的总统大选中率领民进党获得压倒性胜利，击败被视为立场亲北京的执政党国民党。国民党此前执政期间，虽然两岸关系有所改善，但许多选民对于该党与中国大陆过于亲密的关系依然存有极大疑虑。

2016年蔡英文的当选让北京大为震惊，因为蔡英文拒不接受"一中原则"，不承认台湾是中国的一部分。

在当选后，蔡英文曾试图寻求与北京进行对话，但并未得到积极回应。中国还切断了与蔡英文政府的沟通管道，扩大军事演习规模，并成功让多个台湾友邦国家转而承认中国政府。

民调下滑：内政种苦果？

蔡英文在台湾的民意支持率也一度大幅下挫，但许多观察家认为，这主要应该归结于其推行的一些内政改革遭到反弹，比如军公教年金改革以及同性婚姻合法化，前者引发公职退休人员的大规模抗议，而后者则触怒台湾社会的保守派力量。

在民进党地方选举大败后，蔡英文辞去党主席职务，民意支持率也下跌到15%左右。

与此同时，独派多位重量级人物联名发表声明，要求蔡英文放弃连任。

尽管如此，在接受CNN采访时蔡英文表示"有信心"连任成功，"我为此做好准备"，蔡英文表示，"这是另一场挑战。作为总统，你所面对的挑战并不少。好的时候，你面对某种挑战，糟糕的时候，你会面对另一些挑战。"

蔡英文认为，地方选举大败的主要原因是她所领导政府所推动的"艰难的改革议程"，而非进入冰期的两岸关系。

"你遭到攻击，受到批评，在你刚刚启动时，民众还没有能更多地感受到改革的效果"，她表示。

习近平讲话"挽救"小英

2019年新年期间，中国领导人习近平发表措辞严厉的对台讲话，称"统一是历史大势，是正道。'台独'是历史逆流，是绝路"，并首次提出"一国两制"适应于台湾问题，反而使得蔡英文在台湾民众中的支持度有所回升。

蔡英文随后发表回应，坚定表示台湾绝不会放弃历经艰辛才获得的民主自由，台湾绝不接受"一国两制"，这一强硬回应让蔡英文低迷的民调突然有所起色，网络人气飙升。

法新社评论称，在2020年的总统大选中，蔡英文的主要对手依然是国民党可能推出的候选人，目前国民党内部几位重量级人物正在积极准备参选，其中包括前新北市市长、曾任国民党主席的朱立伦。

但台湾多家机构民调显示，现任台北市长、无党籍的柯文哲也可能总统选战中的一匹"黑马"。

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石涛／叶宣（法新社）