蔡英文：中国不放弃武力就没有「对等谈判」

（德国之声中文网）台湾国民党主席吴敦义14日提出若国民党重返执政，将依照两岸人民条例与对岸洽签「两岸和平协议」，触动统独敏感神经。 20日，台湾总统蔡英文接见欧洲议会友台小组之后，发表回廊谈话，说明自己如何响应欧洲议员关心的「两岸和平协议」。

蔡英文首先感谢欧洲议会友台小组的来访，也感谢其转交155位欧洲议会成员所联署的支持文书。 她说，友台小组有人问到台湾的政治人物提出的和平协议的问题，她自己回答对方：「在中国不放弃武力犯台、强推一国两制的框架的情况下，没有所谓的对等的谈判，也不会有真正的和平。 台湾人民会很谨慎的来面对这件事情。 」

她说：「我相信台湾的社会是不会接受任何会消灭或伤害国家主权，或消灭台湾民主的任何政治协议。 」

最后她补充道：「我也告诉他们我们是一个民主的国家，我们的方向很清楚，我们就是要自由，要民主，要安全与繁荣。 台湾的未来就由我们自己来决定。 」

欧洲议会友台小组由主席朗根（Werner Langen）率领，一行七人应邀于2月17日至22日之间访台，拜访立法院长苏嘉全、外交部长吴钊燮、国家安全会议、行政院陆委会、欧洲经贸办事处等政府单位。

习近平在1月2日告台湾同胞书四十周年纪念讲话当中，明确将九二共识定义为一国两制，让台湾与其他国家都发现到中国的态度转趋强硬，而提高警觉。

台湾内部主和派的国民党，除了党主席吴敦义之外，同样意图角逐总统大选的王金平和朱立伦也有类似说法：王金平提议朝野思考用「 两岸和平协议」争取台湾的空间，朱立伦的岳父在接受中国时报采访时，也说台湾应当在还有筹码时尽快协商，被视为朱立伦的两岸立场。

台湾的总统大选预定在2020年一月举行，距今不到一年时间。 有记者询问蔡英文是否担心会对上台北市长柯文哲或高雄市长韩国瑜？ 她说：「无论怎么样，不会只有我一人竞选总统的。 一人竞选总统的时代已经结束了。 那我们要做的就是把我们想做一个总统，替国家做的事情跟人民讲清楚，而且我们全力的往前走。 」