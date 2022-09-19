蔡英文：不會依賴他國防衛台灣

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週三（10月5日）表示，台灣不會依賴其他國家進行防禦。她說：「我們不會依賴他人來保衛我們自己。」她也歡迎美國在「中國侵犯其主權期間」對台灣安全所做出的承諾。

蔡英文在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）論壇上以預錄的方式發表講話。她感謝拜登政府和美國國會堅持美國對台灣安全的承諾，並感謝美國近期對台的軍事武器銷售。

她提到：「台灣全面致力於保護自身安全和維護民主生活方式，並努力調整國防戰略，以適應台灣所面臨不斷變化的威脅。」

台灣在5日報告了8架中國戰機飛越台海中線。蔡英文在論壇上說，這些行動「侵犯了台灣的主權，威脅印太地區的和平與穩定」。

她強調：「我們從歷史和當前事件中知道，對任何一個國家或地區的威脅都會直接或間接地轉化為對其鄰國的威脅。」

拜登是否改變美國立場？

美國總統拜登在9月第四度承諾，當中國發動「前所未有的攻擊」時美國將保衛台灣，也提到

美方維持「一中政策」，台灣對於獨立有自己的判斷，「不會鼓勵他們獨立，那是他們的決定」。

白宮隨後表示，拜登的承諾並不意味著華盛頓改變立場。但路透社報導，有批評者認為，拜登可能在有意無意間打破了美國不對台灣獨立採取立場的默契。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）則在GTI論壇上重申美國立場，不認為拜登說法改變美方政策，並強調《台灣關係法》原始文件清楚表明，「如果有人企圖用武力改變台灣的地位，我們就必須採取行動」。

莫健說，關於華盛頓是否會保衛台灣的「戰略模糊」策略，從未在任何文件中被表述為政策。他說：「這從來不是一項政策，而一直是對我們所做工作的描述。」

莫健也在論壇中提及，不確定中國經濟放緩和俄羅斯在烏克蘭戰場敗退對習近平有何影響，但

他不認為習把攻占台灣的期限定在2027年，只是中國的軍隊屆時應該有能力這麼做。

台灣變成美國武器庫？

《紐約時報》5日引述美國現任和前任官員表示，華盛頓欲將台灣打造為巨大武器庫。如此一來，無論美國是否派兵，可以像是擁有足夠武器的「豪豬」，抵禦中國中國的軍隊封鎖和入侵。

文章內容提到，在中國對台進行圍島軍演後，美國官員正在加緊腳步在台灣建立巨大的武器儲備，確認出售給台灣的武器的數量和類型，但在美國及其盟國已經優先向烏克蘭運送武器下，這個計畫可能面臨挑戰。

《紐時》的報導提及，有別於傳統的大型武器，美國官員將選擇對台銷售更多的小型和機動的武器，如拜登政府9月2日批准的11億美元對台軍售，其中就包括60枚魚叉式沿海反艦導彈。

中國政府一向反對美國對台軍售，並認為這個舉動是向「台獨」傳遞錯誤訊息，有違美方對中承諾。

（路透社、紐時）

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