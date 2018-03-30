蔡英文下月出访 过境洛杉磯休士頓

(德国之声中文网) 蔡英文将于8月12至20日访问台湾邦交国巴拉圭和贝里斯(中国大陆称伯利茨)，中途过境美国洛杉矶和休士顿。

此行一共九天，蔡英文会到巴拉圭出席新任总统阿布铎(Mario Abdo Benitez)就职典礼，并与现任及新任总统会面。而在加勒比海邦交国贝里斯，蔡英文将会晤当地总督和总理，接受赠勋以及到国会演讲。

这次是台湾5月接连失去布基纳法索和多明尼加两个邦交国后，蔡英文再度出访。目前台湾剩下18个邦交国，她此行也被视为巩固盟友之旅。

过境城市无惊喜？

蔡英文去程和回程分别会过境美国洛杉矶和休士顿，被问到台方有否向美方提出过境东岸城市，外交部指过境原则是「尊严、安全、便利、舒适」。至于蔡英文在美国会见谁或有何行程，外交部仅称细节仍在安排当中。

蔡英文2016年上任以来四次出访，其中三次都有过境美国，也曾经踏足洛杉矶和休士顿。除此以外，蔡英文还曾经在出访途中，过境美国的迈阿密、旧金山、檀香山和关岛。

李芊 (发自台北)