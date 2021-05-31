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香港民间监管公共事业联委会发言人、支联会副主席、真普选联盟成员团体代表、民主动力执委、民主党中委，曾任沙田区区议员。
中学时期开始参与社会运动，大学时期支援八九民运并参与“六四”镇压后的营救工作。1993年8月被没收回乡证，不能踏足内地直至2016年。
香港迎来国安法後首个六四，警方禁止维园烛光集会，支联会呼吁市民到六四纪念馆「潮水式」悼念，身陷囹圄的支联会主席李卓人则对港媒表示，当晚会在狱中「以烟代烛」。
因6月4日维园烛光悼念活动，香港支联会主席、副主席和秘书三人以及媒体大亨黎智英都将受到起诉，被控理由是煽惑未经批准集结。
澳大利亚总理莫里森周四表示，澳大利亞政府对于华裔作家杨恒均在中国受到的处境感到十分担忧，并重申虽然中国政府表明希望澳大利亚不要介入该案件，但他仍会全力支持杨恒均，确保他权益不受损。
今年一月，澳籍作家杨恒均在广州机场被国保带走之后，就再也没有現身。他的律师认为，他会遭到这样的待遇是因为他积极宣扬民主。
《华尔街日报》近日刊登对前港督彭定康专访，他论及香港普选，表示香港“有选举自己政府的权力，任何人意图阻拦，只会徒劳无功”。此观点招致《人民日报》不满。
香港廉政公署今日落案控告本地人士、前中国政协委员刘梦熊，指控他涉嫌妨碍司法公正，即寻求影响行政长官及廉政专员，以终止廉署的一项调查。刘梦熊下午发声明暗指政府对其政治打压。
据香港电台消息，香港大学民意研究计划发布最新的港人身份认同调查结果，港人对中央和香港特区政府的信任度全面下跌，其中对一国两制的信心指标跌至零。
4月15日，香港支联会和城市大学联办第二届“六四纪念馆”临时正式开幕，今年主题为“爱国由真相开始”，展出“八九民运”时的图片和资料，并播放“六四镇压”短片等。
香港《南华早报》近日发起网络民调，调查港人是否愿意重新成为英属海外属地？近七千人参与投票，目前已有91%的人投下赞成票。评论人士认为，虽然不是权威调查，但部分反映出香港民众对中共干预香港事务的反感。
中国官媒新华社消息，香港影星成龙出现在新一届中国政协委员的名单上，近年成龙多就政治和公共事件发声，批香港集会、言论自由和台湾选举及中国统一论等，备受公众争议。
香港《阳光时务》专访中国政协香港委员、曾为特首梁振英“头号支持者”的刘梦熊，彻底“反水”曝出梁振英上位内幕。民主派人士表示如果属实，将促梁振英下台并推香港普选特首。
香港数万民众发起示威活动，要求特首梁振英辞职及主张普选权利。亲政府团体也在同一天举行小规模活动力撑梁振英。民间团体负责人表示，倒梁游行表达民众抗议中央政府对港控制及守护核心价值呼声
《南华早报》今日报道，三位香港政界名人表态，要求港府在推行国民教育一事上听取民意。继逾千名家长登报要求政府叫停“国民教育课”后，民间团体将在本周日发起“全民行动，反对洗脑”游行活动。
香港《南华早报》消息，香港警察学院教材曝光至网上，香港警务人员需要学习中共理论和内地的政治制度，香港评论人士认为，这是在为香港警察洗脑，此举有损“一国两制”。
中国国家主席胡锦涛访港第二日，港府在胡锦涛所到之处，密布警察，还以水马、铁马阵阻泛民主派人士接近胡锦涛。香港《苹果日报》记者在现场喊话胡锦涛，被警员短暂控制自由。
6月10日，香港多个民间团体发起游行，2.5万香港市民走上街头，要求彻查李旺阳死亡真相，并释放在押民主及维权人士。有评论人士认为，7.1在即，香港民众怒火可能使胡锦涛取消7.1赴港计划。
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