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蔡耀昌

香港民间监管公共事业联委会发言人、支联会副主席、真普选联盟成员团体代表、民主动力执委、民主党中委，曾任沙田区区议员。

中学时期开始参与社会运动，大学时期支援八九民运并参与“六四”镇压后的营救工作。1993年8月被没收回乡证，不能踏足内地直至2016年。

In this Sunday, May 2, 2021, photo, Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China Vice Chairperson Chow Hang-tung, left, stands in front of the Pillar of Shame statue, a memorial for those killed in the 1989 Tiananmen crackdown, at the University of Hong Kong. High-profile Hong Kong activist Joshua Wong will face an additional 10 months in jail for participating in an unauthorized Tiananmen vigil held last year to commemorate the 1989 crackdown on protesters in Beijing, as Hong Kong authorities continue tightening control over dissent in the city. (AP Photo/Kin Cheung)

香港六四纪念馆重开  李卓人：狱中「以烟代烛」悼念 31.05.2021

香港迎来国安法後首个六四，警方禁止维园烛光集会，支联会呼吁市民到六四纪念馆「潮水式」悼念，身陷囹圄的支联会主席李卓人则对港媒表示，当晚会在狱中「以烟代烛」。
Chairman of the Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China and former Legislative Council member, Lee Cheuk-yan (C), leads a candlelit remembrance with other activists after crossing downed barricades into Victoria Park in Hong Kong on June 4, 2020, after the annual vigil that traditionally takes place in the park to mark the 1989 Tiananmen Square crackdown was banned on public health grounds because of the COVID-19 coronavirus pandemic. - Hong Kong protesters on June 4 defied a coronavirus ban against a mass vigil commemorating the anniversary of China's Tiananmen crackdown to enter a landmark city park, AFP reporters on scene said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

入维园悼念六四 至少四人将被起诉 11.06.2020

因6月4日维园烛光悼念活动，香港支联会主席、副主席和秘书三人以及媒体大亨黎智英都将受到起诉，被控理由是煽惑未经批准集结。
This undated photo released by Chongyi Feng shows Yang Hengjun and his wife Yuan Xiaoliang. The Australian government said on Tuesday, Aug. 27, 2019, it was very concerned and disappointed that the Chinese Australian writer had been formally arrested in China on suspicion of espionage. Yang has been in Chinese custody since he arrived in southern China's Guangzhou from New York on Jan. 19, 2019 with his wife Yuan and his 14-year-old stepdaughter. China revealed in July that the 54-year-old academic and former Chinese government official had been detained. (Chongyi Feng via AP) |

杨恒均案受关注 澳总理:不因捍卫国民权益道歉 29.08.2019

澳大利亚总理莫里森周四表示，澳大利亞政府对于华裔作家杨恒均在中国受到的处境感到十分担忧，并重申虽然中国政府表明希望澳大利亚不要介入该案件，但他仍会全力支持杨恒均，确保他权益不受损。
Yang Hengjun, author and former Chinese diplomat, who is now an Australian citizen, gestures in an unspecified location in Tibet, China, sometime in mid-July, 2014 in this social media image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

消失七个月 杨恒均正式被控间谍罪 27.08.2019

今年一月，澳籍作家杨恒均在广州机场被国保带走之后，就再也没有現身。他的律师认为，他会遭到这样的待遇是因为他积极宣扬民主。
European Commission External Relations Commissioner Christopher Patten, left, speaks during a joint press conference in Tokyo following the Afghan Reconstruction Conference Tuesday, Jan. 22, 2002. On the right is Spanish Secretary of State for Foreign Affairs, Miguel Nadal. The two-day conference closed Tuesday with pledges of more than 4.5 billion US dollars for war-torn Afghanistan. (AP Photo/David Guttenfelder)

末代港督论普选，招《人民日报》炮轰 14.11.2013

《华尔街日报》近日刊登对前港督彭定康专访，他论及香港普选，表示香港“有选举自己政府的权力，任何人意图阻拦，只会徒劳无功”。此观点招致《人民日报》不满。
A protester holds a sign mocking new leader Leung Chun-ying during a demonstration urging him to step down in Hong Kong July 1, 2012, during the 15th anniversary of the territory's handover to China. Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu Jintao for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

曾反水香港特首，刘梦熊遭廉署控告 20.08.2013

香港廉政公署今日落案控告本地人士、前中国政协委员刘梦熊，指控他涉嫌妨碍司法公正，即寻求影响行政长官及廉政专员，以终止廉署的一项调查。刘梦熊下午发声明暗指政府对其政治打压。
Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying (L) takes oath in front of Chinese President Hu Jintao during the inauguration of the new government in Hong Kong July 1, 2012, the day marking the 15th anniversary of the territory's handover to Chinese sovereignty from British rule. New Hong Kong leader Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

港大民调：港人不再信任“一国两制” 20.06.2013

据香港电台消息，香港大学民意研究计划发布最新的港人身份认同调查结果，港人对中央和香港特区政府的信任度全面下跌，其中对一国两制的信心指标跌至零。
A memorial wreath mourning the death during the June 4th military crackdown in Beijing in 1989 is laid at Hong Kong's Victoria Park Friday, June 4, 2010. Hong Kong people will hold a candlelight vigil on Friday to mark the 21th anniversary of the crackdown on the pro-democracy movement in the Chinese capital. (AP Photo/Kin Cheung)

“六四纪念馆”香港开幕：爱国由真相开始 15.04.2013

4月15日，香港支联会和城市大学联办第二届“六四纪念馆”临时正式开幕，今年主题为“爱国由真相开始”，展出“八九民运”时的图片和资料，并播放“六四镇压”短片等。
Thousands of protesters, some carrying Hong Kong colonial flags, crowd a street urging new Hong Kong leader Leung Chun-ying to step down at Hong Kong's shopping Causeway Bay district July 1, 2012, during the 15th anniversary of the territory's handover to China. Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu Jintao for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

香港人想回归英属时代？ 16.03.2013

香港《南华早报》近日发起网络民调，调查港人是否愿意重新成为英属海外属地？近七千人参与投票，目前已有91%的人投下赞成票。评论人士认为，虽然不是权威调查，但部分反映出香港民众对中共干预香港事务的反感。
Der chinesische Schauspieler Jackie Chan stellt sich in einer Drehpause in Berlin am Dienstag, 6. Mai 2003, den Fotografen. Chan dreht zur Zeit auf dem Berliner Gendarmenmarkt die Neuverfilmung von In 80 Tagen um die Welt. (AP Photo/Roberto Pfeil) ---Chinese actor Jackie Chan poses for the photographers during the work for his new film, the remake Around the World in 80 Days in Berlin, Tuesday May 6, 2003. Chan plays Passpartout, the mate of Phileas Fogg. (AP Photo/Roberto Pfeil)

“爱国”成龙，获任中国政协委员 02.02.2013

中国官媒新华社消息，香港影星成龙出现在新一届中国政协委员的名单上，近年成龙多就政治和公共事件发声，批香港集会、言论自由和台湾选举及中国统一论等，备受公众争议。
Former convener of Hong Kong's Executive Council Leung Chun-ying, left, and his wife Regina, right, celebrate his victory in the chief executive election Sunday, March 25, 2012. Leung was declared the semiautonomous territory's next chief executive by election officials after securing 689 votes from a 1,200-seat committee of business leaders and other elites. (Foto:AP/dapd).

政协委员 “反水”曝香港特首上位内幕 24.01.2013

香港《阳光时务》专访中国政协香港委员、曾为特首梁振英“头号支持者”的刘梦熊，彻底“反水”曝出梁振英上位内幕。民主派人士表示如果属实，将促梁振英下台并推香港普选特首。
A protester holds a sign mocking new leader Leung Chun-ying during a demonstration urging him to step down in Hong Kong July 1, 2012, during the 15th anniversary of the territory's handover to China. Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu Jintao for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

香港“倒梁”游行，抗议北京之手 01.01.2013

香港数万民众发起示威活动，要求特首梁振英辞职及主张普选权利。亲政府团体也在同一天举行小规模活动力撑梁振英。民间团体负责人表示，倒梁游行表达民众抗议中央政府对港控制及守护核心价值呼声
BEIJING, CHINA - MARCH 8: Red flags flutter in front of the Great Hall of the People where the second plenary session of the National People's Congress (NPC), or parliament, was held on March 8, 2005 in Beijing, China. Delegates of the NPC discussed the draft of the anti-secession law on March 8. China made clear it reserves the right to use force against Taiwan while reiterating that 'one country, two systems' was its basic approach as it outlined its anti-secession law aimed at the island. (Photo by Andrew Wong/Getty Images)

国民教育，港府接领的“政治任务”？ 25.07.2012

《南华早报》今日报道，三位香港政界名人表态，要求港府在推行国民教育一事上听取民意。继逾千名家长登报要求政府叫停“国民教育课”后，民间团体将在本周日发起“全民行动，反对洗脑”游行活动。
Police officers restrain activist Leung Kwok-hung, center, as he tries to advance towards a venue where Hong Kong's Chief Executive Tung Chee-hwa attends an official flag-raising ceremony marking China's National Day, early Wednesday, Oct. 1, 2003. Some 20 pro-democracy activists scuffled with police while demanding an end to one-party rule by China's Communists. The banner reads: Atrocious regime stinks for 10,000 years. (AP Photo/Anat Givon)

香港警察教材现江泽民“三个代表” 11.07.2012

香港《南华早报》消息，香港警察学院教材曝光至网上，香港警务人员需要学习中共理论和内地的政治制度，香港评论人士认为，这是在为香港警察洗脑，此举有损“一国两制”。
Die Demonstranten in Hongkong protestieren anlässlich des Besuchs von chinesischen Präsidenten Hu Jintao. Sie fordern die Rehabilitation der demokratischen Bewegung 1989 und Aufklärung des Todes eines Aktivisten namens Li Wangyang auf. Bei Feng hat die Fotos der DW zur verfügung gestellt. Zugestellt von Yue Fu

香港变围城，警察指喊话胡锦涛记者违规 30.06.2012

中国国家主席胡锦涛访港第二日，港府在胡锦涛所到之处，密布警察，还以水马、铁马阵阻泛民主派人士接近胡锦涛。香港《苹果日报》记者在现场喊话胡锦涛，被警员短暂控制自由。
Anbei sind drei Bilder zum Thema Massenproteste in Hongkong am 10.Juni. Wo: Hongkong Wann: 10.Juni Was: Rund 25000 Hongkongnesen gingen am 10.Juni auf die Straße und verlangten eine klare Untersuchung für den Todesfall des chinesischen Dissidenten Li Wangyang. Copyright by DW-chinesisch

李旺阳之死阻止胡锦涛七一赴港？ 11.06.2012

6月10日，香港多个民间团体发起游行，2.5万香港市民走上街头，要求彻查李旺阳死亡真相，并释放在押民主及维权人士。有评论人士认为，7.1在即，香港民众怒火可能使胡锦涛取消7.1赴港计划。
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