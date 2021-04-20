蔡玉玲查册案罪成 香港媒体工会：新闻界黑暗的一天

(德国之声中文网)香港电台时事节目《铿锵集-7.21谁主真相》的编导蔡玉去年在制作2019年元朗白衣人事件专题时曾利用政府系统查车牌。她被控在申请查册时虚报用途，做出两项虚假陈述，该案上月在法院审结。据香港《苹果日报》报道，西九龙裁判法院主任裁判官徐绮薇周四裁定，被告在明知查车牌的用途与交通运输无关，无论是否出于良好动机，都是明知而做出虚假陈述，裁定被告罪名成立，每项罪名罚款3000元，共6000港元。

香港媒体指出，根据《道路交通条例》，蔡玉玲被控的“为着取得道路交通条件下的证明书，明知而做出要项上的虚假陈述”两项罪名，最高可判处罚款5000元和监禁6个月。

法院宣布判决当日，大批媒体守候在法庭门外，多个传媒工会到场声援，支持者高举“无畏无惧无私，捍卫真相自由”的标语。蔡玉玲在走出庭外接受记者采访时落泪，她表示不认同判决，认为结果令人伤心难受。至于是否上诉，蔡玉玲称需要时间考虑。她对在场媒体表示：“我认为法庭判决不是一个人，而是整个行业、香港所有的记者，法庭判决将行之有效，查找真相的工具有罪。法庭判决刑责不合理、不按比例地限制新闻自由，没有在新闻自由和公众利益、公众知情权之间做出平衡。”

她也呼吁新闻界同业继续履行天职，不要放弃。到场的支持者则鼓掌激励，并高喊“无畏无惧”、“采访无罪”。

“摧毁仅余的新闻自由”

蔡玉玲查册案引发广泛关注。香港媒体从业人员担忧，在北京日益紧缩的钳制下，香港新闻自由会遭到打压。

香港记者协会主席杨健兴陪同在蔡玉玲身侧，他在判决出炉后表示心情相当沉重，形容香港新闻自由敲起丧钟。“今天法院对查册定义，是一个最狭窄的演绎，以这个逻辑，基本上记者没有东西可以查，这不但对传媒查册影响很大，传媒作为一个第四权，监察者功能没有获得法院肯定。”

香港记者协会、香港电台节目制作人员工会等八个新闻工会及团体发表联合声明称，法院今日裁定记者罪名是“错上加错”，“狠狠地摧毁香港仅余的新闻自由”。

声明还写道：“今日香港，记者因为履行职能，让涉及公众利益的资讯曝光，竟要负上刑责，是新闻界黑暗的一天、香港蒙羞的一天。”

香港电台发言人对法院判决结果不予置评。香港电台的报道援引港台节目制作人员工会主席赵善恩表示，第四权并非特权，而是协助大众监察权贵的权力，新闻从业员无法想象过要面临目前的处境；蔡玉玲勇猛地高举她所相信的新闻价值，她代表工会与认同新闻自由的朋友向蔡玉玲致谢。

涉案的《铿锵集：721谁主真相》节目在2020年7月播出，内容讲述“721事件”一年后，记者在监视器片段中找出事发当晚曾接载“白衣人”车辆，透过政府连输署的车牌查册系统，查出车主并进行访问。编导蔡玉玲在去年11月遭警登门拘捕并起诉。

（路透社、苹果日报、香港电台、NOW新闻）

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