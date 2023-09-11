 蔡崇信接掌阿里巴巴 張勇出乎意料退出雲部門 | 经济纵横 | DW | 11.09.2023

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经济纵横

蔡崇信接掌阿里巴巴 張勇出乎意料退出雲部門

中國電商巨頭阿里巴巴本週完成二度交棒，由台灣出生的蔡崇信接掌董事長職務，吳泳銘擔任CEO，但前CEO張勇卻「裸退」，沒有按照規劃管理阿里的雲業務。這對阿里雲的未來可能有何影響？

阿里巴巴集團Logo（資料照）

阿里巴巴集團Logo（資料照）

（德國之聲中文網）中國電商巨頭阿里巴巴週日（9月10日）依計劃完成了集團高層的交棒由蔡崇信接掌阿里巴巴集團董事會主席的職務，吳泳銘出任集團首席執行官（CEO）。但外界更關注的是，前阿里巴巴集團CEO張勇出人意料地卸下了阿里雲業務的董事長與CEO職務，由吳泳銘兼任。

阿里巴巴曾在今年6月發布消息稱，經董事會同意，張勇卸任後的阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，分別由蔡崇信和吳泳銘接任。而吳泳銘同時繼續兼任淘天集團董事長。不過，9月10日公布的消息指出，董事會接受了張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求，該職務將由吳泳銘兼任。

中國媒體《第一財經》報導，隨著蔡崇信和吳泳銘上任，阿里巴巴集團正式結束了「張勇時代」。在給所有員工的公開信中，蔡崇信用「成績斐然」4個字高度評價，並感謝張勇過去16年的付出與貢獻。

目前，張勇仍是阿里巴巴的合夥人。阿里巴巴也宣布，將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，同時頒發給張勇阿里巴巴史上第一個「功勳阿里人」的榮譽職。

張勇曾經是會計師，在盛大網遊公司擔任過首席財務官（CFO）。他在2007年加入阿里巴巴，曾任職CFO，並在2015年成為阿里巴巴CEO，2019年接替阿里巴巴創辦人馬雲，擔任集團董事長。在張勇的領導下，阿里巴巴股價曾創下歷史新高和歷史新低紀錄。

自螞蟻集團2020年上市突然被叫停之後，阿里巴巴創辦人馬雲行蹤轉趨低調。不過，今年3月有消息指出，他已返回中國。圖為馬雲2019年5月在法國巴黎參加活動。

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雲部門的未來受關注

《日經亞洲》報導，阿里巴巴5月份表示，其目標是在未來12個月內完成雲部門的公開上市。此外，該公司在週一（9月11日）向香港交易所發表的一份聲明中表示，將任命獨立管理團隊，繼續執行之前宣布的雲部門分拆計劃

今年第2季，阿里巴巴第2大收入來源雲業務，總收入為人民幣251.2億元（約34億美元），同比增長4%，是6大業務集團中增長最慢的部門。張勇當時在電話會議中表示，增長放緩是由於主要客戶的需求減少，以及先前新冠疫情的影響。

路透社報導，分析師估計阿里雲部門的價值可達410億至600億美元，但該部門持有的大量數據，可能會使其成為國內外監管機構的關注焦點。

該公司沒有立即回應路透社關於對張勇動態的置評請求。

至北京時間（台北時間）週一中午12時為止，在香港上市的阿里巴巴股價下跌3.74%，跌至每股87.4港元。

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    作者: 乐然


分析師：不影響上市計劃

研究諮詢公司科納仕（Canalys）曾在今年6月表示，阿里雲是中國最大的雲業務提供商，佔據34%的雲端服務市場份額。它還設有達摩院——阿里巴巴的芯片和人工智能（AI）研究機構，作為集團重組的一部分。達摩院將於明年5月從阿里巴巴分拆出來。

北京海豚智庫創始人李成東表示，張勇的離職貌似是出於個人因素，但這個決定的發生時機，正值阿里雲面臨中國國有電信公司和華為等企業競爭日益激烈、監管環境變得更加嚴格之際。

李成東說：「阿里雲在（中國）政府和國有企業客戶中失去了一些地位，而這些客戶以前對該公司而言是相當重要。」

「在他（張勇）的任期內，儘管他付出了努力，阿里雲的業務並沒有顯著改善」，李成東認為，張勇可能意識到阿里雲增長乏力所面臨的挑戰，已超出了他個人所能影響或控制的範圍。

李成東指出，張勇離職預計不會對阿里雲的上市計劃產生太大影響，因為這最終取決於該部門的業績表現。

（《第一財經》、《日經亞洲》、路透社）

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