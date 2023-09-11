蔡崇信接掌阿里巴巴 張勇出乎意料退出雲部門

（德國之聲中文網）中國電商巨頭阿里巴巴週日（9月10日）依計劃完成了集團高層的交棒，由蔡崇信接掌阿里巴巴集團董事會主席的職務，吳泳銘出任集團首席執行官（CEO）。但外界更關注的是，前阿里巴巴集團CEO張勇出人意料地卸下了阿里雲業務的董事長與CEO職務，由吳泳銘兼任。

阿里巴巴曾在今年6月發布消息稱，經董事會同意，張勇卸任後的阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，分別由蔡崇信和吳泳銘接任。而吳泳銘同時繼續兼任淘天集團董事長。不過，9月10日公布的消息指出，董事會接受了張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求，該職務將由吳泳銘兼任。

中國媒體《第一財經》報導，隨著蔡崇信和吳泳銘上任，阿里巴巴集團正式結束了「張勇時代」。在給所有員工的公開信中，蔡崇信用「成績斐然」4個字高度評價，並感謝張勇過去16年的付出與貢獻。

目前，張勇仍是阿里巴巴的合夥人。阿里巴巴也宣布，將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，同時頒發給張勇阿里巴巴史上第一個「功勳阿里人」的榮譽職。

張勇曾經是會計師，在盛大網遊公司擔任過首席財務官（CFO）。他在2007年加入阿里巴巴，曾任職CFO，並在2015年成為阿里巴巴CEO，2019年接替阿里巴巴創辦人馬雲，擔任集團董事長。在張勇的領導下，阿里巴巴股價曾創下歷史新高和歷史新低紀錄。

雲部門的未來受關注

《日經亞洲》報導，阿里巴巴5月份表示，其目標是在未來12個月內完成雲部門的公開上市。此外，該公司在週一（9月11日）向香港交易所發表的一份聲明中表示，將任命獨立管理團隊，繼續執行之前宣布的雲部門分拆計劃。

今年第2季，阿里巴巴第2大收入來源雲業務，總收入為人民幣251.2億元（約34億美元），同比增長4%，是6大業務集團中增長最慢的部門。張勇當時在電話會議中表示，增長放緩是由於主要客戶的需求減少，以及先前新冠疫情的影響。

路透社報導，分析師估計阿里雲部門的價值可達410億至600億美元，但該部門持有的大量數據，可能會使其成為國內外監管機構的關注焦點。

該公司沒有立即回應路透社關於對張勇動態的置評請求。

至北京時間（台北時間）週一中午12時為止，在香港上市的阿里巴巴股價下跌3.74%，跌至每股87.4港元。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



分析師：不影響上市計劃

研究諮詢公司科納仕（Canalys）曾在今年6月表示，阿里雲是中國最大的雲業務提供商，佔據34%的雲端服務市場份額。它還設有達摩院——阿里巴巴的芯片和人工智能（AI）研究機構，作為集團重組的一部分。達摩院將於明年5月從阿里巴巴分拆出來。

北京海豚智庫創始人李成東表示，張勇的離職貌似是出於個人因素，但這個決定的發生時機，正值阿里雲面臨中國國有電信公司和華為等企業競爭日益激烈、監管環境變得更加嚴格之際。

李成東說：「阿里雲在（中國）政府和國有企業客戶中失去了一些地位，而這些客戶以前對該公司而言是相當重要。」

「在他（張勇）的任期內，儘管他付出了努力，阿里雲的業務並沒有顯著改善」，李成東認為，張勇可能意識到阿里雲增長乏力所面臨的挑戰，已超出了他個人所能影響或控制的範圍。

李成東指出，張勇離職預計不會對阿里雲的上市計劃產生太大影響，因為這最終取決於該部門的業績表現。

（《第一財經》、《日經亞洲》、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。