蔡崇信接掌阿里巴巴 張勇出乎意料退出雲部門

中國電商巨頭阿里巴巴本週完成二度交棒，由台灣出生的蔡崇信接掌董事長職務，吳泳銘擔任CEO，但前CEO張勇卻「裸退」，沒有按照規劃管理阿里的雲業務。這對阿里雲的未來可能有何影響？
（德國之聲中文網）中國電商巨頭阿里巴巴週日（9月10日）依計劃完成了集團高層的交棒，由蔡崇信接掌阿里巴巴集團董事會主席的職務，吳泳銘出任集團首席執行官（CEO）。但外界更關注的是，前阿里巴巴集團CEO張勇出人意料地卸下了阿里雲業務的董事長與CEO職務，由吳泳銘兼任。
阿里巴巴曾在今年6月發布消息稱，經董事會同意，張勇卸任後的阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，分別由蔡崇信和吳泳銘接任。而吳泳銘同時繼續兼任淘天集團董事長。不過，9月10日公布的消息指出，董事會接受了張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求，該職務將由吳泳銘兼任。
中國媒體《第一財經》報導，隨著蔡崇信和吳泳銘上任，阿里巴巴集團正式結束了「張勇時代」。在給所有員工的公開信中，蔡崇信用「成績斐然」4個字高度評價，並感謝張勇過去16年的付出與貢獻。
目前，張勇仍是阿里巴巴的合夥人。阿里巴巴也宣布，將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，同時頒發給張勇阿里巴巴史上第一個「功勳阿里人」的榮譽職。
張勇曾經是會計師，在盛大網遊公司擔任過首席財務官（CFO）。他在2007年加入阿里巴巴，曾任職CFO，並在2015年成為阿里巴巴CEO，2019年接替阿里巴巴創辦人馬雲，擔任集團董事長。在張勇的領導下，阿里巴巴股價曾創下歷史新高和歷史新低紀錄。
《日經亞洲》報導，阿里巴巴5月份表示，其目標是在未來12個月內完成雲部門的公開上市。此外，該公司在週一（9月11日）向香港交易所發表的一份聲明中表示，將任命獨立管理團隊，繼續執行之前宣布的雲部門分拆計劃。
今年第2季，阿里巴巴第2大收入來源雲業務，總收入為人民幣251.2億元（約34億美元），同比增長4%，是6大業務集團中增長最慢的部門。張勇當時在電話會議中表示，增長放緩是由於主要客戶的需求減少，以及先前新冠疫情的影響。
路透社報導，分析師估計阿里雲部門的價值可達410億至600億美元，但該部門持有的大量數據，可能會使其成為國內外監管機構的關注焦點。
該公司沒有立即回應路透社關於對張勇動態的置評請求。
至北京時間（台北時間）週一中午12時為止，在香港上市的阿里巴巴股價下跌3.74%，跌至每股87.4港元。
研究諮詢公司科納仕（Canalys）曾在今年6月表示，阿里雲是中國最大的雲業務提供商，佔據34%的雲端服務市場份額。它還設有達摩院——阿里巴巴的芯片和人工智能（AI）研究機構，作為集團重組的一部分。達摩院將於明年5月從阿里巴巴分拆出來。
北京海豚智庫創始人李成東表示，張勇的離職貌似是出於個人因素，但這個決定的發生時機，正值阿里雲面臨中國國有電信公司和華為等企業競爭日益激烈、監管環境變得更加嚴格之際。
李成東說：「阿里雲在（中國）政府和國有企業客戶中失去了一些地位，而這些客戶以前對該公司而言是相當重要。」
「在他（張勇）的任期內，儘管他付出了努力，阿里雲的業務並沒有顯著改善」，李成東認為，張勇可能意識到阿里雲增長乏力所面臨的挑戰，已超出了他個人所能影響或控制的範圍。
李成東指出，張勇離職預計不會對阿里雲的上市計劃產生太大影響，因為這最終取決於該部門的業績表現。
（《第一財經》、《日經亞洲》、路透社）
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