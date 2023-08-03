蔡奇探望专家 北戴河会议召开在即？

（德国之声中文网）中国官方的新华社报导称，每年暑期邀请优秀专家人才到北戴河休假，是党和国家人才工作的一项重要制度性安排。参加今年休假活动的57位专家，是中国科技前沿领域优秀人才代表，在各自领域都作出重要贡献。

报道称，受中共中央总书记习近平委讬，中央办公厅主任蔡奇3日在北戴河看望暑期休假专家，代表中共中央、国务院向专家人才问候。他表示，习近平和党中央高度重视人才工作，今年是贯彻落实中共20大精神的开局之年，举办专家休假活动具有"特殊重要的意义"。

路透社报道称，中共中央办公厅主任蔡奇出现在北戴河，标志着中央领导的北戴河假期已经开始。秦刚被罢免外长职务，火箭军高层出现大规模人事变动以及经济发展呈现低迷之际，中共中央高层聚首北戴河也格外值得关注。

依照传统，中共元老及现任领导人每年都会利用北戴河夏季休假的机会举行会议，以便在比较宽松的氛围中就当前局势和施政方针交换意见，并对高层人事安排展开讨论。

一名要求匿名的中国学者对路透社表示，习近平上台十年以来，他的权力得到不断扩充和巩固，而元老们表达意见的空间则在不断缩小。

路透社的报道指出，中国官方通常不会公布宣布领导人休假的具体日期，但中央领导在北戴河会晤专家往往是北戴河休假已经开始的明显标志。一般来说，夏季休假开始后，中国最高领导层会从公众视野中消失两个星期。

前不久刚刚被罢免外交部长一职的秦刚，是否也会参加北戴河休假，目前还不得而知。由于秦刚的国务委员一职仍得到保留，按照常规，他本是有资格参加北戴河休假活动的。从六月25日之后，秦刚一直没有公开露面。

上一任国家主席和中共中央总书记胡锦涛是否会参与北戴河休假和会议，目前也无法确认。

去年十月的中共党代会投票选举下一届领导人的环节中，胡锦涛被当众带离会场，此后一直鲜有关于他状况的报道。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。