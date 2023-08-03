 蔡奇探望专家 北戴河会议召开在即？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2023

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新闻广角

蔡奇探望专家 北戴河会议召开在即？

周四，中共中央办公厅主任蔡奇在北戴河会晤了正在此间休假的各行各业专家。一般认为，蔡奇出现在北戴河，显示中央领导层一年一度的北戴河休假活动已经开始。

China Mitglieder des neuen Pollitbüros der KP | Cai Qi

（德国之声中文网）中国官方的新华社报导称，每年暑期邀请优秀专家人才到北戴河休假，是党和国家人才工作的一项重要制度性安排。参加今年休假活动的57位专家，是中国科技前沿领域优秀人才代表，在各自领域都作出重要贡献。

报道称，受中共中央总书记习近平委讬，中央办公厅主任蔡奇3日在北戴河看望暑期休假专家，代表中共中央、国务院向专家人才问候。他表示，习近平和党中央高度重视人才工作，今年是贯彻落实中共20大精神的开局之年，举办专家休假活动具有"特殊重要的意义"。

路透社报道称，中共中央办公厅主任蔡奇出现在北戴河，标志着中央领导的北戴河假期已经开始。秦刚被罢免外长职务，火箭军高层出现大规模人事变动以及经济发展呈现低迷之际，中共中央高层聚首北戴河也格外值得关注

仍是国务委员的秦刚会在北戴河现身吗？

仍是国务委员的秦刚会在北戴河现身吗？

依照传统，中共元老及现任领导人每年都会利用北戴河夏季休假的机会举行会议，以便在比较宽松的氛围中就当前局势和施政方针交换意见，并对高层人事安排展开讨论。

一名要求匿名的中国学者对路透社表示，习近平上台十年以来，他的权力得到不断扩充和巩固，而元老们表达意见的空间则在不断缩小。

路透社的报道指出，中国官方通常不会公布宣布领导人休假的具体日期，但中央领导在北戴河会晤专家往往是北戴河休假已经开始的明显标志。一般来说，夏季休假开始后，中国最高领导层会从公众视野中消失两个星期。

每年夏季去北戴河集体度假议政，是中共高层的传统。图为1960年，中国最高领导人毛泽东在北戴河休假。

每年夏季去北戴河集体度假议政，是中共高层的传统。图为1960年，中国最高领导人毛泽东在北戴河休假。

前不久刚刚被罢免外交部长一职的秦刚，是否也会参加北戴河休假，目前还不得而知。由于秦刚的国务委员一职仍得到保留，按照常规，他本是有资格参加北戴河休假活动的。从六月25日之后，秦刚一直没有公开露面。

上一任国家主席和中共中央总书记胡锦涛是否会参与北戴河休假和会议，目前也无法确认。

去年十月的中共党代会投票选举下一届领导人的环节中，胡锦涛被当众带离会场，此后一直鲜有关于他状况的报道。

（综合报道）

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    每年夏天，中共的高层领导人都会前往渤海之滨的避暑胜地北戴河，在度假的同时也召开一些工作会议。这一习惯也被成为“北戴河办公制度”，在胡锦涛主政时期曾一度被取消。

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    高层领导人期间召开的所谓“北戴河会议”，因其闭门不公开的特性，被赋予了诸多神秘色彩。中共党代会的内容，往往会在北戴河会议上酝酿，有些重要决策甚至直接在北戴河会议上做出。图为1960年毛泽东在北戴河，当年的北戴河会议期间，苏联方面突然撕毁了不少双边协议，中共中央于是在会上发布了《关于向党员干部介绍布加勒斯特会议情况和中苏关系问题的通知》。

  • Russland Präsident Xi Jinping in St. Petersburg (Reuters/M. Shemetov)

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    习近平的担忧

    今年的北戴河会议是否会召开？和以往一样，外界只能从“高层领导突然从公众视野中集体消失”这一迹象来进行一些猜测。分析人士指出，中共中央会在北戴河讨论中美贸易战、香港局势等一系列棘手问题，习近平则有可能利用本次会议，争取在高层领导中达成一致，从而巩固自己的领导地位。

  • Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

    神秘的北戴河会议

    中美贸易战

    首当其冲的难题话题就是中美贸易战。目前，两国代表正在上海展开新一轮磋商，华盛顿方面威胁，如果谈判失败，就对所有中国商品加征进口关税。而中国电信设备巨头华为，也是贸易战里的重要筹码。

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    伴随着中美贸易战，中国经济如今也面临非常大的下行压力。今年第二季度的GDP增长率仅为6.2%，创下了几十年来的新低。除了中美贸易战，中国总体负债率过高、经济结构转型也造成了巨大的压力。

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    香港难题

    已经延续了几个星期的香港示威，也极有可能是今年北戴河会议的重要话题。目前，香港民众的示威目标不再只是《逃犯条例》修订草案，而是指向了更为根本性的北京对香港的管控问题，甚至重新提出要实施真正的立法会以及特首普选。北京方面则一直在强调“一国两制”中的“一国”底线。

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    台湾选情

    台湾明年1月就要举行总统大选，当前的选情也有可能是北戴河会议上的话题。分析人士指出，这场选举不仅仅是蓝营与绿营之间的较量，也存在着北京与华盛顿暗中角力的因素。


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