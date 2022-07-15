 蔚来扩展欧洲业务 匈牙利工厂9月投入运营 | 科技环境 | DW | 07.08.2022

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科技环境

蔚来扩展欧洲业务 匈牙利工厂9月投入运营

中国电动车品牌掀起「出海」风潮，不仅蔚来汽车将首次在中国以外地点生产电池交换站，其他中国汽车制造商也已着手筹备拓展欧洲市场的计划。

REV | NIO Swapping Station

蔚来电动车换电站

（德国之声中文网）中国的电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）正在扩大其在欧洲的业务，并首次在中国以外生产换电站。蔚来公司上周五（7月29日）在匈牙利宣布，其匈牙利电池工厂将于今年9月投入运营，除了生产制造之外，还将作为服务、研究和开发中心。

拓展中国以外市场

蔚来公司自2021年以来开始在挪威销售其中国工厂生产的汽车，并计划在今年进入德国、荷兰、瑞典和丹麦市场，位于布达佩斯附近的工厂将向上述国家供应换电站。

此前，蔚来在中国以外的换电站仍是由中国出口。该公司计划在全球建立4000个换电站，其中四分之一在中国以外。

Auto China 2020 | NIO ES6 EV

蔚来在2020年北京国际车展上展示的ES6车款

这家来自上海的公司为其客户提供了一个系统，能够在几分钟内以空电池交换充满电的电池，这让汽车驾驶省下为车辆充电的时间。几年前，前SAP经理阿加西（Shai Agassi）创立的电动车电池系统公司Better Place曾试着引进这种技术，但结果并不成功。

与奥迪的车名之争

不过，尽管蔚来电动车尚未进入德国市场，却已经和德国车企出现摩擦。大众集团旗下的奥迪公司认为，蔚来汽车所生产的ES6与ES8两款SUV车型，其车名太容易与Audi Sport旗下的S6与S8两种型号混淆，因此向德国法院提出诉讼。蔚来公司称案子还在审理过程中，不愿对此表态。

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以创新吸引欧洲车主

其他中国汽车制造商也已着手利用创新的销售模式，用他们的电动汽车征服欧洲市场。其中，吉利集团子公司领克（Lynk & Co）的车辆是基于沃尔沃的技术，该瑞典汽车品牌也属于吉利集团。领克依靠的是一种订阅模式，客户每月为他们的汽车支付租金，并可随时取消。

领克的竞争对手比亚迪（BYD）和梅赛德斯-奔驰在中国经营了合资企业腾势，他们8月将在荷兰的一场活动中向欧洲消费者介绍其欧洲拓展计划。

（综合报导）

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