蓬佩奧訪台稱台是獨立國家 籲美中經濟脫鉤

（德國之聲中文網）美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週二（9月27日）在台灣出席「全球台商經貿論壇」並進行演講。在談及台美關係及台灣問題時，他表示，台灣「已經是個獨立國家」，並形容美國過去對中國太「天真」，呼籲華盛頓改變其兩岸經貿戰略。

蓬佩奧此行受邀參加由台灣《自由時報》在高雄舉行的「全球台商經貿論壇」（Global Taiwan Business Forum），於週一（26日）抵台，行程主要聚焦經貿議題，並集中於台灣南部。

根據《自由時報》報導，「全球台商經貿論壇」由台灣副總統副總統賴清德等人致詞開場，由蓬佩奧以〈從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機〉為題進行專題演講。報導指，該論壇匯聚300位以上、來自世界各地的台商。

台灣中央社報導，蓬佩奧在演說中稱美國現正面臨「歷史性變革」。他形容，過去數十年來美國與中國「天真」交往，但在一個不尊重法治、產權、貿易協定、竊取智財權、虐待工人的國家，不可能有自由或公平的貿易。蓬佩奧呼籲，台灣是在多方面是世界「典範」，美國應在經貿層面與中國脫鉤，轉向台灣。

此外，他也以反對黨身份對拜登政府的「印太經濟框架」（IPEF）、協防台灣的有關發言多所批評。

蓬佩奧稱，台灣已表明想加入「印太經濟框架」卻「因政治考量被排除」，拜登此舉是為「不智」。他也指，拜登有關派兵協防台灣的說法雜亂無章，他「自己都聽不懂」，這反而會使美國對台「戰略模糊」的程度更提高，引起不必要的擔憂。 不過蓬佩奧也重申，美國對台灣的安全承諾不變，「不需要有任何懷疑」。

談及台海問題時，蓬佩奧則再重申，他認同台灣不需要宣布獨立的說法，「因為台灣本來就是一個獨立國家 」，希望美國政府能進一步更「承認台灣」。

這是蓬佩奧卸任後第二次訪台，也是他今年二度訪台。今年3月來台時，他曾見台灣總統蔡英文，並獲頒特種大綬景星勳章。此行他預計會見賴清德，不會與蔡英文會面。

蓬佩奧被認為是「友台反中」立場鮮明的美國政治人物。今年7月，蓬佩奧向英國《泰晤士報》透露，他已準備好角逐2024年美國總統大選。

中國官媒批蓬佩奧訪台謀私

蓬佩奧訪台前夕，中國官媒環球網英文版上週日（25日）發布文章指控，蓬佩奧此行訪台是為圖謀私利。報導形容，蓬佩奧訪台充滿「挑釁」，可能給島上人民帶來不穩定，並引述分析指，蓬佩奧和美國一些政客把「訪問」台灣當成生意，「只關心他們能從政治利益和賺到的錢兩方面獲利多少。

針對蓬佩奧訪台是為「商業考量」等說法，台灣外交部今年3月曾否認台灣《聯合報》的類似指控，並稱有關報導「擅自惡意揣測蓬佩奧訪台意圖，刻意模糊焦點」。

（《自由時報》、中央社、環球網英文版）

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