蓬佩奥: 孔子学院年底可能全关闭

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周二 (9月1日) 表示，他认为美国大学校园内的孔子学院有望在2020年底前全数关闭。他在接受美国福斯电视访问时表示：「大家都逐渐理解孔子学院所带来的风险。」

他指控中国政府透过孔子学院在美国大学招募「间谍与合作夥伴」，并重申他认为目前校园内仍有孔子学院的美国大学也已认清这一点，所以他希望这些大学能在年底前关闭所有孔子学院。

上个月，蓬佩奥宣布将孔子学院美国中心列为一个外国使团，强调其在美国「传播北京的全球政令宣导与影响力」。美国国务院助理国务卿史达伟 (David Stilwell) 当时表示，目前仍在美国大学校园运作的孔子学院不会被迫关闭，但是美国大学应该严密监控孔子学院在校园进行的活动。

「冷战的典故有所依据」

蓬佩奥在访问中也被问到他如何看待中国外交部长王毅上个月表示全球应该避免进入新冷战的说法，而蓬佩奥指出，虽然目前中美争端与冷战有些许关联，但是中国对全球带来的挑战与冷战时期的挑战不同。

蓬佩奥説：「目前中国带来的挑战与冷战时期不同，因为我们面对的是中国14亿人口带来的挑战。这也是经济上的挑战。」

蓬佩奥在采访中也提到美国政府对华为所做出的一系列禁令，并指出美国政府可能采取更多行动。他说：「我们将采取更多行动。为了保障美国经济利益，未来几天或几周美国将采取非常严肃的方式来处理这件事。」

蓬佩奥暗示美国将严格检视中国学生

此外，蓬佩奥周一 (8月31日) 在接受一个电台访问时也表示，虽然并非所有在美国工作或就读的中国学生都是接受中国共产党的指令，但是美国总统特朗普正在仔细的检视中国学生的相关背景与关系。

他说：「几乎每个在美国就读的中国学生都被中国共产党监控，虽然我们不会将他们视为间谍，但很多学生都因为中国共产党在中国从事的活动而备感压力。」

上周，美国北德州大学告知15名中国研究生，因为他们将与中国国家留学基金管理委员会中止合作关系，所以这15名研究生学生必须在8月31日起的30天内离开美国。该校在推特强调，这个决定只影响由中国国家留学基金管理委员会资助到该校就读的学生，并重申该校仍非常欢迎来自全球各地的研究员，包含来自中国的研究员。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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