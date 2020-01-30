蓬佩奥: 中共是这时代最核心的威胁

(德国之声中文网)美国国务卿蓬佩奥周四(1月31日)与英国外交大臣拉布(Dominic Raab)讨论英美关系的未来时，形容中国是「我们这个时代最核心的威胁」。《纽约时报》报导，这是蓬佩奥至今用过最强烈的措辞。

他说: 「中国共产党是我们这个时代最核心的威胁。」他说: 「它是与美国密切交缠的庞大经济体。我们有机会，让我们做一些很棒、很有创意、很前卫的商业往来，但是习近平领导下的中国共产党已经表示得很清楚，他们的规划不会一直跟我和拉布今天早上所谈论的一样。」他说，不论是在世界贸易组织、或是在科技基础建设上、或是军事实力上，英美两国之间都要维持良好的关系。蓬佩奥敦促美国及其盟友们都要确保拥有足够的军事与科技实力，让世界在本世纪仍然以西方世界的原则运作下去。

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蓬佩奥拉拢英国

蓬佩奥长期以来致力于游说世界各国，包括英国，为了国家安全不要使用华为的产品。然而，英国在1月28日决定，将会有限度的开放中国商业巨头华为参与其5G网络的建设。蓬佩奥访问英国的目的意在告诉英国，英美之间就算在这件事上有分歧，也不会伤害到两国的关系。然而，蓬佩奥使用强烈字眼批评中国，显示出他对中国的态度丝毫没有软化。

另一方面，英国预计在1月31日正式脱离欧盟，也因此需要重新与美国签订贸易协议。英国希望新的协议可以让跨大西洋的贸易更加自由开放，但是美国也想要借此向英国施压，要求他们重新考虑是否将华为纳入5G网络建设。

英国首相约翰逊接待前来访问的美国国务卿蓬佩奥

欧盟有条件开放华为

欧盟在周三(1月29日)公布了其开放5G市场时，针对"高风险"供应商拟定的的安全守则。欧盟没有指名华为，也不建议在建置新网络时，针对任何特定公司实施禁令。欧盟建议禁止高风险的设备供应商参与5G网络当中比较"关键且敏感"的部份。然而，欧盟内部各国是否禁用华为，将交由会员国自行决定。但是欧盟委员会的温和建议将提供会员国一个理由，让他们更有立场反对华府的呼吁。

美国努力游说世界各国包括欧盟不要使用华为产品。然而，就5G这种可以支持自动驾驶、远端遥控工厂机器人的通讯技术而言，华为的价格在市场上相对便宜。这使得多家德国公司如德国电信、英国的沃达丰(Vodafone)、西班牙电信(Telefonica)都是华为的客户。这些公司警告道，要替换掉华为的设备将耗资数十亿欧元。

华为是全球通信设备巨头，在全世界占了28%的市场。第二名的诺基亚占了16%，第三名的爱立信占据13%。

罗法/文木(路透社、德新社、法新社)