蓬佩奥：香港只是另一个中共控制的城市

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周二 (12月8日)接受《华尔街日报》采访时说，「香港只是另一个中共控制的城市」。

他呼吁全世界和企业界应该如此对待香港，也说美国政府正在这么做。

蓬佩奥也说，企业高管私下向他抱怨在中国被「坑」。而中国对美国的出口在贸易冲突后继续面临美国的关税威胁，特朗普政府也已经警告企业在中国面临的风险，包括被北京制裁。

不过，香港行政长官林郑月娥却在《华尔街日报》专访中为香港商业环境辩护。她说，香港是在中国大陆做生意的门户，当地的公司对于更加安全的环境「表示欢迎」。

她说：「如果你问我，现在是来香港最好的时刻。」受到美国制裁的林郑月娥强调，经过一年动乱，香港法治已经恢复，国安法带来稳定，施政方向都受到中央政府支持。

她再次强调自由是建立在「一国两制」上，并说香港司法的透明和公正，以及司法独立性等都完全没有变，只是「不会再看到那些混乱的场面」。

邹宗翰/杨威廉 (华尔街日报)

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