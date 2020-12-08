蓬佩奥：香港只是另一个中共控制的城市

美国国务卿蓬佩奥警告商界领袖，美国将视香港如中国其他城市。香港特首林郑月娥则跳出来辩称香港全球贸易和金融中心的地位不会改变。
（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周二 (12月8日)接受《华尔街日报》采访时说，「香港只是另一个中共控制的城市」。
他呼吁全世界和企业界应该如此对待香港，也说美国政府正在这么做。
蓬佩奥也说，企业高管私下向他抱怨在中国被「坑」。而中国对美国的出口在贸易冲突后继续面临美国的关税威胁，特朗普政府也已经警告企业在中国面临的风险，包括被北京制裁。
不过，香港行政长官林郑月娥却在《华尔街日报》专访中为香港商业环境辩护。她说，香港是在中国大陆做生意的门户，当地的公司对于更加安全的环境「表示欢迎」。
她说：「如果你问我，现在是来香港最好的时刻。」受到美国制裁的林郑月娥强调，经过一年动乱，香港法治已经恢复，国安法带来稳定，施政方向都受到中央政府支持。
她再次强调自由是建立在「一国两制」上，并说香港司法的透明和公正，以及司法独立性等都完全没有变，只是「不会再看到那些混乱的场面」。
邹宗翰/杨威廉 (华尔街日报)
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