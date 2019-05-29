（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥原计划5月初访问德国，但在最后一刻因伊朗局势升级而取消出访。此次他在柏林停留半日，和德国外长马斯以及德国总理默克尔会面。此外他还将访问瑞士、荷兰和英国。

前往柏林前，蓬佩奥向记者表示，德国需要做出更多努力，以达到北约的要求，即将2%的GDP用于军费支出。他说，德国是欧盟中重要的经济体，"我们需要他们全力参与，为保卫欧洲提供恰当的资源"。

每一站都要谈华为

蓬佩奥还表示，华为将是他此次欧洲之行每一站的议题。他说： "所到之处，我们都会谈到中国带来的机遇、挑战和安全问题--不仅是对美国，也是对世界各国。 "

华盛顿警告盟友不要使用华为的5G技术和设备，理由是，这样一来，中国可以刺探敏感的通讯往来和数据。

与默克尔会面

伊朗问题

伊朗问题也是他此行的重点议题。为加大向伊朗施压，华盛顿这个月向中东地区派出航母战斗群并部署轰炸机和爱国者导弹。蓬佩奥还称，伊朗是阿联酋海岸四艘邮轮遭袭的始作俑者，目的在于抬高全球原油价格。

德国一名高级外交官本周访问德黑兰，试图说服伊朗保留核协议。德国政府一名发言人表示， 默克尔将告诫蓬佩奥，与伊朗的紧张局势必须得到和平解决。特朗普本周一表示，他对伊朗重返谈判桌抱有希望。但尽管伊朗总统鲁哈尼暗示如果美国取消制裁，伊朗可能愿意谈判，但伊朗最高领袖哈梅内伊周三表示， 德黑兰不会和华盛顿谈判。

北溪二线

在对德国的访问中，蓬佩奥预计还将谈及美方对北溪二线的担忧。 该项目建成后，俄罗斯可以绕过乌克兰，直接将天然气输送到欧洲。特朗普警告说， 向该项目投资的欧洲企业可能面对美国的制裁。参加该项目的包括5个欧洲能源公司，分别为德国的Uniper和Wintershall，荷兰皇家壳牌公司（Royal Dutch Shell） 、法国Engie和奥地利Omv公司 。德国方面表示将继续该项目。

秘密会议

在瑞士，蓬佩奥将参加美欧官员和商界领袖出席的比尔德堡会议。此次举办地点是在度假胜地蒙特勒（Montreux）。比尔德堡会议每年召开，但拒绝任何媒体采访，也不透露任何会议内容，故而十分神秘。

非官方的比尔德堡组织得名于荷兰的比尔德堡酒店。1954年5月，一批政治家和商界精英受荷兰亲王贝恩哈德的邀请举行首次会议，旨在促进西欧和北美的相互理解。从那以后，这个由100多名政治、经济、军事、情报机构、媒体和学术界重要人物以私人名义参加的会议年年举行。由于比尔德堡会议拒绝透露讨论内容，因此遭到秘密集会、绕开民主等批评。会议方则称，秘密会议可以让与会名流畅所欲言，不必担忧所言会产生动荡世界的影响。每次会议后都有会议日程和与会者名单被公布在网上，但没有人证实其真实性和正确性。比尔德堡会议的常客有意大利实业家乔瓦尼·阿涅利（Giovanni Agnelli），美国企业家大卫·洛克菲勒（David Rockefeller)、美国前国务卿基辛格等人。