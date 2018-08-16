蓬佩奥访朝告吹 两韩联络处延后开张

(德国之声中文网) 日前，特朗普决定把蓬佩奥访问朝鲜的行程取消，很可能影响到「联络处」的设立。

两韩互设联络处是板门店宣言的条款之一，原计在月底前开幕。

韩国青瓦台发言人金宜谦说，现在，特朗普公开承认美朝关系在新加坡峰会后就没有进展，对设立联络处来说「不是没有影响」。

「我们原本把联络处开幕与国务卿蓬佩奥访问朝鲜安排在一起，然后才是秋季两韩峰会。」发言人金宜谦说，「现在情况有变，我们要重新评估。」

文在寅希望可以把联络处设在朝鲜境内靠近边界的地方，增进双边关系，但是有些反对声音认为把联络处所需的办公用品送到朝鲜，很可能会违反联合国与美国的禁运制裁。

韩国的统一部发言人周一再次重申，把办公所需用品送往联络处只是为了方便韩国员工办公，对朝鲜经济没有影响。

朝鲜: 美军在日本秘密训练

朝鲜官媒劳动新闻引用韩国新闻媒体报道，美国驻点日本的军队正在以渗透朝鲜为目标，举行秘密训练。

「这样的行为证明了美国正在酝酿一个犯罪计划: 不管去核对朝鲜来说有多不正义、多粗暴，只要美国没有办法达到，就要对朝鲜展开无情的报复行动，开启战争。」

「我们不得不采取认真的态度，看待美国的两面手法: 台面上笑着谈判，台面下忙着指挥杀人的特种部队。」

美国驻首尔大使说他对报道所提及的演习一无所知。

此前，美国总统特朗普8月24日突然宣布，取消国务卿蓬佩奥访问朝鲜的行程。

路透社分析认为，这是特朗普在峰会后，首次在朝鲜问题上转变语调。外界对平壤是否真的愿意放弃核武器一直抱持怀疑态度，但他一向坚持自己取得了历史性的成功，「朝鲜的核威胁不复存在」。



中国: 美方说法不负责任

在延后谈判的同时，他把谈判陷入僵局部份的归咎到中国帮忙力度不够。他也提到在中美贸易纷争摆平之前，会先搁置朝鲜问题。

中国不但是朝鲜最大盟友，还正在与美国打贸易战。

闻此，中国透过外交部发表声明，说「美方的说法违背基本事实，是不负责任的」。他们宣称坚持实现朝鲜半岛无核化，期望以对话协商解决问题。

「现在的问题是，有关各方应当坚持政治解决的方向，积极接触、商谈，照顾彼此合理关切，展示更多诚意和灵活性，而不是反复无常，诿过于人，这样才能确保政治解决半岛问题进程不断取得进展。」这之中的「反复无常，诿过于人」大抵是在说特朗普。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)