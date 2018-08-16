 蓬佩奥访朝告吹 两韩联络处延后开张 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

蓬佩奥访朝告吹 两韩联络处延后开张

美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。

Südkorea Vorbeereitung auf Gipfeltreffen mit Kim Jong Un (picture-alliance/Xinhua/Li Peng)

两韩峰会时，象征和平的文宣

(德国之声中文网) 日前，特朗普决定把蓬佩奥访问朝鲜的行程取消，很可能影响到「联络处」的设立。

两韩互设联络处是板门店宣言的条款之一，原计在月底前开幕。

韩国青瓦台发言人金宜谦说，现在，特朗普公开承认美朝关系在新加坡峰会后就没有进展，对设立联络处来说「不是没有影响」。

「我们原本把联络处开幕与国务卿蓬佩奥访问朝鲜安排在一起，然后才是秋季两韩峰会。」发言人金宜谦说，「现在情况有变，我们要重新评估。」

文在寅希望可以把联络处设在朝鲜境内靠近边界的地方，增进双边关系，但是有些反对声音认为把联络处所需的办公用品送到朝鲜，很可能会违反联合国与美国的禁运制裁。

韩国的统一部发言人周一再次重申，把办公所需用品送往联络处只是为了方便韩国员工办公，对朝鲜经济没有影响。

朝鲜: 美军在日本秘密训练

朝鲜官媒劳动新闻引用韩国新闻媒体报道，美国驻点日本的军队正在以渗透朝鲜为目标，举行秘密训练。

「这样的行为证明了美国正在酝酿一个犯罪计划: 不管去核对朝鲜来说有多不正义、多粗暴，只要美国没有办法达到，就要对朝鲜展开无情的报复行动，开启战争。」

「我们不得不采取认真的态度，看待美国的两面手法: 台面上笑着谈判，台面下忙着指挥杀人的特种部队。」

美国驻首尔大使说他对报道所提及的演习一无所知。

此前，美国总统特朗普8月24日突然宣布，取消国务卿蓬佩奥访问朝鲜的行程。

路透社分析认为，这是特朗普在峰会后，首次在朝鲜问题上转变语调。外界对平壤是否真的愿意放弃核武器一直抱持怀疑态度，但他一向坚持自己取得了历史性的成功，「朝鲜的核威胁不复存在」。
 

USA Vertreter des Außenministers für Nordkorea Steve Biegun (Getty ImagesAFP/N. Kamm)

史蒂芬碧根(Stephen Biegun)才准备加入朝鲜谈判，引介人蓬佩奥却临时被总统特朗普取消了外访行程

中国: 美方说法不负责任

在延后谈判的同时，他把谈判陷入僵局部份的归咎到中国帮忙力度不够。他也提到在中美贸易纷争摆平之前，会先搁置朝鲜问题。

中国不但是朝鲜最大盟友，还正在与美国打贸易战。

闻此，中国透过外交部发表声明，说「美方的说法违背基本事实，是不负责任的」。他们宣称坚持实现朝鲜半岛无核化，期望以对话协商解决问题。

「现在的问题是，有关各方应当坚持政治解决的方向，积极接触、商谈，照顾彼此合理关切，展示更多诚意和灵活性，而不是反复无常，诿过于人，这样才能确保政治解决半岛问题进程不断取得进展。」这之中的「反复无常，诿过于人」大抵是在说特朗普。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

DW.COM

贸易战正酣 特朗普取消蓬佩奥访朝行程

特朗普宣布，由于半岛无核化缺乏进展，加上中美贸易关系尚未理顺，美国务卿访问朝鲜的计划暂时取消。不过他也表示期待与金正恩再次见面。 (25.08.2018)  

相关内容

Nord Korea - Kim Jong-Un besucht Fabrik

撇美方施压去核 金正恩「微服出巡」 09.08.2018

朝鲜会不会真的去核？美国表示，去核不是一蹴可几，但不达目的绝不放弃，会继续制裁朝鲜。

Nordkorea Pyeongchang

持续制裁又要求去核 朝批美「缘木求鱼」 10.08.2018

美方认为朝鲜给的承诺不够具体，捉摸不清，要求各国不能放松制裁。朝鲜认为自己已经展现足够诚意，还遭到这种待遇，像是被「泼冷水」一般。

Mike Pompeo

贸易战正酣 特朗普取消蓬佩奥访朝行程 25.08.2018

特朗普宣布，由于半岛无核化缺乏进展，加上中美贸易关系尚未理顺，美国务卿访问朝鲜的计划暂时取消。不过他也表示期待与金正恩再次见面。

时事评论

China Musikdirigent beim Nationalen Volkskongress in Pekin (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

客座评论：中国高层为什么摇摆？

过去几个月，随着中美贸易战的深化，中国高层的气氛越来越微妙：几年间充斥媒体和官场的“四个自信”此刻已经荡然无存，取而代之的是各种摇摆。 