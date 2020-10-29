 蓬佩奥访印尼 聚焦南海争端与维吾尔人议题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2020

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时政风云

蓬佩奥访印尼 聚焦南海争端与维吾尔人议题

美国国务卿蓬佩奥29日在印度尼西亚继续他的亚太之行，他除了再次批评中国在南海的领土主张是违法行为外，也呼吁印度尼西亚要关注中国迫害维吾尔人的议题。

Indonesien I Mike Pompeo und Retno Marsudi (Indonesian Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance)

美国国务卿蓬佩奥29日在出访印度尼西亚时，与印度尼西亚外长一起参加记者发布会。

(德国之声中文网) 根据美联社报导，美国国务卿蓬佩奥29日在出访印度尼西亚时，批评中国在南海充满侵略性的行为，并称赞印度尼西亚抵抗中国的「违法行为」，捍卫自己的领土完整性。蓬佩奥说：「美国尊重海上航行自由丶主权以及法制。」

蓬佩奥也表示，遵守法律的国家谴责中国在南海违法的领土占有，并称赞印度尼西亚带领东协国家一起抵抗中国在南海的行为。他说：「在全球多边主义的框架中，印度尼西亚的所做所为是值得遵循的。美国支持印尼的作法。」

美国原本坚持中国与其他国家在南海的领土纷争应该透过联合国的仲裁来和平解决，但是今年7月13日，美国政府更改其南海政策，决定公开否决中国在南海的领土主张，将这些主张视为违法的。

然而，中国却继续强化其在南海的领土主张，并在近年与越南丶菲律宾与马来西亚都发生争端。美联社报导，中国一再忽略南海领土争端必须透过联合国仲裁来解决的事实。美国清楚的表明，中国无法合法的将马来西亚附近的曾母暗沙丶越南万安滩周围的海域丶汶莱达鲁萨兰国附近的北康暗沙与印度尼西亚附近的大纳土纳岛视为其领土范围。

Indonesien Jakarta | Mike Pompeo trifft Joko Widodo (Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden)

蓬佩奥除了见印尼外长外，也与印尼总统佐科威见面。

蓬佩奥29日称赞印度尼西亚捍卫大纳土纳岛领土权的作法。蓬佩奥在抵达印度尼西亚前，在斯里兰卡批评中国在印度洋地区的行为是「违法且具威胁性」，他把中国共产党形容成「掠夺者」。

中国外交部发言人汪文斌28日在例行记者会上回应蓬佩奥近日对中国的批评，强调蓬佩奥的批评是「蓬式谎言」，而其目的是为了让中国「倒退到贫穷丶落后的时代，让世界再坠入对抗丶分裂的深渊」。

汪文斌说：「这才是当今世界面临的最大威胁。遗憾的是，蓬佩奥生错了年代。当今时代和平丶发展丶合作丶共赢的潮流不可阻挡。」

蓬佩奥吁印尼关注新疆维吾尔人的议题

DW.COM

美国国务卿蓬佩奥再批评中国是「掠夺者」，强调中国在印度洋地区的行为「违法又具威胁性」。同一天，越南政府宣布蓬佩奥将增加出访该国行程，美国国务院也证实该消息。

美国国务卿蓬佩奥的亚洲之行引起了《商报》的注意，该报一篇文章指出，美国和中国正在亚洲争夺盟友。此外，新冠危机之下中国加强了宣传攻势也是德语媒体关注的话题。

美国国务卿蓬佩奥与国防部长埃斯珀27日与印度的外长与防长会晤，双方签署了防御合作协定。这项协议将让印度取得许多先进的资讯，有效提升美印两国的军事合作。

除了南海争端外，蓬佩奥也29日也呼吁印尼关注中国在新疆迫害维吾尔族等少数民族穆斯林的情况。他把中国迫害穆斯林的行为称作对宗教自由的「最大威胁」。蓬佩奥提到中国将大量的维吾尔人关进再教育营，并强迫他们在斋戒月吃猪肉。他也谴责中国强迫维吾尔儿童与他们的父母分离，并对部分维吾尔妇女进行强迫绝育。

路透社报导，中国多次公开否认迫害维吾尔人，将再教育营形容成职业培训中心，称其设立目的是为了打击极端主义与推动发展。路透社形容，印尼通常会公开谴责任何迫害穆斯林的行为，但是在中国迫害维吾尔人的议题上，印尼的态度显得低调许多。

印度尼西亚的外交部长蕾特诺(Retno Marsudi) 表示，印尼政府已针对中国迫害新疆维吾尔人的事情表示关切。蓬佩奥此次出访五个亚太地区的国家，而他拜访完印度尼西亚後，也将出访越南，纪念两国建交25周年。

杨威廉/张慈 (美联社、路透社) 

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